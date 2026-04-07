Ellavox bringt bahnbrechende Elacity Control Plane für KI-Systeme auf den Markt - eine einzigartige Plattform, die KI-Systeme in großem Maßstab schützt, steuert und überprüft

Die zum Patent angemeldete Technologie verhindert Datenlecks, unbefugtes KI-Verhalten und Prompt-Drift.

ST. LOUIS, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Ellavox kündigte heute Elacity Control Plane (ECP) an, eine zum Patent angemeldete Plattform, die KI-Systeme sichert, steuert und prüft. Im Zuge der umfangreichen Investitionen von Unternehmen in KI hat sich eine Tatsache deutlich herauskristallisiert: KI-Systeme benötigen ein hohes Maß an Sicherheit, Governance und Kontrolle, woran es heute noch stark mangelt.

„Als Ellavox auf fast 1.000 KI-Agenten im Einsatz anwuchs, wurde uns klar, dass wir eine leistungsstarke Steuerungsebene benötigten, um das Verhalten der KI genau zu steuern – genauso wie wir die Steuerungsebene von Terraform benötigten, um Cloud-Bereitstellungen zu verwalten", sagte Sean Alsup, Geschäftsführer von Ellavox. „Wir haben ECP ursprünglich für uns selbst entwickelt, aber nach den jüngsten Vorfällen bei McKinsey und Alibaba, bei denen die KI völlig versagt hat, haben wir beschlossen, ECP nun der gesamten Branche anzubieten", fügte er hinzu.

Unkontrollierte KI erreicht einen kritischen Punkt

Ein autonomer KI-Agent des Sicherheitsunternehmens CodeWall AI hat kürzlich innerhalb von weniger als zwei Stunden in die interne KI-Plattform von McKinsey namens Lilli eingedrungen und dabei mehr als 46 Millionen KI-Interaktionen, 728.000 Dateien sowie 57.000 Benutzerkonten offengelegt; vor allem aber erlangte er Schreibzugriff auf Systembefehle, die das Verhalten der KI steuern.

Bei einem Tochterunternehmen von Alibaba betrieb ein KI-Agent namens ROME ohne menschliche Anweisung unbefugtes Schürfen von Kryptowährungen und heimliches Netzwerk-Tunneling, wodurch Ressourcen verschwendet, Kosten in die Höhe getrieben und potenziell schwerwiegende rechtliche und rufschädigende Risiken verursacht wurden.

Beide Vorfälle haben erhebliche Mängel in den Bereichen Sicherheit, Governance und Kontrolle offenbart.

Wie ECP beide Vorfälle hätte verhindern können

ECP fungiert als Schnittstelle zwischen den KI-Anwendungen eines Unternehmens und den KI-Modellen, auf die diese zugreifen. Unternehmen erhalten damit die Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus der Bereitstellung eines KI-Agenten mithilfe folgender Funktionen:

Unveränderliche, versionierte Prompt-Artefakte und -Register: Prompts werden zu versionierten, gesperrten und kryptografisch verwalteten Artefakten, die in zentralen Registern gespeichert werden. Sie verfügen über eine vollständige Versionshistorie, Workflows für das Änderungsmanagement sowie die Möglichkeit, Prompt-Versionen ohne erneute Bereitstellung in verschiedenen Umgebungen zu aktivieren oder zurückzusetzen.





Prompts werden zu versionierten, gesperrten und kryptografisch verwalteten Artefakten, die in zentralen Registern gespeichert werden. Sie verfügen über eine vollständige Versionshistorie, Workflows für das Änderungsmanagement sowie die Möglichkeit, Prompt-Versionen ohne erneute Bereitstellung in verschiedenen Umgebungen zu aktivieren oder zurückzusetzen. Durchsetzung der Richtlinien: Benutzer können Regeln definieren und durchsetzen, die das Verhalten von Agenten zur Laufzeit regeln: Inhaltsrichtlinien, Ausgabebeschränkungen, Modell-Routing-Regeln und Zugriffskontrollen, die bei jedem Aufruf eines KI-Agenten einheitlich angewendet werden.





Benutzer können Regeln definieren und durchsetzen, die das Verhalten von Agenten zur Laufzeit regeln: Inhaltsrichtlinien, Ausgabebeschränkungen, Modell-Routing-Regeln und Zugriffskontrollen, die bei jedem Aufruf eines KI-Agenten einheitlich angewendet werden. Tool-Zugriffskontrolle: Ermöglicht eine detaillierte, rollenbasierte Steuerung, welche Mitarbeiter welche Tools, APIs und externen Dienste aufrufen dürfen, und bietet die Möglichkeit, die Nutzung von Tools in Echtzeit zu genehmigen, einzuschränken oder zu überprüfen.





Ermöglicht eine detaillierte, rollenbasierte Steuerung, welche Mitarbeiter welche Tools, APIs und externen Dienste aufrufen dürfen, und bietet die Möglichkeit, die Nutzung von Tools in Echtzeit zu genehmigen, einzuschränken oder zu überprüfen. Laufzeit-Governance: Bietet Beobachtbarkeit auf Span-Ebene für jede Interaktion mit Agenten, einschließlich der Bewertung durch LLM-as-Judge, der Erkennung statistischer Abweichungen und der Verteilungsanalyse, sodass Teams Verhaltensänderungen erkennen, noch bevor die Nutzer dies bemerken.





Bietet Beobachtbarkeit auf Span-Ebene für jede Interaktion mit Agenten, einschließlich der Bewertung durch LLM-as-Judge, der Erkennung statistischer Abweichungen und der Verteilungsanalyse, sodass Teams Verhaltensänderungen erkennen, noch bevor die Nutzer dies bemerken. Überprüfbarkeit und Konformität: Bietet lückenlose, unveränderliche Prüfpfade für jeden Prompt, jede Richtlinienentscheidung und jeden Toolaufruf und verschafft Compliance-, Rechts- und Sicherheitsteams damit die nötige Transparenz, um KI-Systeme verantwortungsbewusst zu betreiben.

Verfügbarkeit

Elacity Control Plane (ECP) ist ab sofort für Entwickler, Service Provider und Unternehmen unter www.elacity.ai verfügbar.

Informationen zu Ellavox AI

Ellavox AI (www.ellavox.ai) ist ein innovativer Anbieter von KI-Tools und AI Voice Workers für die Bereiche Logistik, Mehrfamilienhäuser und Kundenservice.

Medienkontakt

Rich Waidmann

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