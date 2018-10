Eletrodomésticos inteligentes aprimorados e novos produtos de energia são o centro das atenções da primeira fase da Feira de Cantão

Entre os destaques da área da exposição de eletrodomésticos estão o lançamento da unidade GMV ECO VRF da Gree, novas máquinas de lavar roupa da Haier com tecnologia direct-drive e televisões com janela flutuante para todas as telas da TCL.

Como a demanda do mercado por tecnologia inteligente está crescendo, as empresas da Feira de Cantão também enxergam oportunidades para o mercado de LED que faz parte da indústria de smart home.

Bin Wei, vice-diretor geral da Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd, uma fabricante de iluminação profissional que exporta 40% de seus produtos para 110 países e regiões, observou que sua empresa tem explorado os mercados da Ásia, do Leste Europeu e da América do Sul através da Feira de Cantão.

A energia nova é o centro das atenções

A área da exposição deste ano de energia nova apresentou soluções avançadas para os setores de energia solar fotovoltaica, solar térmica e eólica a compradores do mundo inteiro.

A Yingli Green Energy Holding Company Ltd, uma fabricante de componentes e sistemas fotovoltaicos, apresentou seu mais recente painel solar de dupla face. O novo design utiliza um novo painel traseiro inovador que utiliza a luz refletida e dispersa no entorno do painel, aumentando o rendimento de energia em até 30%.

Rede de fornecimento completa para máquinas

Além de demonstrações de produtos, a Feira de Cantão está também ajudando empresas a estabelecer uma rede de fornecimento global para que atinjam objetivos operacionais internacionais. A seção de fabricação de máquinas agrícolas recebeu um aumento de investimento para pesquisa e desenvolvimento, a fim de criar uma rede industrial completa.

Xiong Jun, vice-diretor geral da Changzhou Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd, uma empresa que tem como alvo os mercados emergentes, declarou: "A China tem produtos na área de máquinas agrícolas que incluem amplas e diversas categorias que atendem as necessidades variadas dos consumidores". Ele também disse que a Feira de Cantão é uma plataforma única para aumentar a cooperação da empresa com compradores de vários países.

"A Feira de Cantão sempre foi uma plataforma importante para promover o comércio internacional da China", disse Maggie Pu, vice-diretor geral do Escritório de Relações Exteriores da Feira de Cantão. "Nos últimos anos, o volume de negócios de exportação da Feira de Cantão atingiu aproximadamente US$ 30 bilhões. Nunca houve um momento melhor para expositores e compradores trabalharem em parceria e fazerem mais negócios".

Sobre a Feira de Cantão

A Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como Feira de Cantão, é realizada semestralmente em Guangzhou, na primavera e no outono. Fundada em 1957, a feira é agora uma exposição abrangente de mais antiga tradição, nível mais alto, maior escala e maior número de produtos, e também com a mais ampla origem de compradores e o maior volume de negócios da China.

