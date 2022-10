eLife beendet Annahme-/Ablehnungsentscheidungen nach Peer-Review

eLife wird den Schwerpunkt auf die öffentliche Begutachtung von Vorabdrucken legen, die Autonomie der Autoren wiederherstellen und die Bewertung von Wissenschaftlern auf der Grundlage dessen fördern, was sie veröffentlichen, und nicht, wo sie es tun.

CAMBRIDGE, England, 26. Oktober 2022 /PRNewswire/ – eLife freut sich, eine wichtige Änderung in der redaktionellen Praxis bekannt zu geben. Nachdem das Unternehmen im Jahr 2021 dazu übergegangen ist, ausschließlich Vorabdrucke zu begutachten, wird die Praxis der Annahme-/Ablehnungsentscheidungen nach dem Peer-Review-Verfahren eingestellt.

Ab dem 31. Januar 2023 wird eLife stattdessen jede Arbeit, die es begutachtet, als überprüfte Vorabdrucke veröffentlichen. Dabei handelt es sich um eine neue Art von Forschungsergebnissen, die das Manuskript mit den detaillierten Peer-Reviews von eLife und einer prägnanten Bewertung der Bedeutung der Ergebnisse und der Qualität der Beweise kombiniert.

Michael Eisen, Chefredakteur von eLife, sagt: „Indem wir die traditionelle Rolle der Zeitschrift als Gatekeeper aufgeben und uns stattdessen auf die Erstellung von öffentlichen Peer-Reviews und Bewertungen konzentrieren, gibt eLife den Autoren die Kontrolle über die Veröffentlichung zurück, gewinnt den immensen Wert zurück, der verloren geht, wenn Peer-Reviews auf binäre Veröffentlichungsentscheidungen reduziert werden, und fördert die Bewertung von Wissenschaftlern auf der Grundlage dessen, was sie veröffentlichen, und nicht, wo sie veröffentlichen."

eLife hat dieses Modell in den letzten 18 Monaten entwickelt, indem es die Gutachter bittet, öffentliche Versionen ihrer Peer-Reviews zu verfassen. Diese sollen detaillierte, für die Leser nützliche Beobachtungen und eine Bewertung enthalten, die ihre Meinung zu den Beiträgen des Manuskripts und der methodischen Stringenz zusammenfasst.

Zu den Rezensionen von mehr als 2.200 Vorabdrucken, die eLife seither veröffentlicht hat, sagt die stellvertretende Herausgeberin Anna Akhmanova: „Diese öffentlichen Vorabdruck-Rezensionen und -Bewertungen sind weitaus effektiver, als es die Entscheidung zur Veröffentlichung eines Manuskripts jemals sein könnte, wenn es darum geht, die Gedanken unserer Gutachter und Redakteure zu vermitteln und die nuancierte, mehrdimensionale und oft mehrdeutige Natur der Peer-Review zu erfassen."

Im Rahmen des neuen Verfahrens werden die eLife-Redakteure fachkundige Gutachter einladen, die eine qualitativ hochwertige Peer-Review durchführen. Die Gutachter erstellen konstruktive öffentliche Peer-Reviews, in denen sie die Stärken und Schwächen der Arbeit hervorheben. Sie werden auch zusammenarbeiten, um eine eLife-Bewertung zu erstellen, die ihre Ansicht über die Bedeutung der Ergebnisse wiedergibt und die Stärke der Beweise für sie in einer Sprache bewertet, die für einen nicht fachkundigen Leser verständlich ist.

Die Autoren haben die Möglichkeit, einen überarbeiteten Vorabdruck einzureichen, der auf die öffentlichen Rezensionen und die privaten Vorschläge der Gutachter eingeht. eLife wird dann einen neuen überarbeiteten Vorabdruck mit aktualisierten Rezensionen und Bewertungen veröffentlichen.

Fiona Hutton, Head of Publishing von eLife, sagt: „Obwohl der Kernprozess der Peer-Review weitgehend unverändert bleibt, ist das Ergebnis grundlegend anders. Da wir uns nun ausschließlich auf die Erstellung und Übermittlung nützlicher öffentlicher Rezensionen und Bewertungen konzentrieren, geben wir den Autoren ihre Autonomie zurück und definieren eine neue Rolle für die Verleger."

