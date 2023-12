Elton John salue l'extension du test de dépistage du VIH à 46 services d'accident et d'urgence à travers l'Angleterre et appelle l'ensemble des dirigeants politiques à faire plus pour mettre fin au sida dans un discours à la Chambre du Président

Elton John : « Le VIH est toujours un sujet d'actualité. Il devrait faire partie de nos priorités actuelles. »

LONDRES, 4 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors d'une réception du Groupe parlementaire multipartite sur le VIH et le sida organisée aujourd'hui à la Speaker's House, un hommage a été rendu à Elton John en reconnaissance de son engagement indéfectible à mettre fin à l'épidémie de sida, à la fois par ses efforts personnels et ceux de la Elton John AIDS Foundation.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 29: Sir Elton John and Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons, attend a reception honouring Sir Elton John hosted by the All Party Parliamentary Group on HIV/AIDS at Speakers House in recognition of his enduring commitment to ending the AIDS epidemic, both personally and through the work of the Elton John AIDS Foundation, on November 29, 2023 in London, England. - Photo by Dave Benett LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 29: (L to R) David Furnish, Sir Elton John, Sir Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons, and CEO of the Elton John AIDS Foundation Anne Aslett attend a reception honouring Sir Elton John hosted by the All Party Parliamentary Group on HIV/AIDS at Speakers House in recognition of his enduring commitment to ending the AIDS epidemic, both personally and through the work of the Elton John AIDS Foundation, on November 29, 2023 in London, England. - Photo by Dave Benett

Plus tôt dans la journée, Victoria Atkins, secrétaire d'État britannique à la Santé et à la Protection sociale, a expliqué comment le gouvernement britannique étendra à 46 nouveaux services d'urgence d'Angleterre le programme de dépistage du VIH et des hépatites transmissibles par le sang qui connaît un énorme succès. L'extension du programme de 33 sites à toutes les zones à forte prévalence pourrait permettre non seulement de trouver une grande partie des 4 500 personnes vivant avec un VIH non diagnostiqué, mais aussi de prévenir de nouvelles transmissions et de sauver plus de vies.

S'adressant devant une salle comblée dans la résidence du président de la Chambre des communes, Elton John a salué la décision du gouvernement britannique à poursuivre le déploiement des tests de dépistage : « Ma Fondation et ses partenaires ont mené un projet pilote de trois ans (2018-2021) dans les boroughs sud-londoniens de Lambeth, Southwark et Lewisham. Cette approche pionnière a montré sans l'ombre d'un doute que les tests de dépistage fonctionnent dans les services d'accidents et d'urgences. En effet, en soumettant plus rapidement les personnes aux dépistages automatiques, il est possible de réduire la transmission du VIH, la propagation de la malade et le nombre de décès, ce qui se traduit, selon les estimations des économistes de la santé, par des économies de plus de 55 millions d'euros pour le NHS. C'est pourquoi je me réjouis des déclarations faites par la secrétaire d'État aujourd'hui, selon lesquelles ce programme sera étendu à toutes les zones à forte prévalence du VIH, soit dans 46 nouveaux services d'accidents et d'urgences situés dans des hôpitaux locaux de toute l'Angleterre. »

En parallèle, Elton John a partagé ses réflexions personnelles sur le combat de longue date contre l'épidémie du sida, appelant l'ensemble des responsables politiques à faire davantage : « La personne qui remporte les prochaines élections générales peut contribuer à mettre fin au sida dans le monde d'ici 2030. Ce combat commence ici, dans notre pays. Au Royaume-Uni, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a diminué de 46 % depuis le pic atteint en 2015[1]. Nous pouvons être le premier pays au monde à vaincre ce terrible virus. Nous devons assumer nos responsabilités , atteindre l'objectif des Nations Unies et donner l'exemple aux autres pays. »

« Dans les années 1990, j'ai visité beaucoup trop de foyers où des gens mourraient du sida. Je me souviens du sentiment d'impuissance et d'étouffement qui régnait quand l'un après l'autre ces personnes succombaient à la maladie, sans savoir la situation s'améliorerait un jour. Ces souvenirs sont gravés dans mon âme et m'ont beaucoup appris. Comme des millions de personnes, j'ai vu des images de mon amie la princesse Diana serrer publiquement la main d'un homme mourant du sida. Ces images m'ont aidé à réaliser qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance que peut avoir un simple geste de compassion. »

