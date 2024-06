EliTe Solar als Top-Performer in der Kiwa PVEL 2024 PV Module Reliability Scorecard ausgezeichnet

PLEASANTON, Kalifornien, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar, ein führender Anbieter von Solarenergielösungen, ist stolz darauf, in der angesehenen PV Module Reliability Scorecard 2024 von Kiwa PVEL im vierten Jahr in Folge als „Top Performer" unter den globalen PV-Modulherstellern ausgezeichnet zu werden.

Die jährliche PV Module Reliability Scorecard von Kiwa PVEL ist ein Branchenmaßstab, der die Hersteller von PV-Modulen auf der Grundlage strenger Leistungsstandards sorgfältig bewertet und einstuft. Das konsequente Engagement von EliTe Solar für hervorragende Leistungen in seinem Bereich hat dem Unternehmen diese hohe Anerkennung eingebracht. Tristan Erion-Lorico, VP of Sales and Marketing bei Kiwa PVEL, erklärte: „Kiwa PVEL gratuliert EliTe Solar zum vierten Jahr in Folge als Top Performer. Das Erreichen von guten Testergebnissen über mehrere Jahre hinweg ist eine beeindruckende Bestätigung für die Zuverlässigkeit der Module."

Mit einem starken Fokus auf Innovation und Qualität hat sich EliTe Solar eine Nische in der Solarenergiebranche geschaffen. Die hochmodernen PV-Module des Unternehmens, die mit modernster PERC-Technologie betrieben werden und über ein innovatives TOPCon-Design verfügen, sind so konzipiert, dass sie unter verschiedenen Umweltbedingungen maximale Effizienz, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bieten.

Alex Chen, General Manager bei EliTe Solar, kommentierte das Ergebnis: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir in der PV Module Reliability Scorecard 2024 als Top Performer ausgezeichnet wurden. Diese Auszeichnung unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Solarlösungen, die unsere Kunden in die Lage versetzen, saubere, erneuerbare Energie effizient zu nutzen.

EliTe Solar setzt sich ohne Unterlass für die Weiterentwicklung der Solartechnologie ein und treibt die Einführung nachhaltiger Energien weltweit voran. Der unermüdliche Fokus auf Innovation, gepaart mit dem konsequenten Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit, macht das Unternehmen zu einem Vorreiter in der globalen Solarenergielandschaft.

Weitere Informationen über EliTe Solar und seine innovativen Solarlösungen finden Sie unter elite-solar.com.

Informationen zu EliTe Solar

EliTe Solar wurde 2005 gegründet und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz von weltweit über 10 GW an installierten Solarmodulen verweisen. Als führender Anbieter von Photovoltaik-Modulen und intelligenten Energielösungen bietet EliTe Solar optimierte Solarlösungen für Energieversorger, Gewerbe- und Industriekunden weltweit. Durch maßgeschneiderte, kontinuierliche Innovationen im Bereich der Solartechnologien und Finanzierungslösungen liefert EliTe Solar intelligente Energielösungen, die den Wert maximieren und das Risiko minimieren, während die Stromgestehungskosten (LCOE) optimiert werden. EliTe Solar hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Produktionsstätten in Vietnam, Kambodscha und Indonesien. Das Unternehmen engagiert sich für Nachhaltigkeit und Exzellenz bei der Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Solarlösungen. Weitere Informationen über unser Angebot finden Sie unter elite-solar.com.

