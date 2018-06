Elsevier: pré-impressões com o The Lancet são lançadas na SSRN

LONDRES, 28 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A SSRN, servidora líder mundial de pré-impressão e plataforma de pesquisa em estágio inicial da Elsevier anunciou hoje o lançamento do "Preprints with The Lancet", uma nova série de pré-impressão para compartilhar pesquisas médicas e de saúde em estágio inicial.

A colaboração reúne a SSRN com a The Lancet, como parte de um piloto de seis meses, para avaliar se a comunidade médica e de saúde está pronta para essa forma de compartilhamento inicial de pesquisas.

As pré-impressões (preprints) são artigos de pesquisa que estão em fase de envio para publicação ou podem ser descritas como pesquisas em andamento. Ao compartilhá-las on-line, os autores ampliam a oportunidade de receber comentários sobre seus trabalhos por outros pesquisadores, com o objetivo de melhorar a publicação revisada por pares e para o intercâmbio de áreas de pesquisa com potencial de colaboração. As pré-impressões têm o objetivo principal de uso em pesquisa. Elas não passaram pelas etapas importantes da revisão por pares e pela experiente análise e orientação editorial que faz parte do processo de publicação. Todos os artigos no "Preprints with The Lancet" serão gratuitos para upload e download.

O Dr. Richard Horton, editor-chefe do The Lancet, disse: "As pré-impressões têm uma longa história na física, na matemática e, mais recentemente, nas ciências sociais e nas áreas biológicas, mas a medicina e a saúde estão ficando para trás. Nosso piloto de pré-impressão será a primeira tentativa de estabelecer se a comunidade de pesquisa médica está aberta a receber feedback sobre pesquisa em andamento ou enviada para publicação na forma de pré-impressões, e se essas publicações são uma etapa útil no processo de pesquisa e publicação".

Os autores de todos os trabalhos de pesquisa enviados a qualquer periódico da família Lancet terão de responder se querem que seu artigo seja publicado como pré-impressão. Será uma opção inicial com a qual todos os coautores deverão concordar. Os autores também poderão enviar seus artigos pela SSRN diretamente.

Os artigos enviados estarão sujeitos às verificações habituais da SSRN, para garantir que façam parte do discurso acadêmico, em área coberta por uma ou mais redes da SSRN. Um editor da Lancet, então, verificará o artigo e garantirá que os autores entreguem uma declaração sobre o financiamento do estudo, uma declaração resumida de interesses de todos os autores, uma declaração de aprovação ética ou o motivo pelo qual a pesquisa foi isenta, e se a pesquisa for um estudo randomizado, a confirmação de que foi registrado prospectivamente com o número de registro do estudo. Uma vez que a versão final de um documento de pré-impressão for revisada por pares e publicada e se tornar parte das evidências científicas como sendo a versão de registro, os autores serão estimulados a se conectar à pré-impressão do artigo publicado.

Gregg Gordon, diretor administrativo da SSRN, acrescentou: "É fantástico que a The Lancet tenha decidido adotar as pré-impressões e lançar esta nova série. Temos mais de 20 anos de experiência ajudando pesquisadores do mundo todo e de todas as disciplinas científicas a colaborar e compartilhar suas pesquisas em estágio inicial. Com a nova série Sneak Peek da Cell Press, lançada recentemente na SSRN, temos dois dos principais periódicos do mundo da Elsevier trabalhando em parceria conosco".

Nota para editores

Entrevistas com Gregg Gordon, diretor administrativo da SSRN, são possíveis mediante solicitação.

Para obter mais informações sobre pré-impressões com a The Lancet, veja: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31125-5/fulltext e https://www.thelancet.com/preprints.

Sobre a SSRN

A SSRN é uma colaboração mundial de mais de 350.000 autores e mais de 2,2 milhões de usuários dedicados à rápida disseminação mundial de pesquisas. Fundada em 1994, é composta por inúmeras redes de pesquisa especializadas. Cada uma das redes da SSRN incentiva a distribuição antecipada dos resultados da pesquisa, revisando e distribuindo resumos enviados e artigos completos de professores universitários do mundo todo. A SSRN incentiva os leitores a se comunicarem diretamente com outros assinantes e autores sobre suas próprias pesquisas e de colegas. Por meio de publicações eletrônicas de resumos, a SSRN atualmente alcança mais de 400.000 pessoas em, aproximadamente, 140 países diferentes.

Sobre a Elsevier

A Elsevier é uma empresa global de análise de informações, que ajuda instituições e profissionais a promover a saúde, a abrir a ciência e a melhorar o desempenho em benefício da humanidade. Fornece soluções e ferramentas digitais nas áreas de gestão estratégica de pesquisa, desempenho de P&D, apoio a decisões clínicas e orientação profissional, dentre elas a ScienceDirect, a Scopus, a SciVal, a ClinicalKey e a Sherpath. A Elsevier publica mais de 2.500 periódicos digitalizados, incluindo o The Lancet e Cell, 38.000 títulos de e-books e muitos trabalhos icônicos de referência, dentre eles, Gray's Anatomy. Faz parte do RELX Group, um fornecedor global de informações e análises para profissionais e clientes corporativos de todos os setores. http://www.elsevier.com

Contatos de mídia

David Tucker, comunicações globais

Elsevier

+44 7920 536 160

d.tucker@elsevier.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712610/Preprints_with_The_Lancet_Logo.jpg

FONTE Elsevier

SOURCE Elsevier

Related Links

http://www.elsevier.com