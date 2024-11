PARIS, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Défenseur d'une économie fiable et d'une croissance durable, Ellisphere, spécialiste de l'information sur les entreprises, se distingue par son engagement en faveur d'une utilisation éthique et responsable des données en B2B.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/ellisphere/9303651-fr-innovation-service-information-b2b-ethique-performante

Ellisphere L’innovation au service d’une information B2B éthique et performante

Ellisphere aide les entreprises à prendre des décisions stratégiques éclairées grâce à la collecte et à l'analyse de données économiques, légales, financières et extra-financières sur 225 millions d'entreprises à travers le monde.

Elle répond aux besoins des professionnels du Risk Management, de la Compliance et du Marketing & Sales, en leur fournissant des informations qualifiées sur leurs relations d'affaires : tiers, prospects, clients, fournisseurs et partenaires.

La qualité et la fiabilité des données sont au cœur des préoccupations de ses équipes car aucune donnée qualifiée ne peut exister sans expertise humaine. Les données brutes sont ainsi soumises à plusieurs étapes de raffinage par les experts d'Ellisphere pour garantir une fiabilité optimale.

L'Innovation et l'IA chez Ellisphere : Un Engagement Éthique et Humain

L'innovation et l'intelligence artificielle (IA) nécessitent une rigueur et une gouvernance solide, en parfaite adéquation avec le code éthique Ellisphere. Cependant, pour garantir une utilisation efficace de l'IA, l'expertise humaine reste indispensable. Sans cette collaboration entre technologie avancée et savoir-faire humain, la restitution de données de qualité n'est pas possible.

Création d'une Direction de l'Innovation pour Stimuler la Croissance

Face aux mutations profondes des métiers de l'information, impulsées par les nouvelles technologies et l'essor de l'intelligence artificielle (IA), l'innovation se révèle être un levier de croissance incontournable. Elle constitue également un avantage concurrentiel majeur, permettant à l'entreprise de se démarquer et d'améliorer sa compétitivité.

C'est dans ce contexte qu'en février 2024, Ellisphere a pris une décision stratégique en créant une Direction de l'Innovation, confiée à Alexandre Verno. Cette nouvelle direction a pour mission de soutenir le développement et la croissance de l'entreprise en exploitant les dernières avancées technologiques et en favorisant une culture d'innovation.

Pour mener à bien ses projets ambitieux, Alexandre Verno s'appuie sur les nombreuses expertises disponibles en interne. Il a constitué une équipe aux compétences diverses et complémentaires, incluant des data scientists, des architectes et des experts métiers. Ce travail collaboratif et transversal permet à chacun de contribuer avec son expertise et son savoir-faire, assurant ainsi la pertinence et l'efficacité des projets.

L'innovation chez Ellisphere ne se limite pas à l'adoption de nouvelles technologies. Elle implique également une réflexion approfondie sur les besoins des utilisateurs et une adaptation constante aux évolutions du marché. Chaque projet est conçu pour répondre pleinement aux attentes des clients, en offrant des solutions innovantes et performantes.

Cette dynamique d'innovation génère une émulation interne très bénéfique, apportant nouveauté, challenge et motivation aux collaborateurs. Elle favorise également un environnement de travail stimulant, où chacun est encouragé à exprimer ses idées et à participer activement à la transformation de l'entreprise.

En somme, la création de la Direction de l'Innovation chez Ellisphere marque une étape clé dans l'évolution de l'entreprise. Elle témoigne de son engagement à rester à la pointe de l'innovation et à offrir des solutions toujours plus performantes à ses clients. Grâce à cette initiative, Ellisphere renforce sa position de leader sur le marché de l'information B2B et se prépare à relever les défis de demain avec confiance et détermination.

Ellisphere : L'IA au Service de l'Innovation et de l'Efficacité

Dans un environnement saturé d'informations, l'intelligence artificielle (IA) s'est imposée comme un atout incontournable. Forte de trois piliers essentiels que sont la data, l'analyse experte et l'IA, Ellisphere propose un score de défaillances reconnu parmi les meilleurs du marché.

L'entreprise utilise l'IA pour automatiser les tâches répétitives telles que la veille, permettant ainsi de gagner en efficacité et en précision.

L'IA joue un rôle crucial dans l'analyse de vastes ensembles de données, facilitant l'identification des signaux faibles, la détection de fraude et de corruption. En matière de prévention et de prédiction, Ellisphere utilise des scores de vigilance pour anticiper les défaillances potentielles, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité des informations.

Par ailleurs, l'IA permet une personnalisation accrue et un marketing ciblé grâce au scoring de leads, optimisant les stratégies commerciales et améliorant la satisfaction client. Cette approche innovante et technologique positionne Ellisphere à la pointe de l'industrie, démontrant son engagement à exploiter pleinement les capacités de l'IA pour offrir des solutions de haute qualité à ses clients

Une nouvelle réglementation européenne pour encadrer l'IA et favoriser l'innovation

En mars 2024, les députés européens ont franchi une étape cruciale en adoptant le « AI Act », une première réglementation visant à promouvoir une intelligence artificielle (IA) digne de confiance et à contrer les risques potentiels pour les droits fondamentaux des individus.

Cette régulation innovante, basée sur les risques plutôt que sur les technologies, évite l'obsolescence rapide des règles. Le règlement, approuvé par le Conseil européen, classe les systèmes d'IA en quatre catégories de risques : inacceptable, élevé, limité et minimal. La mise en application de ce texte est prévue pour 2026.

Il est largement admis qu'une réglementation claire et bien définie favorise l'innovation. En effet, sans cadre précis, les développeurs hésitent à intégrer l'IA, craignant de ne pas pouvoir prouver leurs actions pour se mettre en conformité en cas d'incident.

Contacts:

Corinne ROBINSON

RELATION PRESSE ET ÉVÉNEMENTIEL

T : +33 1 55 51 58 34

[email protected]

Thierry BÈS

RESPONSABLE COMMUNICATION EXTERNE

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2560349/Ellisphere.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1945044/5032471/Ellisphere_Logo.jpg