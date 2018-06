Elsevier : prépublications avec le lancement de The Lancet sur SSRN

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712610/Preprints_with_The_Lancet_Logo.jpg )



La collaboration réunit le réseau SSRN et The Lancet dans le cadre d'un projet pilote de six mois destiné à évaluer si les milieux de la santé et de la médecine sont prêts pour cette forme de partage de la recherche à un stade précoce.

Les prépublications sont des articles de recherche qui en sont à l'étape de la présentation ou qui peuvent être décrits comme de la recherche en cours. En les partageant en ligne, les auteurs élargissent la possibilité de recevoir des commentaires sur leurs travaux de la part d'autres chercheurs dans le but d'améliorer la publication finale évaluée par les pairs et d'échanger des domaines de recherche dotés d'un potentiel de collaboration future. Les prépublications sont principalement destinées à la recherche ; elles n'ont pas franchi les étapes importantes de la relecture par les pairs et ne sont pas passées par l'examen éditorial approfondi et l'orientation qui font partie du processus de publication. Tous les articles qui figurent sur « Preprints with The Lancet » pourront être téléchargés gratuitement.

Le Dr Richard Horton, rédacteur en chef de The Lancet, a déclaré : « Les prépublications existent depuis longtemps dans les domaines de la physique, des mathématiques et, plus récemment, des sciences sociales et des sciences biologiques, mais la médecine et la santé sont à la traîne. Notre projet pilote de prépublication sera une première tentative pour déterminer s'il existe dans le milieu de la recherche médicale un désir d'obtenir des commentaires sur les recherches en cours ou de celles présentées sous forme de prépublications, et si de telles parutions constituent une étape utile dans le processus de recherche et de publication ».

Les auteurs de tous les articles de recherche présentés à toute revue de la famille de The Lancet seront invités, au moment de leur demande, à indiquer s'ils aimeraient que leur article soit affiché comme prépublication, une option d'adhésion que tous les coauteurs doivent accepter. Les auteurs peuvent également présenter leurs articles directement par l'intermédiaire du réseau SSRN.

Les articles présentés seront soumis aux contrôles habituels du SSRN pour s'assurer que l'article entre dans le cadre du discours scientifique, dans un domaine couvert par un ou plusieurs réseaux du SSRN. Un rédacteur en chef du Lancet vérifiera ensuite l'article et s'assurera que les auteurs ont fourni une déclaration concernant le financement de l'étude ; une déclaration sommaire des intérêts de tous les auteurs ; une déclaration sur l'approbation éthique ou sur la raison pour laquelle la recherche en a été exemptée ; et si la recherche est un essai randomisé, la confirmation qu'elle a été enregistrée prospectivement avec le numéro d'enregistrement de l'essai. Une fois que la version finale d'un document pré-publié est examinée par des pairs et publiée et qu'elle fait partie des preuves scientifiques en tant que version du document, les auteurs sont encouragés à établir un lien avec la prépublication de l'article publié.

Gregg Gordon, directeur général du SSRN, a ajouté : « C'est fantastique que The Lancet ait décidé d'adopter les prépublications et de lancer cette nouvelle série. Depuis plus de 20 ans, nous aidons les chercheurs du monde entier et de toutes les disciplines scientifiques à collaborer et à partager leurs recherches à un stade précoce. Avec la nouvelle série Sneak Peek de Cell Press récemment lancée sur le SSRN, nous avons deux des principales revues mondiales d'Elsevier qui travaillent en partenariat avec nous ».

Pour en savoir plus sur les « Preprints with The Lancet », rendez-vous sur : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31125-5/fulltext et https://www.thelancet.com/preprints.

