ELFBAR a LOST MARY oznamujú pokroky v boji proti nelegálnym vapingovým produktom

Lídri v oblasti vapingu zdôrazňujú dlhodobý postoj proti falšovaným a nelegálnym produktom na celom svete

Od polovice roku 2021 bolo v spolupráci s úradmi zrušených takmer 230 výrobcov falzifikátov

Cezhraničná regulačná spolupráca zahŕňa konfiškáciu falzifikátov a súdne spory vo vzťahu k ochranným známkam začaté na rôznych trhoch

LONDÝN, 29. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Popredné svetové vapingové značky ELFBAR a LOST MARY oznámili najnovšie výsledky svojich priebežných globálnych opatrení proti falšovaniu a zásahy proti nelegálnym výrobkom.

„Obe značky zaviedli rozsiahlu stratégiu, ktorá proaktívne zapája zainteresované strany z rôznych oblastí vrátane regulačných orgánov, obchodných združení, veľkoobchodníkov, maloobchodníkov, médií a spotrebiteľských skupín, aby spoločne bojovali proti šíreniu nelegálneho vapingu," povedal Victor Xiao, globálny viceprezident spoločnosti ELFBAR a LOST MARY, pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva 26. apríla.

ELFBAR a LOST MARY ohlasujú svoju snahu o potlačenie šírenia nezákonných vapingových produktov, ktorá zahŕňa napríklad proaktívnu spoluprácu s regulačnými orgánmi na celom svete, presadzovanie dôsledného presadzovania práva, súdne stíhanie porušovania ochranných známok, zastavenie činnosti falšovateľov, skenovanie a odhaľovanie falošných výrobkov v maloobchodných kanáloch, zapájanie maloobchodných skupín a spustenie kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti.

V Spojenom kráľovstve: Riešenie nezákonného obchodu v maloobchode

ELFBAR a LOST MARY podporujú kampane, ktoré spustila Asociácia obchodov so zmiešaným tovarom (Association of Convenience Stores) a Škótska potravinárska federácia (Scottish Fooders 'Federation) — obchodné združenia obchodov so zmiešaným tovarom.

Prostredníctvom partnerstva federácie FACT (Federation Against Copyright Theft), priekopníkom ochrany duševného vlastníctva, ktorá poskytuje vysokokvalitné vyšetrovanie, spravodajské a digitálne forenzné služby, majú maloobchodníci možnosť nahlásiť nezákonné vapingové produkty organizácii Crimestoppers alebo ich miestnemu tímu pre obchodné štandardy — ide o súčasť stratégie, ktorú obe značky sledujú, spolu so snahou o zvyšovanie povedomia o nezákonných vapingových produktoch s podporou FACT.

„Aby sme mohli ďalej zvyšovať naše kolektívne úsilie v boji proti nelegálnym vapingovým produktom podporujeme aj licenčný systém na zabezpečenie štruktúrovaného systému overovania maloobchodníkov," povedala Eve Peters, riaditeľka pre vládne záležitosti obidvoch vapingových značiek v Spojenom kráľovstve.

„To je len niekoľko z mnohých krokov, ktoré sme podnikli, aby sme dodržali náš záväzok poskytovať dospelým používateľom na ich ceste k odvykaniu od fajčenia optimálny zážitok z vapovania," dodala.

V Číne: Odhalenie dodávateľského reťazca falzifikátov

ELFBAR a LOST MARY už dlho podporujú úsilie čínskych orgánov v boji proti falšovaniu od júna 2021, keď značky spustili túto kampaň.

K dnešnému dňu bolo v rámci presadzovania práva v celej krajine zatvorených 229 tovární, skladov, obchodníkov a poskytovateľov logistických služieb zapojených do obchodu s falzifikátmi. Zabavených bolo niekoľko miliónov falzifikátov vapingových produktov ELFBAR, EBDESIGN a LOST MARY VAPES a toto číslo stále rastie.

Len v roku 2022 obe značky podali 118 trestných žalôb proti výrobcom falšovaných výrobkov, z ktorých mnohí sa odvtedy presunuli do juhovýchodnej Ázie. To spôsobilo nárast falzifikátov značiek ELFBAR, EBDESIGN a LOST MARY, vyrábaných a pašovaných na rôzne trhy, najmä do USA.

