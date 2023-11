Elton John begrüßt die Ausweitung der freiwilligen HIV-Tests auf 46 Unfall- und Notfallstationen in ganz England und fordert in einer Rede vor dem Speaker's House alle politischen Entscheidungsträger auf, mehr für das Ende von AIDS zu tun

Elton John: „HIV gehört längst nicht der Vergangenheit an. Es sollte auch heute noch eine Priorität sein."

LONDON, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- Elton John wurde heute bei einem Empfang der All Party Parliamentary Group on HIV/AIDS im Speaker's House in Anerkennung seines anhaltenden Engagements für die Beendigung der AIDS-Epidemie geehrt, sowohl persönlich als auch durch die Arbeit der Elton John AIDS Foundation.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 29: Sir Elton John and Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons, attend a reception honouring Sir Elton John hosted by the All Party Parliamentary Group on HIV/AIDS at Speakers House in recognition of his enduring commitment to ending the AIDS epidemic, both personally and through the work of the Elton John AIDS Foundation, on November 29, 2023 in London, England. - Photo by Dave Benett LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 29: (L to R) David Furnish, Sir Elton John, Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons, and CEO of the Elton John AIDS Foundation Anne Aslett attend a reception honouring Sir Elton John hosted by the All Party Parliamentary Group on HIV/AIDS at Speakers House in recognition of his enduring commitment to ending the AIDS epidemic, both personally and through the work of the Elton John AIDS Foundation, on November 29, 2023 in London, England. - Photo by Dave Benett

Heute morgen erläuterte Victoria Atkins, Staatssekretärin für Gesundheit und Soziales, wie die britische Regierung das äußerst erfolgreiche NHS-Opt-out-Programm zum Testen auf durch Blut übertragbare Viren (HIV und Hepatitis) auf 46 neue Notaufnahmen in ganz England ausweiten wird. Die Ausweitung des Programms von derzeit 33 Standorten auf alle Gebiete mit hoher Prävalenz könnte einen erheblichen Teil der schätzungsweise 4.500 Menschen mit nicht diagnostiziertem HIV identifizieren, neue Übertragungen verhindern und mehr Leben retten.

In seiner Rede vor dem vollbesetzten Speaker's House begrüßte Elton John die weitere Einführung von Opt-out-Tests durch die britische Regierung: „Meine Stiftung und ihre Partner haben ein dreijähriges Pilotprojekt (2018-2021) in den Süd-Londoner Stadtbezirken Lambeth, Southwark und Lewisham durchgeführt. Dieser bahnbrechende Ansatz hat zweifelsfrei gezeigt, dass Opt-out-Tests in Notaufnahmen funktionieren. Automatische Tests erreichen die Menschen früher, was eine geringere HIV-Übertragung, weniger Krankheiten, weniger Todesfälle und nach Schätzungen von Gesundheitsökonomen eine Einsparung von 50 Millionen Pfund für den NHS bedeutet. Daher ist es eine wunderbare Nachricht, heute von der Staatssekretärin zu hören, dass diese Arbeit auf alle Gebiete mit hoher HIV-Prävalenz ausgeweitet wird… 46 neue Unfall- und Notfallabteilungen in örtlichen Krankenhäusern in ganz England… mehr als eine Verdoppelung der Zahl der HIV-Tests."

Er teilte auch seine persönlichen Überlegungen zum langen Kampf gegen die AIDS-Epidemie mit und rief alle politischen Entscheidungsträger auf, mehr zu tun: „Wer auch immer die nächsten Parlamentswahlen gewinnt, kann dazu beitragen, AIDS bis 2030 weltweit zu beenden. Angefangen bei uns zu Hause. Im Vereinigten Königreich sind die HIV-Neudiagnosen seit ihrem Höchststand im Jahr 2015 um 46 % gesunken.[1] Wir können das erste Land der Welt sein, das dieses schreckliche Virus besiegt. Wir tragen unseren Teil dazu bei, das Ziel der Vereinten Nationen zu erreichen und anderen Nationen ein Beispiel zu geben, wie man es macht."

