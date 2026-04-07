ELFX y ELFA de ELFBAR se alzan con galardones internacionales de diseño

Reconocido por su diseño vanguardista y centrado en el usuario

Combina calidad con una sensación ergonómica en toda la serie de sistemas de cápsulas

BERLÍN, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La marca líder mundial de vapeo ELFBAR anunció hoy que sus modelos ELFX Mini, ELFX 2 y ELFA Master Stein han obtenido reconocimiento mundial del German Design Award y de los International CMF Design Awards* por su estructura reutilizable y recargable, así como por sus diseños refinados.

Diseño minimalista para adultos

Awarded products. From left to right: ELFA Master Stein, ELFX Mini, ELFX 2 and ELFA Master Stein

Las galardonadas series ELFX y ELFA reflejan la búsqueda de ELFBAR por un diseño industrial innovador para usuarios adultos que buscan una administración eficaz de nicotina sin combustión. Con sofisticadas paletas de colores y materiales de carcasa cuidadosamente seleccionados, los productos adoptan un lenguaje de diseño sobrio que evita el exceso visual.

"Un buen diseño debe transmitir confianza, no ostentación", afirmó Becky Liu, directora de Diseño Industrial de ELFBAR. "Con ELFX y ELFA, nos centramos en una forma definida, precisión y una agradable sensación al tacto para ofrecer una experiencia de usuario elegante e intuitiva".

Más allá del refinamiento visual, los detalles de diseño subrayan el enfoque centrado en el usuario de la marca. Las carcasas contorneadas y los acabados táctiles mejoran el agarre ergonómico, mientras que características como el líquido electrónico visible, los cartuchos con cierre magnético, las estructuras modulares y las pantallas delgadas se integran para facilitar su uso y proporcionar una experiencia premium.

Los dispositivos reutilizables ayudan a solucionar los problemas de los usuarios.

Diseñados como sistemas reutilizables, ELFX y ELFA permiten un uso prolongado, abordando las preocupaciones prácticas relacionadas con la funcionalidad, los residuos y el coste. El flujo de aire ajustable, la configuración de potencia y los indicadores de estado claros proporcionan a los usuarios un mayor control sobre su experiencia, mientras que los cartuchos intercambiables prolongan la vida útil del producto y reducen la necesidad de desechar dispositivos, ofreciendo así una selección de productos a largo plazo.

En ELFBAR, las características del producto están integradas en el diseño. Las pantallas claras para ver el nivel de líquido mejoran la visibilidad, los cartuchos magnéticos facilitan su uso y su diseño modular permite reemplazar los componentes. Estas características reflejan la filosofía de ingeniería de producto de ELFBAR: equilibrar el rendimiento, la seguridad y la durabilidad en un dispositivo reutilizable y sofisticado.

De líder del mercado a estrella del diseño

En Alemania, donde la mayoría de las ventas de vapeo corresponden a productos reutilizables, ELFBAR lidera la categoría con una cuota de mercado de alrededor del 60%, según datos internos.

La gama de productos reutilizables de ELFBAR constituye ahora el núcleo del catálogo de la marca en Alemania, con aproximadamente el 80% de los envíos a este mercado correspondientes a productos reutilizables, incluyendo los sistemas de pods ELFX y ELFA, y los líquidos electrónicos ELFLIQ.

Los aclamados ELFX Mini y ELFX 2 se lanzarán en Alemania este año junto con la nueva versión ELFX POD 2.0, que incorpora bloqueo infantil, un sistema de ventilación mejorado para un sabor superior y el sistema antifugas más avanzado del sector.

El reconocimiento de jurados de diseño internacionales refuerza el compromiso de ELFBAR con la innovación de productos en su constante búsqueda de rendimiento con un lenguaje de diseño maduro. Partiendo de esta base, ELFBAR planea introducir estos diseños galardonados en otros mercados europeos próximamente.

*ELFX Mini y ELFA Master Stein ganaron el Premio Alemán de Diseño, mientras que ELFA Master Stein y ELFX 2 recibieron los Premios Internacionales de Diseño CMF. ELFA Master Stein ahora solo está disponible en Alemania.

Acerca de ELFBAR

ELFBAR es pionera en la industria global del vapeo. Desde su creación en 2018, ha proporcionado una experiencia de vapeo distintiva y diversa, con la innovación como pilar fundamental.

ELFBAR mantiene su compromiso con la prevención del acceso de los jóvenes al vapeo y el crecimiento sostenible como marca líder, preferida y utilizada por decenas de millones de fumadores y exfumadores adultos en todo el mundo como alternativa al tabaco.

Si desea más información visite la página web elfbar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950900/Awarded_products_From_left_ELFA_Master_Stein_ELFX_Mini_ELFX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg