eLife met fin aux décisions d'acceptation/rejet après examen par les pairs

eLife mettra l'accent sur l'examen public par les pairs des pré-impressions, en restaurant l'autonomie des auteurs et en favorisant l'évaluation des scientifiques en fonction de ce qu'ils publient et non de l'endroit où ils le font.

CAMBRIDGE, Angleterre, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- eLife a le plaisir d'annoncer un changement majeur dans sa pratique éditoriale. S'appuyant sur le passage de 2021 à l'examen exclusif des pré-impressions, l'organisation met fin à la pratique consistant à prendre des décisions d'acceptation/rejet après un examen par les pairs.

À partir du 31 janvier 2023, eLife publiera tous les articles qu'elle examine sous la catégorie « Reviewed Preprint » (pré-impressions révisées), un nouveau type de résultat de recherche qui combinera le document avec les examens détaillés par les pairs d'eLife et une évaluation concise de l'importance des résultats et de la qualité des preuves.

Michael Eisen, rédacteur en chef d'eLife, a déclaré : « En renonçant au rôle traditionnel de contrôleur des revues et en se concentrant plutôt sur la production d'évaluations et d'examens publics par les pairs, eLife redonne le contrôle de la publication aux auteurs, récupère l'immense valeur qui est perdue lorsque les examens par les pairs sont réduits à des décisions de publication binaires, et favorise l'évaluation des scientifiques en fonction de ce qu'ils publient, plutôt que de l'endroit où ils le font. »

eLife a développé ce modèle au cours des 18 derniers mois en demandant aux évaluateurs de rédiger des versions publiques de leurs examens par les pairs qui contiennent des observations détaillées utiles aux lecteurs et une évaluation qui résume leur point de vue sur les contributions et la rigueur méthodologique du manuscrit.

À propos de l'examen de plus de 2 200 pré-impressions qu'eLife a publiés depuis lors, la rédactrice en chef adjointe Anna Akhmanova a déclaré : « Ces examens et évaluations publics des pré-impressions sont bien plus efficaces que la décision de publier un manuscrit ne pourrait jamais l'être pour transmettre la pensée de nos examinateurs et de nos rédacteurs en chef, et pour saisir la nature nuancée, multidimensionnelle et souvent ambiguë de l'examen par les pairs. »

Dans le cadre du nouveau processus, les rédacteurs d'eLife inviteront des évaluateurs experts à effectuer une évaluation par les pairs de haute qualité. Les évaluateurs produiront des évaluations par les pairs publiques constructives mettant en évidence les forces et les faiblesses du travail. Ils travailleront également ensemble pour produire une évaluation eLife qui rendra compte de leur point de vue sur l'importance des résultats et évaluera la force des preuves dans un langage accessible à un lecteur non expert.

Les auteurs auront la possibilité de soumettre une pré-impression révisée qui répond aux critiques publiques et aux suggestions privées faites par les évaluateurs. eLife publiera alors une nouvelle pré-impression révisée avec des critiques et une évaluation mises à jour.

Fiona Hutton, responsable de l'édition chez eLife, a souligné : « Bien que le processus de base de l'examen par les pairs soit largement inchangé, le résultat est fondamentalement différent. En nous concentrant désormais sur la production et la transmission d'examens et d'évaluations publics utiles, nous redonnons de l'autonomie aux auteurs et définissons un changement de rôle pour les éditeurs. »

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement populaire visant à accroître la disponibilité de la science et la vitesse à laquelle elle est communiquée, en encourageant l'utilisation des pré-impressions en biologie et en médecine. La publication de pré-impressions a connu une croissance rapide et de nombreux scientifiques et membres du public accèdent aux dernières avancées scientifiques par le biais de celles-ci. Cela a conduit un nombre croissant d'organisations à accepter les pré-impressions comme preuve de productivité dans les demandes de subventions et d'emploi. La nouvelle approche d'eLife aligne l'évaluation par les pairs sur cette nouvelle réalité, et optimise sa valeur pour la science et le public.

Prachee Avasthi, président du conseil d'administration d'eLife, a ajouté : « eLife a été fondé avec la mission de promouvoir des comportements responsables dans la science, comme ceux-ci. Grâce à un financement indépendant qui nous permet de prendre des mesures audacieuses, nous sommes dans une position unique pour proposer un système de publication auquel les chercheurs qui se soucient de l'avenir de la science peuvent adhérer. »

À rebours de la récente tendance à l'augmentation des frais de traitement des articles par les éditeurs, ces changements chez eLife s'accompagnent d'une réduction des frais de publication de 3 000 à 2 000 dollars. Ce montant couvre les coûts de tous les cycles d'examen par les pairs, la production de pré-impressions révisées et les étapes suivantes. Comme cela a toujours été le cas chez eLife, ces frais seront supprimés pour les auteurs qui n'ont pas les moyens de les payer.

Damian Pattinson, directeur exécutif d'eLife, a déclaré : « Rien dans ce processus n'est spécifique à eLife : nous espérons que de nombreux éditeurs se joindront à nous pour créer un avenir où les résultats seront ouvertement partagés et examinés et, ce faisant, donneront à encore plus de chercheurs la possibilité de participer. »

Et le rédacteur en chef Eisen d'ajouter : « Le pouvoir de changer l'édition scientifique réside uniquement chez les scientifiques, et ceux d'entre nous qui ont énormément bénéficié de la science, dans leur vie et dans leur carrière, doivent à ceux dont les espoirs reposent sur ses promesses de ne pas laisser notre peur du changement limiter son impact un instant de plus. »

Pour plus d'informations sur le nouveau modèle de publication d'eLife, voir l'éditorial correspondant sur https://doi.org/10.7554/eLife.83889 .

Pour en savoir plus sur le processus destiné aux auteurs, rendez-vous sur https://elifesciences.org/inside-elife/54d63486/elife-s-new-model-changing-the-way-you-share-your-research .

Un dossier de presse contenant ce communiqué, ainsi qu'une interview vidéo de Michael Eisen et un diagramme présentant le nouveau processus, est disponible ici .

À propos de

eLife transforme la communication de la recherche pour créer un avenir où une communauté mondiale et diversifiée de scientifiques et de chercheurs produit des résultats ouverts et fiables au bénéfice de tous. Indépendants, à but non lucratif et soutenus par des bailleurs de fonds, nous améliorons la façon dont la science est pratiquée et partagée. Qu'il s'agisse de la recherche que nous publions, des outils que nous créons ou des personnes avec lesquelles nous travaillons, nous avons acquis une réputation de qualité, d'intégrité et de souplesse qui nous permet d'apporter de réels changements. eLife bénéficie du soutien financier et des conseils stratégiques du Howard Hughes Medical Institute , de la Fondation Knut et Alice Wallenberg , de la Max Planck Society et de Wellcome . Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://elifesciences.org/about .

