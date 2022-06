Elton John daroval Hard Rock International v rámci vystoupení na festivalu „American Express presents BST Hyde Park" svůj unikátní oblek od Gucciho: ve sbírkách nahradí jeho legendární dres Dodgers

V dalším překvapivém okamžiku vystoupení věnovala společnost Hard Rock při příležitosti ukončení oslav 50. výročí řetězce Hard Rock International a 50. výročí vydání Eltonova alba Madman Across the Water 100 000 dolarů jeho nadaci The Elton John AIDS Foundation. Fotografie ke shlédnutí zde .

Sbírka hudebních memorabilií začala v historicky prvním Hard Rock Café – Old Park Lane Hard Rock London – okamžikem, kdy si zde Eric Clapton pověsil na zeď kytaru, aby si označil své oblíbené místo. Za padesát let své existence se rozrostla na největší a nejhodnotnější sbírku hudebních památek na světě, která nyní přivítala další ikonický kus od Eltona Johna.

„Hard Rock letos slaví padesát let své existence a Elton John padesát let koncertování. Je nám ctí, že můžeme tuto vzácnou příležitost oslavit rozšířením naší sbírky o další památku na umělce, s nímž jsme měli v průběhu let to nesmírné potěšení spolupracovat," řekl Jim Allen, předseda představenstva společnosti Hard Rock International. „Kultovní oblek Gucci, který nám Elton věnoval, se stane připomínkou těchto mimořádných okamžiků a pomůže sbírkám Hard Rock dále vyprávět a oceňovat příběhy umělců i po mnoho dalších generací."

Rozsáhlá sbírka memorabilií společnosti Hard Rock zahrnuje originální a jedinečné artefakty oslavující všechny hudební žánry – včetně původního rukopisu textu písně „Imagine" od Johna Lennona, suvenýrů od současných umělců, jako jsou Billie Eilish a Ed Sheeran, či dalších upomínek na kariéru Eltona Johna. Hudební artefakty jsou hlavním vyjádřením podstaty značky Hard Rock a zároveň nepřehlédnutelnou součástí vizuální stránky každého z jejích podniků. Další informace o společnosti Hard Rock International najdete na adrese https://www.hardrock.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849250/Hard_Rock_Elton_John_AIDS_Foundation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753406/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International