Diese Schritte sind Teil einer Basisbewegung zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Wissenschaft und der Geschwindigkeit, mit der sie kommuniziert wird, indem die Verwendung von Vorabdrucken in Biologie und Medizin gefördert wird. Die Veröffentlichung von Vorabdrucken hat rasch zugenommen, und viele Wissenschaftler und Mitglieder der Öffentlichkeit haben über Vorabdrucke Zugang zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dies hat dazu geführt, dass immer mehr Organisationen Vorabdrucke als Produktivitätsnachweis bei Bewerbungen um Fördermittel und Stellen akzeptieren. Der neue Ansatz von eLife passt die Peer-Review an diese neue Realität an und optimiert ihren Wert für die Wissenschaft und die Öffentlichkeit.

Prachee Avasthi, Vorsitzende des Board of Directors von eLife, sagt: „eLife wurde mit dem Ziel gegründet, verantwortungsbewusstes Verhalten in der Wissenschaft wie dieses zu fördern. Mit einer unabhängigen Finanzierung, die es uns ermöglicht, mutige Schritte zu unternehmen, sind wir in einer einzigartigen Position, um ein Publikationssystem zu schaffen, das von Forschern, denen die Zukunft der Wissenschaft am Herzen liegt, angenommen werden kann."

Entgegen dem jüngsten Trend, dass die Bearbeitungsgebühren für Artikel von den Verlagen erhöht werden, gehen diese Änderungen bei eLife mit einer Senkung der Publikationsgebühr von 3.000 Dollar auf 2.000 Dollar einher. Dies deckt die Kosten für alle Runden des Peer-Reviews, die Erstellung der überprüften Vorabdrucke und weitere Schritte. Wie bei eLife üblich, wird diese Gebühr Autoren, die sie nicht bezahlen können, erlassen.

Damian Pattinson, Executive Director von eLife, sagt: „Nichts an diesem Prozess ist eLife-spezifisch: Wir hoffen, dass viele Verlage sich uns anschließen werden, um eine Zukunft zu schaffen, in der Ergebnisse offen geteilt und überprüft werden, und damit noch mehr Forschern die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen."

Chefredakteur Eisen fügt hinzu: „Die Macht, das wissenschaftliche Publizieren zu verbessern, liegt einzig und allein bei den Wissenschaftlern. Und wir, die wir in unserem Leben und in unserer Karriere enorm von der Wissenschaft profitiert haben, schulden es denjenigen, deren Hoffnungen auf ihrem Versprechen beruhen, dass wir nicht zulassen, dass unsere Angst vor Veränderungen ihre Wirkung auch nur einen Moment länger einschränkt."

Weitere Informationen über das neue Publikationsmodell von eLife finden Sie im begleitenden Editorial unter https://doi.org/10.7554/eLife.83889.

Weitere Informationen über das Verfahren für Autoren finden Sie unter https://elifesciences.org/inside-elife/54d63486/elife-s-new-model-changing-the-way-you-share-your-research.

Eine Pressemappe mit diesem Inhalt, ein Videointerview mit Michael Eisen und ein Diagramm, das den neuen Prozess veranschaulicht, ist hier erhältlich.

Medienkontakte

Emily Packer

eLife

[email protected]

+441223855373

George Litchfield

eLife

[email protected]

Informationen zu eLife

eLife verändert die Forschungskommunikation, um eine Zukunft zu schaffen, in der eine vielfältige, globale Gemeinschaft von Wissenschaftlern und Forschern offene und vertrauenswürdige Ergebnisse zum Nutzen aller produziert. Unabhängig, nicht gewinnorientiert und von Geldgebern unterstützt, verbessern wir die Art und Weise, wie Wissenschaft praktiziert und verbreitet wird. Von der Forschung, die wir veröffentlichen, über die Werkzeuge, die wir entwickeln, bis hin zu den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir uns einen Ruf für Qualität, Integrität und die Flexibilität erworben, echte Veränderungen herbeizuführen. eLife erhält finanzielle Unterstützung und strategische Beratung vom Howard Hughes Medical Institute, von der Knut and Alice Wallenberg Foundation, der Max Planck Society und von Wellcome. Erfahren Sie mehr unter https://elifesciences.org/about.

