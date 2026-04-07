Ellavox lance Elacity Control Plane, la première plateforme du genre qui sécurise, gouverne et vérifie les systèmes d'IA

Cette technologie en instance de brevet prévient les violations de données, les comportements non autorisés de l'IA et les dérives d'invite

SAINT-LOUIS, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Ellavox annonce aujourd'hui Elacity Control Plane (ECP), une plateforme en instance de brevet qui sécurise, régit et vérifie les systèmes d'IA. Alors que les entreprises ont investi massivement dans l'IA, une réalité claire s'est imposée : les systèmes d'IA nécessitent des niveaux élevés de sécurité, de gouvernance et de contrôle qui font gravement défaut aujourd'hui.

« Au fur et à mesure qu'Ellavox se développait pour atteindre près de 1 000 agents d'IA en production, nous avons réalisé que nous avions besoin d'un plan de contrôle puissant pour régir avec précision le comportement de l'IA, tout comme nous avions besoin du plan de contrôle de Terraform pour gérer les déploiements dans le cloud », déclare Sean Alsup, CEO d'Ellavox. « Nous avons d'abord conçu la plateforme ECP pour nous-mêmes, mais après les graves problèmes d'IA qu'ont connu McKinsey et Alibaba, nous avons décidé de proposer ECP à l'ensemble de l'industrie », ajoute-t-il.

L'IA non gouvernée atteint un point de rupture

Un agent d'IA autonome de la société de sécurité CodeWall AI a récemment pénétré en moins de deux heures dans une plateforme d'IA interne de McKinsey appelée Lilli, exposant plus de 46 millions d'interactions d'IA, 728 000 fichiers, 57 000 comptes d'utilisateurs et, plus important encore, obtenant un accès en écriture aux invites du système qui contrôlent le comportement de l'IA.

Dans une filiale d'Alibaba, un agent d'IA appelé ROME s'est livré au minage non autorisé de cryptomonnaies et au tunnelage de réseau secret sans instruction humaine, détournant des ressources, gonflant les coûts et posant des risques juridiques et de réputation potentiellement graves.

Ces deux problèmes ont mis en évidence d'importantes lacunes en matière de sécurité, de gouvernance et de contrôle.

Comment la plateforme ECP aurait évité ces deux incidents

ECP fonctionne comme une couche entre les applications d'IA d'une entreprise et les modèles d'IA auxquels elles accèdent. Elle permet aux entreprises de contrôler l'ensemble du cycle de vie du déploiement d'un agent d'IA grâce à :

des artéfacts et des registres d'invites immuables et versionnés : les invites deviennent des artefacts versionnés, verrouillés et régis par cryptographie, stockés dans des registres centralisés, avec un historique complet des versions, des flux de gestion des modifications et la possibilité de promouvoir ou de rétablir les versions des invites dans les différents environnements sans redéploiement.





les invites deviennent des artefacts versionnés, verrouillés et régis par cryptographie, stockés dans des registres centralisés, avec un historique complet des versions, des flux de gestion des modifications et la possibilité de promouvoir ou de rétablir les versions des invites dans les différents environnements sans redéploiement. une application de la politique : permet aux utilisateurs de définir et d'appliquer des règles régissant le comportement des agents au moment de l'exécution : les politiques de contenu, les contraintes de sortie, les règles d'acheminement des modèles et les contrôles d'accès qui sont appliqués de manière cohérente à chaque appel d'un agent d'IA.





permet aux utilisateurs de définir et d'appliquer des règles régissant le comportement des agents au moment de l'exécution : les politiques de contenu, les contraintes de sortie, les règles d'acheminement des modèles et les contrôles d'accès qui sont appliqués de manière cohérente à chaque appel d'un agent d'IA. un contrôle d'accès aux outils : permet un contrôle granulaire fondé sur les rôles pour déterminer quels agents peuvent invoquer quels outils, API et services externes, avec la capacité d'approuver, de restreindre ou de vérifier l'utilisation des outils en temps réel.





permet un contrôle granulaire fondé sur les rôles pour déterminer quels agents peuvent invoquer quels outils, API et services externes, avec la capacité d'approuver, de restreindre ou de vérifier l'utilisation des outils en temps réel. une gouvernance du temps d'exécution : offre une observabilité complète dans chaque interaction d'agent, y compris l'évaluation de type LLM en tant que juge, la détection de dérive statistique et l'analyse de distribution afin que les équipes sachent quand le comportement change avant que les utilisateurs ne le fassent.





offre une observabilité complète dans chaque interaction d'agent, y compris l'évaluation de type LLM en tant que juge, la détection de dérive statistique et l'analyse de distribution afin que les équipes sachent quand le comportement change avant que les utilisateurs ne le fassent. l'auditabilité et la conformité : fournit des pistes d'audit complètes et immuables pour chaque invite, décision de politique et appel d'outil, donnant aux équipes de conformité, juridiques et de sécurité la visibilité dont elles ont besoin pour exploiter les systèmes d'IA de manière responsable.

Disponibilité

Elacity Control Plane (ECP) est disponible dès maintenant pour les développeurs, les fournisseurs de services et les entreprises sur www.elacity.ai

À propos d'Ellavox AI

Ellavox AI (www.ellavox.ai) est un fournisseur innovant d'outils d'IA et d'agents vocaux pour la logistique, les appartements résidentiels et le service à la clientèle.

Contact avec les médias

Rich Waidmann

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