V juhovýchodnej Ázii a USA: Varovanie pred rozmáhajúcimi sa falzifikátmi

V snahe udržať krok s globálnym bojom proti falšovaniu bola na rôznych trhoch juhovýchodnej Ázie nadviazaná cezhraničná spolupráca s orgánmi v oblasti duševného vlastníctva.

V októbri 2023 orgány činné v trestnom konaní vo Vietname skonfiškovali a zničili v sklade viac ako 103 000 vapingových produktov vrátane 97 000 falošných vapov ELFBAR. Pri samostatnej razii u výrobcu falzifikátov bolo zabavených a zničených viac ako 108 000 vapingových produktov, z ktorých mnohé niesli značku EBDESIGN.

Výsledky týchto dvoch sériových exekúcií odhalili len zlomok rozšírených falzifikátov vyrábaných a pašovaných na niektorých trhoch.

Spoločnosť ELFBAR opakovane potvrdila, že produkty nesúce značku ELFBAR a EBDESIGN, ktoré sú v súčasnosti dostupné v USA, značka nevyrába, nedodáva ani nepredáva. Spoločnosti ELFBAR a EBDESIGN od mája 2023 prestali dodávať produkty do USA, čo zanechalo na trhu veľké vákuum, ktoré je teraz plné falzifikátov a klonov.

Viaceré globálne trhy: Odhalenie falzifikátov v maloobchode

Od septembra 2022 spoločnosti ELFBAR a LOST MARY nadviazali spoluprácu na viacerých úrovniach s regulačnými orgánmi s cieľom nekompromisne bojovať proti falšovaným vapingovým produktom na trhoch vrátane Spojeného kráľovstva, Holandska, Českej republiky, Slovenska, Spojených arabských emirátov a ďalších.

Desiatky tisíc falzifikátov ELFBAR a LOST MARY boli odvtedy skonfiškované v 104 maloobchodných predajniach, kde sa našli nelegálne produkty.

Dlhodobé úsilie vynaložené v Rusku viedli k začatiu série súdnych konaní o porušení ochranných známok, pričom značka ELFBAR dosiahla 1 217 a značka LOST MARY 29 priaznivých rozhodnutí.

„Hoci spolupracujeme s regulačnými orgánmi na rôznych trhoch, aby sme primerane regulovali vapingové odvetvie a podporovali spravodlivý a rovnocenný trh, vyzývame aj dospelých používateľov, aby si produkt pred nákupom dôsledne overili," povedal Victor Xiao a dodal, že značky požadujú prijatie účinnejších opatrení proti výrobe klonov a pašovaniu na obchodných trasách.

„Pašované produkty nielen ohrozujú dlhodobé fungovanie odvetvia, ale zároveň obsahujú nevystopovateľné látky ohrozujúce používateľov," poznamenal.

O spoločnosti ELFBAR

ELFBAR je priekopníkom a inovátorom v globálnom vapingovom odvetví. Od svojho založenia v roku 2018 hľadá nové hranice tým, že poskytuje odlišný a rôznorodý zážitok z vapingu so zameraním na inovácie.

Spoločnosť ELFBAR neustále venuje pozornosť prevencii prístupu mládeže a udržateľnému rastu v rámci svojej neochvejnej zodpovednosti ako popredná značka, ktorú si obľúbili a používajú desiatky miliónov dospelých fajčiarov a bývalých fajčiarov na svojej ceste za odvykaním na celom svete.

Viac informácií o ELFBAR ako značke a jej produktoch nájdete na stránke elfbar.com.

O spoločnosti LOST MARY

Globálny inovátor v oblasti vapingu LOST MARY sa venuje objavovaniu skutočnej hodnoty vapingu, určovaniu trendov v odvetví a určovaniu štandardov kvality.

LOST MARY už roky napreduje v búraní tradičných foriem produktov, prekonáva neprebádané inovatívne územia a prináša najlepší možný používateľský zážitok s novými dizajnmi, technológiami a príchuťami.

Od svojho založenia v roku 2021 rozšírila spoločnosť LOST MARY svoju pôsobnosť na viac ako 50 trhov po celom svete, kde jej produkty uprednostňujú desiatky miliónov dospelých používateľov. Podľa údajov tretích strán je LOST MARY jednou z najlepších vapingových značiek na mnohých globálnych trhoch, pokiaľ ide o povedomie o značke a objem predaja.

V súčasnosti vlastní značka viac ako 200 patentov na viacerých trhoch po celom svete.

Viac informácií o LOST MARY a jej produktoch nájdete na našej webovej stránke lostmary.com.

