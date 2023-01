Em feito inédito no âmbito mundial, governo de Xarja homenageia parceiros pelo apoio com placa NFT usando tecnologia SBT na GITEX Global 2022

- Xarja é a primeira cidade do mundo a introduzir NFTs com a tecnologia SBT, elevando o nível da transformação digital avançada.

XARJA, EAU, 27 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Comitê Superior do Governo de Xarja na GITEX Global 2022 homenageou participantes, entidades de apoio, departamentos e meios de comunicação pela contribuição para o sucesso da participação de Xarja no evento global.

O Sheikh Saud bin Sultan Al Qasimi, presidente do Comitê Superior do Governo de Xarja na Semana de Tecnologia GITEX 2022 e diretor da Sharjah Digital Office, presenteou as entidades de apoio com tokens não fungíveis (NFT) na forma de troféus digitais usando Soulbound Tokens (SBT), substituindo placas de agradecimento físicas e protagonizando um feito inédito no âmbito mundial para o emirado. Os troféus serão armazenados em um livro digital cuja identidade pode ser verificada por meio do sistema blockchain.

SBTs são tokens de identidade digital que indicam características, recursos e conquistas que compõem uma pessoa ou entidade. Os SBTs são emitidos por "Souls", representando contas ou carteiras de blockchain e não podem ser transferidos ou vendidos.

O Sheikh Saud bin Sultan Al Qasimi disse: "Com base na visão de Sua Alteza Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro do Supreme Council e governante de Xarja, nossos esforços continuam focados no desenvolvimento do crescimento sustentável em todos os setores. Alinhado com a evolução tecnológica a que assistimos, substituímos as tradicionais placas de agradecimento por bens digitais sustentáveis para homenagear nossos parceiros, o que nos torna os primeiros no mundo a fazê-lo".

Comentando sobre a participação do governo de Xarja na Semana de Tecnologia GITEX 2022, o Sheikh Saud continuou: "Recebemos o alto escalão dos Emirados Árabes Unidos e de todo o mundo, organizando 12 workshops para discutir a adoção das tecnologias mais recentes e nosso compromisso com a digitalização e tendências tecnológicas globais".

