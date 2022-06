Elton John počas vystúpenia na koncerte American Express presents BST Hyde Park daruje spoločnosti Hard Rock International svoj jedinečný oblek značky Gucci, ktorý nahradí jeho legendárny dres Dodger's

Niekoľkonásobný držiteľ Grammy odštartoval svoje historické londýnske turné v Hard Rock Cafe súkromným vystúpením a výmenou spomienkových predmetov

HOLLYWOOD, Florida, 29. júna 2022 /PRNewswire/ -- Počas legendárneho momentu hudobnej histórie venoval Elton John, držiteľ viacerých cien Grammy, svoj ikonický oblek Gucci do renomovanej zbierky spomienkových predmetov Hard Rock v Old Park Lane Hard Rock, kde počas festivalu vystúpil pre malé publikum. Charakteristickým oblečením Gucci je sako so šálovou chlopňou, ktoré nahradilo Eltonov legendárny dres Dodger's, ktorý bol predtým vystavený v Hard Rock Cafe. Oblek nosil počas turné Farewell Yellow Brick Road Tour a doplnil ním zbierku Hard Rock, ktorá obsahuje viac ako 86 000 ikonických hudobných a zábavných kúskov z celého sveta.