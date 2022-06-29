Элтон Джон дарит Hard Rock International костюм от Gucci взамен Доджерс на «American Express presents BST Hyde Park»

Кроме того, Hard Rock пожертвовал 100 000 долларов СПИД-Фонду Элтона Джона, что стало сюрпризом, приуроченным к 50-летнему юбилею компании Hard Rock International и 50-летнему юбилею альбома Элтона Madman Across the Water . Изображения можно найти здесь .

Памятная коллекция тяжелого рока началась в кафе Hard Rock на улице Old Park Lane в Лондоне, первом кафе Hard Rock, когда Эрик Клэптон отметил любимое место в этом кафе, повесив на стену свою гитару. Теперь, спустя 50 лет, Элтон добавляет еще один экспонат в крупнейшую и самую ценную в мире музыкальную памятную коллекцию оригинальных экспонатов Hard Rock.

«Поскольку Hard Rock отмечает свой 50-летний юбилей, а Элтон отмечает 50-летие своих гастролей, для нас большая честь отметить это событие, добавив в памятную коллекцию очень подходящий экспонат от артиста, с которым мы с огромным удовольствием работали на протяжении многих лет, — заявил председатель правления компании Hard Rock International Джим Аллен (Jim Allen). — Легендарный костюм от Gucci, который Элтон дарит нам, увековечит память об этих особых моментах времени, а также позволит Hard Rock прославлять этого артиста и рассказывать будущим поколениям его историю».

Обширная памятная коллекция Hard Rock включает в себя оригинальные и уникальные артефакты, прославляющие все жанры музыки, в том числе листок с написанной рукой Джона Леннона оригинальной песней Imagine, предметы от современных артистов, таких как Билли Айлиш (Billie Eilish) и Эд Ширан (Ed Sheeran), а также другие артефакты от Элтона Джона. Его памятные музыкальные экспонаты являются основным отражением ДНК бренда и наглядным скреплением визуального декора вокруг каждого объекта Hard Rock. Более подробная информация о компании Hard Rock International представлена на ее сайте по адресу: https://www.hardrock.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1849250/Hard_Rock_Elton_John_AIDS_Foundation.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/753406/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International