ELFBAR et LOST MARY dévoilent les progrès réalisés dans la lutte contre les vapoteuses illicites

Les leaders du vapotage renforcent leur position de longue date contre les produits de contrefaçon et illicites dans le monde entier

Depuis la mi-2021, près de 230 fabricants de produits contrefaits ont été fermés en partenariat avec les autorités

La collaboration transfrontalière en matière de réglementation se poursuit avec des confiscations de produits de contrefaçons et des poursuites engagées en matière de marques déposées sur divers marchés

LONDRES, 27 avril 2024 /PRNewswire/ -- Les marques de vapotage de premier plan ELFBAR et LOST MARY ont annoncé les derniers résultats de leur action mondiale continue contre la contrefaçon et pour la répression des produits illicites.

« Les deux marques ont mis en œuvre une vaste stratégie proactive impliquant des acteurs de divers secteurs, notamment les autorités de réglementation, les associations professionnelles, les grossistes, les détaillants, les médias et les groupes de consommateurs, afin de lutter conjointement contre la prolifération des vapoteuses illicites », a déclaré Victor Xiao, vice-président mondial d'ELFBAR et de LOST MARY, le 26 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle.

ELFBAR et LOST MARY mettent en lumière leurs efforts pour endiguer la propagation des vapoteuses illicites, qui englobent des mesures comprenant, entre autres, une collaboration proactive avec les autorités de régulation du monde entier, un plaidoyer en faveur d'une application rigoureuse de la loi, des poursuites judiciaires engagées pour violation de marque, la fermeture de fabricants de produits de contrefaçons, l'analyse et la détection de produits de contrefaçon dans les circuits de vente au détail, la mobilisation de groupes de vente au détail et le lancement de campagnes de sensibilisation du public.

Au Royaume-Uni : lutte contre le commerce illicite côté détaillants

ELFBAR et LOST MARY soutiennent les campagnes lancées par l'Association of Convenience Stores et la Scottish Grocers' Federation — des associations professionnelles de commerces de proximité du Royaume-Uni.

Grâce au partenariat avec la FACT — fédération pionnière de la protection de la propriété intellectuelle, qui fournit des enquêtes, des renseignements et des expertises numériques de haute qualité — les détaillants sont encouragés à contribuer en signalant les vapoteuses illicites à Crimestoppers ou à l'équipe locale chargée de faire respecter les normes commerciales, dans le cadre de la stratégie suivie par les deux marques, ainsi que des efforts visant à sensibiliser le public aux vapoteuses illicites avec le soutien de la FACT.

« Pour renforcer davantage nos efforts collectifs contre les vapoteuses illicites, nous préconisons également la mise en place d'un régime de licences pour assurer un système structuré de contrôle des détaillants », a déclaré Eve Peters, directrice des affaires gouvernementales pour les deux marques de vapotage au Royaume-Uni.

« Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses mesures que nous avons prises pour respecter notre engagement à offrir aux utilisateurs adultes la meilleure expérience possible en matière de vapotage dans leur parcours d'arrêt du tabac », a-t-elle ajouté.

En Chine : lutter contre la chaîne d'approvisionnement de produits de contrefaçon

ELFBAR et LOST MARY soutiennent depuis longtemps les efforts déployés par les autorités chinoises pour lutter contre la contrefaçon depuis juin 2021, date à laquelle les marques ont lancé cette campagne.

À ce jour, 229 usines, entrepôts, négociants et prestataires de services logistiques impliqués dans le commerce de contrefaçon ont été fermés à l'échelle nationale en vertu de l'application de la loi. Plusieurs millions de vapoteuses contrefaites ELFBAR, EBDESIGN et LOST MARY ont été saisies.

En 2022 seulement, les deux marques ont engagé 118 procédures pénales contre des fabricants de produits contrefaits, dont beaucoup se sont depuis déplacés en Asie du Sud-Est. Cela a entraîné une augmentation des vapoteuses de contrefaçon ELFBAR, EBDESIGN et LOST MARY qui sont assemblées et introduites en contrebande sur divers marchés, notamment aux États-Unis.