„In den 1990er Jahren habe ich viel zu viele Menschen an AIDS sterben sehen. Ich erinnere mich an das hilflose, erstickende Gefühl, als einer nach dem anderen zu Grunde ging und ich nicht wusste, ob diese Katastrophe jemals enden würde. Diese Erinnerungen haben sich in meine Seele eingebrannt, und ich habe viel daraus gelernt. Ich sah, wie Millionen andere auch, die Bilder meiner Freundin Prinzessin Diana, die öffentlich die Hand eines an AIDS sterbenden Mannes schüttelte, und erkannte, dass ein einfacher Akt des Mitgefühls eine Kraft ist, mit der man rechnen muss."

„Mein Stiftung wurde im Jahr nach dem Tod von Freddie [Mercury] ins Leben gerufen. Liebe und Mitgefühl zu verbreiten war unser Kompass. Niemanden zurückzulassen, war unsere Aufgabe. 31 Jahre später haben wir so viel erreicht. Wir haben fast eine halbe Milliarde Pfund aufgebracht und damit Tausende von Programmen rund um den Globus finanziert. Wir haben fast jede HIV-Wohltätigkeitsorganisation im Vereinigten Königreich und jede größere Einrichtung des staatlichen Gesundheitsdienstes (NHS) finanziert, in der man eine HIV-Behandlung erhalten kann. Wir haben weltweit 100 Millionen Menschen erreicht und 5 Millionen Leben gerettet. Ich hätte nie gedacht, dass sich die Arbeit meiner Stiftung zu einem lebenslangen Engagement entwickeln würde oder dass so viele Menschen unsere Hilfe benötigen würden."

„Ich bitte Sie inständig, die Ihnen zustehende Zeit als politische Entscheidungsträger nicht zu verschwenden. Werden Sie aktiv und gehen Sie ein wenig weiter, als es Ihnen vielleicht angenehm ist. Und wenn Sie das tun, kann ich Ihnen eines versprechen: Ich werde mich Ihnen anschließen. Wir kämpfen für gleichberechtigten Zugang und faire Behandlung. Für den Rest meines Lebens werde ich alles geben, um HIV/AIDS ein Ende zu setzen. Denn wir müssen den Kurs beibehalten. Ich wünsche mir, dass ich in einem Raum wie diesem applaudieren kann, wenn diese Epidemie vorbei ist."

Angesichts der Tatsache, dass weltweit 39 Millionen Menschen mit HIV leben und es im vergangenen Jahr 1,3 Millionen Neuinfektionen gab, sprach Elton John auch über die Notwendigkeit, dass das Vereinigte Königreich auf internationaler Ebene mehr tun muss: Wiederherstellung des vollen Engagements des Vereinigten Königreichs für den Global Fund zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria, Schaffung neuer Modelle für Partnerschaften und Engagement sowie Schutz der bürgerlichen Freiheiten.

„Der Verzicht auf die Bekämpfung von AIDS wäre nicht nur für die 39 Millionen Menschen, die mit der Krankheit leben, ein Symbol des Scheiterns. Wir würden es versäumen, uns auf das nächste globale Virus vorzubereiten, denn wir wissen, dass die Bekämpfung von AIDS die Vorbereitung auf eine Pandemie in Aktion ist. Wir sollten also unser Engagement für den Global Fund erhöhen und nicht kürzen. Und wenn es der Regierung mit der Beendigung von AIDS ernst ist, fordere ich sie auf, das Engagement des Vereinigten Königreichs in v ollem Umfang wiederherzustellen, 1,46 Milliarden Pfund für den laufenden Dreijahreszyklus zuzusagen und die vollständige Finanzierung des Global Fund sicherzustellen."

Am 1. Dezember wird der Welt-AIDS-Tag begangen. Trotz der Fortschritte in der Behandlung starben 2022 630.000 Menschen an AIDS-bedingten Krankheiten. Weltweit steigen die HIV-Raten unter jungen Menschen schneller als in jeder anderen Gruppe, und mehr als die Hälfte der HIV-Infizierten sind Frauen und Mädchen. Mehr als neun Millionen Menschen haben derzeit keinen Zugang zu einer Behandlung, die ihr Leben retten könnte, und zwar allzu oft, weil Scham und Stigmatisierung sie davon abhalten.

