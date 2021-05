ELONGATE, la plus grande crypto-monnaie caritative au monde, annonce l'interview de Kimbal Musk et la contribution d'EB Research Partnership

Elongate a également contribué à recueillir plus de 2 300 000 dollars américains pour des organisations telles que Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Color The Spectrum de Mark Rober et Give India en moins de deux mois après le lancement de leurs opérations. Récemment, Elongate a fait un don de 150 000 dollars à l'EB Research Partnership (EBRP), la plus grande organisation mondiale dédiée au financement de la recherche sur le traitement et la guérison de l'épidermolyse bulleuse (EB). Grâce à leur travail, EB Research Partnership est sur le point de trouver un remède pour la maladie et la méthodologie en vue de développer des traitements pour des millions de personnes souffrant d'autres maladies rares.

Dans le cadre d'une fête caritative qui doit avoir lieu le 24 mai 2021, Kimbal Musk se joindra à Elongate en direct sur Twitch pour discuter du travail incroyable que font Big Green et le Million Gardens Movement dans le but d'apporter des ressources en éducation et en jardinage aux collectivités mal desservies de l'Amérique du Nord. Elongate a fait un don de 400 000 $ américains à Big Green, un organisme sans but lucratif fondé par Kimbal Musk en 2011 pour s'attaquer aux disparités en matière de santé liées à l'alimentation et créer des endroits sains dans lesquels les enfants peuvent apprendre et grandir. Cette année, Big Green a pris part au lancement du Million Gardens Movement avec la publication en ligne Modern Farmer pour créer un mouvement social visant à libérer le pouvoir de transformation du jardinage pour lutter contre la faim, soutenir l'action climatique et accroître la résilience.

Elongate est également en train de lancer le premier échange caritatif au monde, le portefeuille à impact caritatif Elongate, les campagnes NFT et d'autres innovations cryptographiques passionnantes d'ici le deuxième trimestre de 2021. L'équipe est sur le point de lancer le nouveau site Web Elongate, de déployer les NFT et d'intégrer des produits qui seront lancés la semaine prochaine. Toutes les marchandises vendues par l'intermédiaire de la boutique seront reversées aux œuvres caritatives à hauteur de 80 % des bénéfices. La date de diffusion prévue d'Elongate concernant ces nouveaux ajouts est fixée au 27 mai 2021. Partageant son enthousiasme avec la communauté, Brian Lobeda, responsable des produits chez Elongate, s'est exclamé : « Notre équipe de produits est vraiment ravie de compléter et de révéler notre site Web remanié, nos pages Merch et NFT. L'écosystème d'Elongate continuera de prendre de l'expansion au fil du temps, et le lancement de ces projets à un stade précoce de notre parcours nous donne l'occasion de partager notre vision solide avec notre communauté ».

Pour plus de détails sur les efforts de bienfaisance d'Elongate, veuillez consulter leur compte Twitter et Instagram pour des mises à jour constantes, ainsi que pour écouter leur livestream hebdomadaire via Twitch tous les dimanches à 12h (EST).

À l'heure actuelle, Elongate se compose d'une communauté de plus de 450 000 titulaires, avec un suivi total de plus de 300 000 personnes sur l'ensemble de ses plateformes et canaux. Pour en savoir plus sur Elongate, veuillez visiter https://www.elongate.cc/.

