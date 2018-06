eleven-x, ESCRYPT et OrbiWise collaborent pour l'intégration d'une solution sans fil innovante de sécurité des données IdO

eleven-x Inc., opérateur du premier et unique réseau pancanadien public à faible consommation optimisé pour l'Internet des Objets [IdO ou IoT en anglais], ESCRYPT, un expert mondial en sécurité des logiciels et des communications, et OrbiWise, le développeur d'OrbiWAN[TM], principal serveur de réseau LoRaWAN™, sont heureuses d'annoncer l'intégration de la nouvelle solution KMS d'ESCRYPT pour LoRaWAN[TM] avec le serveur OrbiWAN[TM] sur le réseau d'eleven-x, apportant ainsi des niveaux de sécurité des données sans précédent à l'ensemble des applications Smart City (ville intelligente) et IdO utilisant le réseau.

La nouvelle solution s'attaque au problème de gestion des clés sécurisées en stockant de manière sûre des clés uniques pour appareils LoRaWAN[TM] dans la solution de gestion des clés ESCRYPT-KMS pour système LoRaWAN[TM]. La gestion sécurisée des clés par l'intermédiaire de ce système permet de réaliser pleinement la sécurité complète qui est inhérente au LoRaWAN[TM], tout en supprimant les coûts et les risques d'une manutention manuelle des clés. Les clients peuvent ainsi être assurés de l'authentification mutuelle de l'appareil et du réseau, tandis que les données transmises sur le réseau eleven-x sont chiffrées depuis l'appareil jusqu'au serveur de l'application du client, protégeant les données de l'application du client de bout en bout.

L'intégration combine l'expertise de trois entreprises spécialisées dans l'Internet des Objets [IdO] parmi les plus avancées du monde, afin de définir de nouvelles normes en termes de sécurité des données, de l'appareil au tableau de bord. ESCRYPT est un leader mondial reconnu dans le domaine de la sécurité des logiciels de communication et de la connectivité pour l'Internet des Objets et l'Automobile Intelligente. OrbiWAN™, par OrbiWise, est le serveur LNS de choix des opérateurs de réseau à travers le monde, leur fournissant la prise en charge de la spécification LoRaWAN[TM] la plus à jour qui soit, et la possibilité d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire via la gestion des clés et le support de serveur conjoint. Le réseau LoRaWAN[TM] d'eleven-x est optimisé pour l'Internet des Objets et permet de réaliser les promesses offertes par les applications de villes, bâtiments et campus intelligents, ainsi que de l'IdO des entreprises, partout au Canada.

« La sensibilité autour de la sécurité des données et le respect de la confidentialité est un facteur clé pour nos clients et les applications de l'IdO en général, a déclaré Dan Mathers, président-directeur général d'eleven-x Inc. Nous sommes vraiment ravis de travailler avec des partenaires de classe mondiale comme OrbiWise et ESCRYPT, afin d'offrir des niveaux de sécurité sans précédent pour nos clients. »

« Nous nous sommes associés à eleven-x et OrbiWise pour développer ESCRYPT-KMS, afin de satisfaire les besoins des fabricants de modules, les fournisseurs de serveurs et les opérateurs de réseau dans l'écosystème LoRaWAN[TM]. Le but était d'offrir les meilleures pratiques en matière de sécurité aux clients d'un réseau LoRaWAN[TM] », a déclaré Tony Rosati, directeur de la sécurité IdO chez ESCRYPT.

« OrbiWise accorde une importance capitale aux relations qu'elle entretient avec ses partenaires de chez eleven-x et nous nous sommes réjouis à l'idée de pouvoir les aider à créer un réseau encore plus sécurisé, tandis qu'ils s'étendent partout au Canada en partenariat avec ESCRYPT, afin d'intégrer leur excellente solution de gestion des clés (KMS) pour LoRaWAN[TM] avec notre serveur LNS OrbiWAN[TM] leader de l'industrie », a déclaré Domenico Arpaia, PDG d'OrbiWise.

Permettant l'utilisation de capteurs alimentés par des batteries à faible coût, le réseau eleven-x s'adresse aux applications IdO dans lesquelles les exigences comprennent une connectivité sans fil, des appareils nécessitant une longue durée de vie de leur batterie, pas d'entretien et un coût total de possession réduit.

À propos d'ESCRYPT [une division du Groupe Bosch]

ESCRYPT est le principal fournisseur mondial de systèmes de sécurité embarqués. Présent en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Suède, aux États-Unis, au Canada, en Inde, en Chine, en Corée et au Japon, ESCRYPT s'appuie sur ses spécialistes en sécurité dont la mission est d'aider les clients dans les domaines de sécurité actuels, tels que les communications M2M (Machine à Machine) sécurisées, la sécurité informatique dans l'Internet des Objets (IdO), la protection des modèles d'e-business et la sécurité automobile. ESCRYPT développe des produits et des solutions hautement sécurisés appréciés dans le monde entier et qui répondent aux besoins spécifiques des systèmes embarqués et des infrastructures informatiques correspondantes. Ces produits ont été testés et éprouvés à plusieurs millions de reprises dans des véhicules automobiles produits en série et commercialisés dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez : http://www.escrypt.com

À propos d'OrbiWise

OrbiWise SA est un fournisseur de solutions, opérant à l'échelle mondiale, leader dans le domaine des réseaux IdO à faible consommation et à longue portée (LPWA) basés sur la technologie LoRaWAN™, et un membre actif de la LoRa Alliance™. Les clients d'OrbiWise déploient des réseaux LPWA dans des environnements tels que les « villes intelligentes », l'agriculture de précision et certaines applications industrielles. OrbiWAN[TM], la solution de serveur réseau LNS (LoRaWAN[TM] Network Server) d'OrbiWise, est un produit de pointe qui fournit l'intelligence nécessaire à la conduite des opérations, à la maintenance et à la surveillance des réseaux LoRaWAN™. Le siège de la société est basé à Plan-Les-Ouates, près de Genève, en Suisse. La société possède également des bureaux à Bombay, en Inde, en Macédoine et à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitez : http://www.orbiwise.com

À propos d'eleven-x Inc.

eleven-x, un membre actif de la LoRa Alliance™, est un opérateur de réseau de nouvelle génération pour l'Internet des Objets [IdO]. Notre réseau étendu à longue portée [LPWAN] est le premier et unique réseau pancanadien public à faible consommation permettant l'utilisation de capteurs et d'appareils alimentés par des batteries à faible coût pour les applications de smart cities et de l'IdO des entreprises. Basé sur la LoRaWAN™, une norme internationale soutenue par plus de 500 entreprises, notre réseau de classe opérateur permet aux clients des secteurs privé et public de gérer leurs actifs de manière efficace et rentable, de créer et de maintenir des villes intelligentes et de réaliser un environnement durable. Pour plus d'informations, visitez : eleven-x.com.

Suivez-nous : Twitter et LinkedIn.

LoRaWAN™ est marque commerciale utilisée sous licence de la LoRa Alliance™

ESCRYPT :

Tony Rosati

trosati@trustpointinnovation.com

OrbiWise :

Scott Kubes

scott.kubes@orbiwise.com

+1-678-646-3237

eleven-x Inc.

Mark Hall

mark.hall@eleven-x.com

SOURCE OrbiWise