« J'ai fondé ma Fondation l'année qui a suivi le décès de Freddie Mercury. Notre objectif était de répandre l'amour et la compassion, tout en nous efforçant de ne laisser personne derrière. Aujourd'hui, 31 ans plus tard, nous avons accompli tant de choses. Nous avons levé près d'un demi-milliard d'euros et financé des milliers de programmes dans le monde. De plus, nous avons financé presque toutes les organisations caritatives luttant contre le VIH au Royaume-Uni et tous les principaux établissements du NHS qui offrent un traitement contre le VIH. Nous avons aidé 100 millions de personnes dans le monde et sauvé 5 millions de vies. Jamais je n'aurais imaginé que le travail de ma Fondation deviendrait un engagement à vie ou qu'autant de gens auraient besoin de notre aide. »

« Je vous implore, responsables politiques, de ne pas gaspiller le temps qui vous est alloué, d'agir et de sortir de votre zone de confort. Si vous agissez ainsi, je peux vous promettre ceci : Je lutterai à vos côtés pour l'égalité d'accès et le traitement équitable. Je ferai tout mon possible, jusqu'à mon dernier jour, pour mettre fin au VIH et au sida. Nous devons à tout prix garder le cap. J'espère pouvoir un jour applaudir une salle comme celle-ci après que nous ayons mis fin à cette épidémie. »

Aujourd'hui, 39 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH et 1,3 million de nouveaux cas d'infection ont été enregistrés l'année dernière. Au vu de ces chiffres, Elton John a souligné que le Royaume-Uni doit faire plus d'effort à l'échelle internationale. Il appelle notamment le pays à restaurer son engagement total à l'égard du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à établir de nouveaux modèles de partenariat et d'engagement, ainsi qu'à protéger les libertés civiles.

« L'abandon des efforts visant à éradiquer le sida serait non seulement un échec pour les 39 millions de personnes vivant avec la maladie, mais aussi un échec dans la préparation au prochain virus mondial, car nous nous savons que la lutte contre le sida peut nous préparer aux pandémies. C'est pourquoi nous devons accroître notre engagement envers le Fonds mondial, et non le réduire. Par ailleurs, si le gouvernement souhaite réellement mettre fin au sida, je l'appelle à rétablir pleinement l'engagement du Royaume-Uni, à promettre un don de 1,70 milliard d'euros pour le cycle triennal actuel et à s'assurer que le Fonds mondial est entièrement financé. »

La Journée mondiale de lutte contre le sida sera célébrée le 1er décembre et, malgré les progrès en matière de traitement, 630 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2022. À l'échelle mondiale, les taux de VIH augmentent plus rapidement chez les jeunes que dans tout autre groupe, et plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH sont des femmes et des filles. Actuellement, plus de neuf millions de personnes n'accèdent pas aux traitements qui pourraient leur sauver la vie, la plupart du temps parce que la honte et la stigmatisation les découragent de le faire.

Sir Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, a souhaité la bienvenue aux invités provenant de tous les principaux partis politiques du pays et des principales organisations de lutte contre le VIH et le sida, déclarant : « C'est un honneur de présider cette réception pour rendre hommage à Elton John et ses contributions à la lutte contre le VIH et le sida. Cela fait quatre décennies que Sir Elton défend ardemment la lutte contre le VIH et le sida. Ses efforts ont aidé à déstigmatiser la maladie, à promouvoir l'éducation et à fournir un soutien crucial aux personnes touchées, faisant de lui un véritable champion de la lutte pour mettre fin au sida. »

Florence Eshalomi, députée, coprésidente du Groupe parlementaire multipartite sur le VIH et le sida (APPG), a également salué l'annonce du gouvernement et a félicité Elton John pour son travail continu : « Nous sommes ravis que le gouvernement ait pris aujourd'hui des mesures concrètes pour accroître et normaliser le dépistage du VIH au Royaume-Uni. L'APPG estime que les parlementaires doivent faire leur part du travail pour contribuer à la lutte contre cette épidémie. Nous avions lancé un appel semblable après le déploiement réussi des tests de dépistage dans les zones à très haute prévalence. Comme Elton John, nous pensons que malgré l'impact tangible et significatif du programme, il y a encore beaucoup à faire pour mettre fin à l'épidémie de sida ici au Royaume-Uni et à l'étranger. »

