La organización benéfica de criptomonedas más grande del mundo, ELONGATE, anuncia una entrevista a Kimbal Musk y una donación a EB Research Partnership

Elongate también ha ayudado a recaudar más de USD 2.300.000 para organizaciones como Children International, Action Against Hunger, The Ocean Cleanup, Big Green, Human Relief Foundation, Mark Rober's Color The Spectrum y Give India en menos de dos meses desde el lanzamiento de sus operaciones. Recientemente, Elongate donó USD 150.000 a EB Research Partnership (EBRP), la mayor organización global dedicada a financiar la investigación para tratar y curar la epidermólisis bullosa (EB). Mediante su trabajo, EB Research Partnership se encuentra a punto de hallar una cura para la EB y la metodología para desarrollar curas para millones de personas que padecen otras enfermedades poco comunes.