Sir Lindsay Hoyle, die Sprecherin des Unterhauses, begrüßte die Gäste aller großen politischen Parteien und führender HIV/AIDS-Organisationen zu der Veranstaltung und erklärte: „Es ist mir eine Ehre, diesen Empfang für Elton John in Anerkennung seiner Arbeit zur Bekämpfung von HIV und AIDS zu auszurichten. Sir Elton ist seit vier Jahrzehnten ein unermüdlicher Verfechter im Kampf gegen HIV und AIDS. Seine Bemühungen haben dazu beigetragen, die Krankheit zu entstigmatisieren, die Aufklärung zu fördern und den Betroffenen entscheidende Unterstützung zukommen zu lassen, was ihn zu einem wahren Vorkämpfer für die Beendigung von AIDS macht."

Florence Eshalomi MP, Co-Vorsitzender der APPG HIV/AIDS, begrüßte ebenfalls die Ankündigung der Regierung und lobte Elton John für seine laufende Arbeit: „Wir freuen uns, dass die Regierung heute konkrete Schritte unternommen hat, um die Zahl der HIV-Tests im Vereinigten Königreich zu erhöhen und zu normalisieren. Die APPG ist der Ansicht, dass wir als Parlamentarier unseren Teil zur Bekämpfung dieser Epidemie beitragen sollten, und dies ist etwas, was wir nach der erfolgreichen Einführung des Opt-out in Gebieten mit extrem hoher Prävalenz gefordert haben. Wir schließen uns auch den Worten von Elton John an, dass dies zwar eine sehr reale und signifikante Auswirkung haben wird, dass aber noch sehr viel getan werden muss, um die AIDS-Epidemie sowohl hier im Vereinigten Königreich als auch im Ausland zu beenden."

Anne Aslett, CEO der Elton John AIDS Foundation, sagte: „Die Elton John AIDS Foundation wurde von Elton in den 90ern an seinem Küchentisch in Atlanta, Georgia, gegründet, als alles, was wir für AIDS-Kranke tun konnten, darin bestand, ihnen Essen und Trost zu spenden und sie schließlich an ihrem Lebensende zu versorgen. Dreißig Jahre später hat die Stiftung weltweit mehr als 565 Millionen Dollar für HIV/AIDS-Zuschüsse aufgebracht und mehr als 3.000 Projekte in über 90 Ländern finanziert. Liebe und Mitgefühl zu verbreiten, war schon immer unser Kompass, niemanden zurückzulassen ist unsere Aufgabe. Wir freuen uns über die heutige Ankündigung der britischen Regierung, die Opt-out-Tests weiter auszubauen - ein Ansatz, den wir 2018 erstmals mit unseren Partnern in Londoner Stadtbezirken erprobt haben. Diese Maßnahme wird dafür sorgen, dass Menschen in Pflege bleiben, Leben gerettet werden und ist ein entscheidender Schritt zur Erreichung des Ziels, bis 2030 keine neuen HIV-Fälle mehr im Vereinigten Königreich zu verzeichnen."

David Furnish, Vorsitzender der Elton John AIDS Foundation, sagte: „Wir sind auf dem Weg zu einer Zukunft ohne AIDS schon so weit gekommen, und die Entscheidung der britischen Regierung, die Opt-out-Tests auszuweiten, wird dafür sorgen, dass mehr Menschen die richtige Pflege und Behandlung erhalten, die sie für ein erfülltes und gesundes Leben benötigen. Wenn sich Politiker auf allen Seiten zu den heute von Elton John skizzierten Maßnahmen verpflichten, haben wir eine echte Chance, etwas Unglaubliches zu erreichen und das erste Land zu werden, das neue HIV-Übertragungen verhindert."

Victoria Atkins, Staatssekretärin für Gesundheit und Soziales, sagte: „Vor weniger als drei Jahrzehnten konnte HIV ein Todesurteil bedeuten. Häufig wurde die Krankheit - zu Unrecht - als Schande empfunden, und die Diagnose wurde vor Freunden, Familie und Gesellschaft verborgen. Doch heute ist es dank wirksamer Behandlungen möglich, ein langes und gesundes Leben mit HIV zu führen.

Die Arbeit der großartigen Aktivisten und Wohltätigkeitsorganisationen, einschließlich der Elton John AIDS Foundation, deren Bemühungen uns geholfen haben, dorthin zu gelangen, wo wir heute stehen, verdient es zu Recht, gefeiert zu werden. Neben der Förderung der Prävention für alle haben wir, je mehr Menschen wir diagnostizieren können, auch eine größere Chance, neue Übertragungen des Virus und die damit fälschlicherweise verbundene Stigmatisierung zu verhindern. Dieses Programm, das die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen verbessert, rettet Leben und spart Geld."

