Elum Energy obtient un financement de série B de 13 millions de dollars pour accélérer la croissance et l'innovation dans le domaine de la gestion des énergies renouvelables au niveau mondial

PARIS, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Elum Energy, l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées de gestion de l'énergie pour les systèmes d'énergie renouvelable, a obtenu un financement de série B de 13 millions de dollars dirigé par Energize Capital, avec la participation des investisseurs existants Alter Equity et Cota Capital. Cet investissement soutiendra les plans de croissance ambitieux de l'entreprise pour répondre à l'essor du marché mondial des énergies renouvelables, y compris un lancement aux États-Unis, ainsi que l'évolution des produits dans les catégories du stockage de l'énergie et de l'intégration des véhicules électriques.

Le secteur de l'énergie solaire évolue rapidement à mesure que la base d'actifs installés s'accroît et que les sites de projet deviennent plus complexes, les batteries, le chargement des véhicules électriques et d'autres types d'actifs étant déployés parallèlement à l'énergie solaire. La capacité mondiale d'électricité renouvelable devrait augmenter de 65 % entre 2023 et 2027, et l'on s'attend à ce que 30 % des projets solaires distribués soient associés à un système de stockage par batterie d'ici la même année. À mesure que l'industrie des énergies renouvelables gagne en maturité et que le réseau devient plus dynamique, les propriétaires d'actifs ont besoin de solutions d'exploitation et de maintenance (O&M) avancées et fiables. Elum Energy est spécialisée dans l'industrialisation de la surveillance et du contrôle des projets photovoltaïques standards et hybrides, assurant une intégration transparente dans les installations commerciales et industrielles, les micro-réseaux et les projets à l'échelle de l'entreprise.

« Le défi que représente l'intégration de diverses sources d'énergie renouvelable dans les réseaux électriques existants reste crucial dans le contexte de la demande mondiale de solutions durables », a déclaré Cyril Colin, PDG et cofondateur d'Elum Energy. « Elum fournit une solution interopérable à l'épreuve du temps pour la surveillance et le contrôle des systèmes énergétiques d'aujourd'hui. Nous sommes ravis de nous associer à Energize, un investisseur qui possède une expertise dans le domaine de l'énergie et une vision commune, pour construire un réseau intelligent, robuste et flexible, alimenté par des énergies renouvelables et géré par une technologie logicielle évolutive. »

En 2023, Elum Energy a étendu sa présence mondiale en ouvrant trois nouveaux bureaux en Espagne, au Nigéria et à Madagascar. L'entreprise a maintenu sa trajectoire de croissance élevée et compte aujourd'hui plus de 2 500 projets dans 50 pays et plus de 350 clients.

« Le marché de l'énergie solaire et des autres énergies renouvelables ayant augmenté en taille et en complexité ces dernières années, la demande d'un système d'exploitation moderne capable d'évoluer avec le réseau énergétique est devenue évidente », a déclaré Eileen Waris, directrice d'Energize Capital et membre du conseil d'administration d'Elum. « Elum fournit la solution que les clients recherchent dans les applications C&I et à grande échelle : un contrôle, une visibilité et des analyses facilement configurables et multi-actifs. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe d'Elum pour élargir leur gamme de produits et leur couverture géographique, et pour alimenter la prochaine phase de croissance. »

Les solutions d'Elum Energy optimisent les actifs d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur une technologie de pointe pour une vision en temps réel et une maintenance prédictive. La société est un partenaire de confiance dans le secteur des énergies renouvelables, améliorant l'efficacité opérationnelle et le rendement énergétique.

À propos d'Elum Energy :

Elum Energy est un fournisseur de premier plan de solutions avancées de gestion de l'énergie pour les systèmes d'énergie renouvelable. Basée à Paris, en France, la société s'appuie sur une technologie de pointe pour optimiser les performances et la fiabilité des systèmes solaires et de stockage dans le monde entier. La mission d'Elum Energy est de rendre les énergies renouvelables plus accessibles et plus efficaces, contribuant ainsi à un avenir durable. Pour plus d'informations, visitez le site : www.elum-energy.com.

À propos d'Energize Capital :

Energize Capital est un investisseur de premier plan dans les solutions climatiques. Fondé en 2016 et basé à Chicago, Energize cherche à mettre à l'échelle l'innovation durable en s'associant avec les constructeurs et les opérateurs qui façonnent l'avenir. À ce jour, Energize a financé 28 entreprises et déployé plus de 500 millions de dollars grâce à ses stratégies de capital-risque et de capital-développement. Ancrée par le partenaire fondateur Invenergy, la société est soutenue par des partenaires stratégiques, institutionnels et d'impact, dont CDPQ, Credit Suisse, GE Vernova, Xcel Energy, Caterpillar, HASI et bien d'autres. Pour plus d'informations sur Energize, veuillez consulter le site www.energizecap.com