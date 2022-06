Elton John podarował Hard Rock International unikatowy garnitur od Gucciego w zamian za swój legendarny uniform Dodgersów. Artysta wystąpił na festiwalu American Express presents BST Hyde Park.

Wielokrotnie nagradzany wyróżnieniem Grammy legendarny artysta rozpoczął swoją historyczną trasę koncertową w Londynie w Hard Rock Cafe prywatnym występem i wymianą pamiątek.

HOLLYWOOD, stan Floryda, 28 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- W ramach legendarnego wydarzenia w historii muzyki Elton John, zdobywca wielu nagród Grammy, dodał swój kultowy garnitur Gucciego do słynnej kolekcji pamiątek Hard Rock w Hard Rock Old Park Lane, gdzie wystąpił również na kameralnym koncercie podczas festiwalu. Charakterystycznym elementem garnituru od Gucciego jest marynarka z szalowymi klapami, która została wymieniona na legendarny uniform Dodgersów - wcześniej wystawiony w Hard Rock Cafe. Garnitur był noszony podczas trasy koncertowej Farewell Yellow Brick Road Tour i obecnie dołącza do kolekcji Hard Rock liczącej ponad 86 tys. legendarnych przedmiotów związanych z muzyką i rozrywką na całym świecie.