Keir Starmer, Führer der Labour Party, sagte: „Die unermüdliche Arbeit von Aktivisten, Überlebenden, Wissenschaftlern, medizinischem Personal und anderen hat dazu geführt, dass wir zum ersten Mal sagen können, dass das Ende der HIV/AIDS-Epidemie in greifbarer Nähe ist. Wir haben jetzt eine Welt, in der HIV-positive Menschen frei leben und lieben können – etwas, wovon so viele Menschen früher nicht einmal zu träumen wagten. Die unglaublichen Fortschritte, die bisher erzielt wurden und die zu einer Ausweitung des NHS-Programms für Opt-out-Tests auf durch Blut übertragbare Viren geführt haben, sollten auf breiter Ebene gefeiert werden."

„Sir Elton John hat sich von Anfang an lautstark für diese Sache eingesetzt. Er hat Millionen von Pfund für Dienste an vorderster Front aufgebracht und Leben gerettet, indem er die Stigmatisierung von Menschen, die im Dunkeln leben, durchbrochen hat. Wir sind ihm für immer dankbar für sein Engagement im öffentlichen Dienst und seine lebensrettende Arbeit. Aber wenn wir niemanden zurücklassen wollen, gibt es noch viel zu tun. Eine neue Labour-Regierung wird sich sofort an die Arbeit machen, denn wir müssen unser Ziel erreichen, bis 2030 keine neuen HIV-Fälle mehr im Vereinigten Königreich auftreten zu lassen. Deshalb wird die Labour Party eine Aktualisierung des HIV-Aktionsplans in Auftrag geben, sobald wir an die Regierung kommen."

Winnie Byanyima, Executive Director von UNAIDS und Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, sagte: „Über 40 Millionen Menschen haben ihr Leben durch AIDS verloren. Auch heute noch fordert AIDS jede Minute ein weiteres kostbares Leben. Die AIDS-Pandemie ist noch nicht vorbei, aber sie kann es sein. Elton John hat vier Jahrzehnte lang unermüdlich dafür gekämpft, dieser schrecklichen Krankheit und den Ungerechtigkeiten, die ihr zugrunde liegen, ein Ende zu setzen. Jetzt müssen die Politiker handeln und die Programme und Maßnahmen auf den Weg bringen, die notwendig sind, um die Gemeinschaften sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene zu unterstützen und AIDS überall zu beenden."

Informationen zur Elton John AIDS Foundation:

Die Elton John AIDS Foundation wurde 1992 gegründet und ist eine der führenden unabhängigen AIDS-Organisationen der Welt. Die Mission der Stiftung ist einfach: ein Ende der AIDS-Epidemie. Die Elton John AIDS Foundation hat sich dazu verpflichtet, die Stigmatisierung, Diskriminierung und Vernachlässigung zu überwinden, die uns daran hindern, AIDS zu besiegen. Mit der Mobilisierung unseres Netzwerks von großzügigen Unterstützern und Partnern finanzieren wir lokale Experten auf vier Kontinenten, um Diskriminierung zu bekämpfen, Infektionen zu verhindern und Behandlungen anzubieten sowie Regierungen zu beeinflussen, um AIDS zu beenden. www.eltonjohnaidsfoundation.org

1992 gründete Elton die Elton John AIDS Foundation, die heute eine führende Rolle im weltweiten Kampf gegen HIV/AIDS spielt. Bislang hat die Stiftung mehr als 565 Millionen Dollar für HIV/AIDS-Zuschüsse aufgebracht und damit mehr als 3.000 Projekte in über 90 Ländern finanziert. Im Juni 2019 überreichte Präsident Emmanuel Macron Elton die Légion d'honneur, die höchste Auszeichnung Frankreichs, für seinen lebenslangen Beitrag zur Kunst und zum Kampf gegen HIV/AIDS. Elton wurde in der Liste der Neujahrsehrungen 2021 im Vereinigten Königreich zum Companion of Honour ernannt. Damit ist er eine von nur 64 Personen, die diese Auszeichnung erhalten haben, die höchste Anerkennung in der Liste. Im September 2022 verlieh ihm US-Präsident Biden die National Humanities Medal in Anerkennung seiner langjährigen Karriere und seines Einsatzes für die Bekämpfung von AIDS.