Anne Aslett, PDG de la Elton John AIDS Foundation, a déclaré : « Elton a créé la Elton John AIDS Foundation dans sa cuisine à Atlanta, en Géorgie, dans les années 90. À cette époque, nous ne pouvions offrir rien d'autre que de la nourriture, du confort et de soins de fins de vie aux personnes vivant avec le sida Trente ans plus tard, la Fondation a levé plus de 565 millions de dollars en subventions mondialement en subventions destinées à la lutte contre le VIH et le sida, finançant en outre plus de 3 000 projets dans plus de 90 pays. Nous nous consacrons depuis toujours à répandre l'amour et la compassion, tout en nous efforçant de ne laisser personne derrière. Nous sommes ravis que le gouvernement du Royaume-Uni ait annoncé aujourd'hui qu'il étendrait davantage les tests de dépistage, une approche que nous avons testée pour la première fois avec nos partenaires dans les boroughs de Londres en 2018. Cette politique, qui assurera que les personnes malades reçoivent des soins et sauvera des vies, constitue une étape cruciale vers l'élimination des nouveaux cas de VIH au Royaume-Uni d'ici 2030. »

David Furnish, président de la Elton John AIDS Foundation, a déclaré : « Nous sommes avons accomplis tant de choses en vue d'atteindre un avenir sans sida. La décision du gouvernement britannique d'étendre les tests de dépistage garantira qu'un plus grand nombre de personnes recevront les soins et les traitements dont elles ont besoin pour vivre pleinement et en bonne santé. Si les politiciens de tous les côtés s'engagent à prendre les mesures décrites par Elton John aujourd'hui, nous avons une réelle chance de réaliser l'exploit de devenir le premier pays à arrêter les nouvelles transmissions du VIH. »

Victoria Atkins, secrétaire d'État britannique à la Santé et à la Protection sociale, a affirmé : « Il y a moins de trente ans, le VIH pouvait constituer un arrêt de mort pour la personne qui contractait le virus. Contracter le virus était souvent considéré, à tort, comme honteux, et les personnes qui recevaient un tel diagnostic le cachait de leurs amis, de leur famille et de la société. Heureusement, grâce aux traitements efficaces d'aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH peuvent maintenant jouir d'une vie longue et d'une bonne santé.

Le travail des brillants militants et organismes de bienfaisance comme Elton John AIDS Foundation, dont les efforts nous ont aidés à parvenir au point où nous sommes aujourd'hui, mérite d'être célébré. Au-delà de promouvoir la prévention pour tous, plus nous pouvons diagnostiquer de personnes, plus nous avons de chances de mettre fin aux nouvelles transmissions du virus et à la stigmatisation qui y est associée à tort. Ce programme, qui améliore la santé et le bien-être des gens, sauve des vies et de l'argent. »

Keir Starmer, chef du Parti travailliste, a déclaré : « Grâce au travail inlassable des militants, des survivants, des scientifiques, du personnel médical et d'autres personnes, nous pouvons dire pour la première fois que la fin de l'épidémie de VIH/sida se profile à l'horizon. Nous vivons maintenant dans un monde où les personnes séropositives peuvent vivre et aimer librement, ce que bon nombre de personnes n'osaient même pas espérer autrefois. C'est pourquoi nous devons célébrer en grand les progrès incroyables réalisés à ce jour qui ont abouti à l'élargissement du programme de dépistage des virus à diffusion hématogène. »

« Sir Elton John a toujours défendu cette cause. Il a levé des millions d'euros pour les services de première ligne et a sauvé des vies en éliminant la stigmatisation qui conduit certains à succomber à la maladie dans l'obscurité. Nous lui sommes éternellement reconnaissants de son dévouement à la fonction publique et de son travail qui sauve des vies. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire si nous voulons vraiment nous assurer de ne laisser personne derrière. Le prochain gouvernement travailliste entrera dans le feu de l'action dès le premier jour, car nous devons atteindre notre objectif de mettre fin aux nouveaux cas de VIH au Royaume-Uni d'ici 2030. C'est pourquoi le Parti travailliste commandera une mise à jour du Plan d'action contre le VIH dès que nous accédons au pouvoir. »

Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l'ONUSIDA et Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, a affirmé : « Le sida a fait plus de 40 millions de victimes. Aujourd'hui encore, une personne décède du sida chaque minute. La pandémie de sida n'est pas terminée, mais nous pouvons y mettre fin. Elton John a lutté sans relâche pendant quatre décennies pour mettre fin à cette terrible maladie ainsi qu'aux injustices qui la provoquent; Aujourd'hui, il incombe aux politiciens d'agir et de mettre en place les programmes et les politiques nécessaires pour aider les communautés, tant au niveau national qu'international, à mettre fin au sida. »

