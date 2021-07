ELONGATE y The Giving Block anuncian alianza estratégica y el lanzamiento de la campaña #ELONGATExTGB

BERNA, Suiza, 5 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Elongate y The Giving Block (TGB) anuncian con entusiasmo una alianza oficial. Desde meses atrás, Elongate ha hjecho donaciones a causas increíbles que operan con The Giving Block y trabajando con nuestros socios en TGB para acelerar la adopción de criptomonedas por parte de organizaciones benéficas. Hasta el momento, Elongate ha donado un equivalente superior a USD 3 millones en criptomonedas a organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo.

La campaña #ELONGATExTGB capitalizará el compromiso de Elongate de empoderar a las personas para que apoyen las buenas causas asociándose con The Giving Block, una vía para que las organizaciones benéficas reciban donaciones directamente a través de la plataforma de recaudación de fondos de TGB. La campaña también tiene como objetivo ampliar los esfuerzos de The Giving Block y Elongate para inspirar a las comunidades y educarlas sobre el potencial no aprovechado de los proyectos de criptomonedas para generar un impacto social habilitado por las tecnologías de cadena de bloques.

Como se detalla en su documento técnico, un aspecto destacado clave de Elongate es su token-economía única. Se impone un impuesto del 10 % sobre las transacciones salientes, del cual, una parte se redistribuye a su comunidad de propietarios y otra parte se destina a la caridad. Con su visión de forjar un ecosistema de impacto social revolucionario en la cadena de bloques, la alianza estratégica de Elongate con The Giving Block posiciona el movimiento criptográfico en un lugar único para aprovechar su token-economía y su labor comunitaria. Lorenzo Andree, director ejecutivo de Elongate, señaló: "La misión de Elongate es desafiar el status quo y hacer que la rentabilidad esté intrínsecamente vinculada con el impacto social positivo. Nuestra colaboración con The Giving Block es una piedra angular monumental para nuestro objetivo proactivo de encender una transformación con impacto social".

Al comentar sobre la campaña, Gene Rhode, director de Marketing de Elongate, expresó: "Elongate ha estado trabajando constantemente con The Giving Block tras bambalinas. Tras definir nuestra visión a largo plazo, esta campaña con The Giving Block consolida nuestro punto de partida en el espacio de las criptomonedas como el proyecto de token más audaz que crea rutas transparentes para ganar y dar".

The Giving Block y Elongate seguirán trabajando juntos para educar a las nuevas organizaciones sin fines de lucro sobre las criptomonedas y prepararlas para aceptar donaciones criptográficas. Para obtener más información sobre The Giving Block y sus socios en el espacio de la cadena de bloques, visite: https://www.thegivingblock.com/partners. Visite el sitio web de Elongate y obtenga más información sobre la primera criptomoneda benéfica y la más grande del mundo: https://www.elongate.cc/

