Elo doa cestas básicas para famílias que vivem do turismo e do entretenimento

SÃO PAULO, 30 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Elo mantém há anos uma forte ligação com o turismo e o entretenimento, setores da economia que valorizam a cultura nacional e a autenticidade do povo brasileiro. Desde o início da pandemia de Covid-19, muitos trabalhadores desses segmentos passam dificuldades, por isso a Elo vai realizar a entrega de cestas básicas para famílias brasileiras. A ação de combate à fome com o projeto Elo do Bem busca socorrer famílias que necessitam de apoio para continuar se alimentando ao longo dos próximos meses. As cestas básicas encomendadas pela companhia contam com itens para três meses, e serão entregues em regiões turísticas onde a empresa já tem histórico de parcerias e investimento para melhoria dos serviços para quem vive e visita esses locais.

O Elo do Bem também vai ajudar a fomentar a economia local com compra de itens em fornecedores regionais, envolver a mão de obra das cidades participantes no processo de distribuição dos mantimentos. Nesta ação, a Elo conta com o apoio de parceiros locais como o cantor Xand Avião, a Agência Carvalheira, o poeta Bráulio Bessa e o cantor e compositor Carlinhos Brown, que ajudam a mapear os trabalhadores mais afetados pela pandemia.

As regiões contempladas pelo Elo do Bem serão Barra Grande – Península de Maraú (BA), Lençóis (BA), Morro de São Paulo (BA), Salvador (BA), Alto Santo (CE), Fortaleza (CE), Pirenópolis (GO), Porto de Galinhas (PE), Recife (PE), Apodi (RN), Pipa (RN), Brotas (SP), São Roque (SP). As entregas começam ainda no mês de junho.

"O Elo do Bem é um movimento solidário, que inicialmente ajuda setores com os quais já temos relacionamento de longa data. Neste momento, vamos direcionar nossos esforços para seguir apoiando as famílias que têm o turismo ou o entretenimento como principal fonte de renda", comenta Luis Cassio de Oliveira, diretor de marketing e comunicação da Elo. No último ano, a Elo já havia ajudado mais de 5,5 mil famílias pelo Brasil com a entrega de cestas básicas em cartões pré-pagos e, neste mês, amplia o projeto para apoiar mais de 15 mil famílias com envio de cestas básicas.

Em 2020, a Elo ainda apoiou o Movimento Supera Turismo, que trabalha para a retomada segura e mais rápida possível da atividade turística, tendo em vista a importância social, cultural, econômica e ambiental do setor para o desenvolvimento sustentável pós-COVID-19 no Brasil. O Elo do Bem é uma iniciativa que amplia as ações de do programa Elo Destinos, que desde 2016 investe em manutenções e melhorias de destinos turísticos no País, e já contribuiu com mais de R$ 20 milhões nessas regiões.

A Elo é uma das principais empresas brasileiras de tecnologia de pagamentos. Com dez anos de mercado, tem mais de 140 milhões de cartões emitidos em parceria com mais de 30 emissores. Sua aceitação engloba 14 milhões de estabelecimentos em todo o País, além de 200 países e territórios, resultado da parceria com a Discover Global Network, marca global de pagamentos da Discover Financial Services. A Elo é uma das Melhores Empresas para Trabalhar, de acordo com ranking Instituições Financeiras do Great Place to Work.