En Asie du Sud-Est et aux États-Unis : alerte à la contrefaçon galopante

Pour rester à la pointe de la lutte mondiale contre la contrefaçon, des collaborations transfrontalières sont forgées avec les autorités responsables de la propriété intellectuelle sur divers marchés d'Asie du Sud-Est.

En octobre 2023, les forces de l'ordre vietnamiennes ont confisqué et détruit plus de 103 000 produits de vapotage, dont 97 000 fausses vapoteuses ELFBAR, dans un entrepôt. Lors d'une autre descente chez un fabricant de produits contrefaits, plus de 108 000 vapoteuses ont été saisies et détruites, dont un grand nombre portaient la marque EBDESIGN.

Les résultats des deux opérations en série n'ont révélé qu'une fraction des contrefaçons répandues fabriquées et introduites en contrebande sur certains marchés.

ELFBAR a confirmé à maintes reprises que les produits de marque ELFBAR et EBDESIGN actuellement disponibles aux États-Unis ne sont ni fabriqués, ni expédiés, ni fournis, ni commercialisés par la marque. ELFBAR et EBDESIGN ont cessé de fournir des produits aux États-Unis depuis mai 2023, laissant un grand vide sur le marché désormais inondé de contrefaçons et de clones.

Sur plusieurs marchés mondiaux : repérer les contrefaçons dans le commerce de détail

Depuis septembre 2022, ELFBAR et LOST MARY ont mis en place une coopération à plusieurs niveaux avec les autorités de réglementation afin de lutter fermement contre les vapoteuses de contrefaçon sur les marchés, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Slovaquie, aux Émirats arabes unis, etc.

Des dizaines de milliers d'unités de vapoteuses ELFBAR et LOST MARY contrefaites ont depuis été confisquées dans 104 magasins de détail où des produits illicites ont été découverts.

Des années d'efforts déployés en Russie ont permis d'engager une série d'actions en justice pour violation de marque devant les tribunaux, avec respectivement 1 217 et 29 décisions favorables reçues pour ELFBAR et LOST MARY.

« Tout en nous alignant sur les autorités de réglementation de divers marchés afin de réglementer raisonnablement l'industrie du vapotage et de favoriser un marché juste et équitable, nous exhortons les utilisateurs adultes à identifier et à authentifier le produit avant de l'acheter en toute prudence », a déclaré Victor Xiao, ajoutant que les marques demandent des mesures plus efficaces soient prises contre la fabrication de clones et la contrebande le long des routes commerciales en amont.

« Les produits de contrebande contiennent tant de substances non traçables pour les utilisateurs qu'ils compromettent la longévité de l'industrie dans son ensemble », a-t-il ajouté.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier et un innovateur dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, il explore de nouvelles frontières en proposant une expérience de vapotage différente et diversifiée, avec l'innovation au cœur de ses préoccupations.

ELFBAR reste attaché à la prévention de l'accès des jeunes et à la croissance durable dans le cadre de sa responsabilité inébranlable en tant que marque de premier plan plébiscitée et utilisée par des dizaines de millions de fumeurs et d'ex-fumeurs adultes dans leur parcours d'arrêt du tabac à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur la marque ELFBAR et ses produits, veuillez consulter le site elfbar.com.

À propos de LOST MARY

LOST MARY, innovateur mondial dans le domaine du vapotage, se consacre à la découverte de la véritable valeur du vapotage, à l'établissement des tendances de l'industrie et à l'évaluation de la qualité des produits.

Depuis des années, LOST MARY a progressé en s'affranchissant des formes traditionnelles de produits, en naviguant dans des territoires d'innovation inexplorés et en apportant la meilleure expérience possible à l'utilisateur grâce à de nouveaux designs, de nouvelles technologies et de nouvelles saveurs.

Depuis sa création en 2021, LOST MARY a étendu sa présence à plus de 50 marchés dans le monde, où des dizaines de millions d'utilisateurs adultes choisissent ses produits. Selon des données de tiers, LOST MARY est l'une des principales marques de vapotage sur de nombreux marchés mondiaux en termes de notoriété de la marque et de volume des ventes.

À l'heure actuelle, la marque détient plus de 200 brevets sur plusieurs marchés mondiaux.

Pour en savoir plus sur LOST MARY et ses produits, veuillez consulter notre site web à l'adresse lostmary.com.