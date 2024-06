EliTe Solar désignée « Top Performer » dans l'édition 2024 du tableau de bord sur la fiabilité des modules PV de Kiwa PVEL

PLEASANTON, Californie, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'énergie solaire, est fier d'annoncer avoir été désigné « Top Performer » parmi les fabricants mondiaux de modules photovoltaïques dans le prestigieux tableau de bord sur la fiabilité des modules photovoltaïques 2024 de Kiwa PVEL, et ce, pour la quatrième année consécutive.

Le tableau de bord annuel sur la fiabilité des modules photovoltaïques de Kiwa PVEL est une référence du secteur qui évalue et classe méticuleusement les fabricants de modules photovoltaïques sur la base de normes de performance rigoureuses. L'engagement constant d'EliTe Solar en faveur de l'excellence a valu à l'entreprise cette prestigieuse reconnaissance. Tristan Erion-Lorico, vice-président des ventes et du marketing chez Kiwa PVEL, a déclaré : « Kiwa PVEL félicite EliTe Solar pour sa désignation en tant que « Top Performer » pour la quatrième année consécutive. Le fait d'obtenir de bons résultats aux tests sur plusieurs années est un témoignage louable de la fiabilité de ses modules. »

En mettant l'accent sur l'innovation et la qualité, EliTe Solar s'est taillé une place de choix dans le secteur de l'énergie solaire. Les modules photovoltaïques de pointe de la société, alimentés par la technologie PERC d'avant-garde et caractérisés par une conception TOPCon innovante, sont conçus pour offrir une efficacité, une durabilité et une fiabilité maximales dans diverses conditions environnementales.

Alex Chen, directeur général d'EliTe Solar, a commenté ce succès : « Nous sommes honorés d'avoir été reconnus comme « Top Performer » dans le tableau de bord sur la fiabilité des modules photovoltaïques de 2024. Cette reconnaissance souligne notre engagement inébranlable à fournir des solutions solaires supérieures qui permettent à nos clients d'exploiter efficacement une énergie propre et renouvelable. »

EliTe Solar est inébranlable dans son engagement à faire progresser la technologie solaire et à favoriser l'adoption de l'énergie durable dans le monde entier. L'accent mis sans relâche sur l'innovation, associé à un dévouement sans faille à la qualité et à la fiabilité, fait d'EliTe Solar un précurseur dans le paysage mondial de l'énergie solaire.

Pour en savoir plus sur EliTe Solar et ses solutions solaires innovantes, consultez le site elite-solar.com .

À propos d'EliTe Solar

EliTe Solar, fondée en 2005, a fait ses preuves en fournissant plus de 10 GW de modules solaires dans le monde. En tant que premier fournisseur de modules photovoltaïques et de solutions énergétiques intelligentes, EliTe Solar propose des solutions solaires optimisées aux services publics, aux clients commerciaux et industriels du monde entier. Grâce à une innovation continue personnalisée dans les technologies solaires et les solutions financières, EliTe Solar fournit des solutions énergétiques intelligentes qui maximisent la valeur et réduisent les risques tout en optimisant le coût actualisé de l'énergie (LCOE). Basée à Singapour et disposant d'installations de production au Vietnam, au Cambodge et en Indonésie, EliTe Solar s'engage en faveur de la durabilité et de l'excellence en fournissant des solutions solaires fiables et efficaces. Pour en savoir plus sur nos offres, rendez-vous sur elite-solar.com .

Contact pour les médias : [email protected]