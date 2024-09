Elum Energy haalt 13 miljoen dollar op in Serie B-financiering om groei en innovatie in hernieuwbaar energiebeheer wereldwijd te versnellen

PARIJS, 11 september 2024 /PRNewswire/ -- Elum Energy, een toonaangevende leverancier van geavanceerde energiebeheeroplossingen voor hernieuwbare energiesystemen, heeft 13 miljoen dollar aan Serie B-financiering binnengehaald onder leiding van Energize Capital, met deelname van bestaande investeerders Alter Equity en Cota Capital. Deze investering ondersteunt de ambitieuze groeiplannen van het bedrijf om in te spelen op de snelgroeiende wereldwijde hernieuwbare energiemarkt, inclusief een lancering in de VS en productontwikkeling binnen de categorieën energieopslag en EV-integratie.

De zonne-energiesector evolueert snel naarmate het geplaatste activabestand groeit en de complexiteit van projectlocaties toeneemt, nu batterijen, het opladen van EV's en andere soorten activa naast zonne-energie worden ingezet. Voorspeld wordt dat de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare elektriciteit tussen 2023 en 2027 met 65% zal toenemen en dat in datzelfde jaar 30% van de gedistribueerde zonneprojecten gekoppeld zal zijn aan batterijopslag. Naarmate de sector voor hernieuwbare energie volwassener wordt en het elektriciteitsnet dynamischer, hebben asseteigenaren geavanceerde en betrouwbare oplossingen nodig voor exploitatie en onderhoud (O&M). Elum Energy is gespecialiseerd in het industrialiseren van de bewaking en besturing van standaard en hybride PV-projecten met zonne-energie en zorgt voor naadloze integratie in commerciële en industriële (C&I) installaties, microgrids en projecten op nutsschaal.

"Het integreren van diverse hernieuwbare energiebronnen in bestaande elektriciteitsnetten blijft een kritieke uitdaging gezien de wereldwijde vraag naar duurzame oplossingen," zegt Cyril Colin, CEO en medeoprichter van Elum Energy. "Elum biedt een toekomstbestendige, interoperabele oplossing voor de bewaking en besturing van de huidige energiesystemen. We zijn enthousiast om samen te werken met Energize, een investeerder met energie-expertise en een gedeelde visie. Samen kunnen wij bouwen aan een intelligent, robuust en flexibel elektriciteitsnet, gevoed door hernieuwbare energiebronnen en beheerd door schaalbare softwaretechnologie."

In 2023 breidde Elum Energy haar wereldwijde aanwezigheid uit met de opening van drie nieuwe kantoren in Spanje, Nigeria en Madagaskar. Het bedrijf zet haar snelle groeitraject voort en heeft nu meer dan 2.500 projecten in 50 landen en meer dan 350 klanten.

"De markt voor zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen is de afgelopen jaren in omvang en complexiteit toegenomen. Er bestaat nu een duidelijke vraag naar een modern besturingssysteem dat kan meegroeien met het energienet," zegt Eileen Waris, directeur bij Energize Capital en lid van de raad van bestuur van Elum. "Elum biedt de oplossing waar klanten in C&I- en nutstoepassingen naar op zoek zijn: eenvoudige configuratie, multi-asset controle, zichtbaarheid en analyses. We zijn verheugd om met het Elum-team samen te werken om hun product en geografisch bereik uit te breiden en de volgende groeifase te stimuleren."

De oplossingen van Elum Energy optimaliseren duurzame energiebronnen wereldwijd en maken gebruik van geavanceerde technologie voor realtime inzichten en voorspellend onderhoud. Het bedrijf is een betrouwbare partner in de sector voor hernieuwbare energie en verbetert de operationele efficiëntie en het energierendement.

Over Elum Energy:

Elum Energy is een toonaangevende leverancier van geavanceerde energiebeheeroplossingen voor duurzame energiesystemen. Het bedrijf is gevestigd in Parijs en maakt gebruik van geavanceerde technologie om de prestaties en betrouwbaarheid van zonne-energie- en opslagsystemen wereldwijd te optimaliseren. Elum Energy heeft als missie om duurzame energie toegankelijker en efficiënter te maken en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst. Ga voor meer informatie naar: www.elum-energy.com.

Over Energize Capital:

Energize Capital is een toonaangevende investeerder in klimaatoplossingen. Energize werd opgericht in 2016 en is gevestigd in Chicago. Het streeft ernaar duurzame innovatie op grotere schaal toe te passen door samen te werken met de bouwers en exploitanten die de toekomst vormgeven. Tot op heden heeft Energize 28 bedrijven gefinancierd en meer dan 500 miljoen dollar ingezet via zijn durfkapitaal- en groei-aandelenstrategieën. Het bedrijf, dat onder leiding staat van oprichtingspartner Invenergy, wordt gesteund door strategische en institutionele LP's met een impact, waaronder CDPQ, Credit Suisse, GE Vernova, Xcel Energy, Caterpillar, HASI en meer. Ga voor meer informatie over Energize naar www.energizecap.com.