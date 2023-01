Le gouvernement de Charjah rend hommage à ses partenaires en leur remettant une plaque NFT dotée de la technologie SBT pour leur soutien au GITEX Global 2022, une première dans le monde

Charjah est le premier gouvernement au monde à mettre en place des NFT dotés de la technologie SBT, plaçant ainsi la barre plus haut en matière de transformation numérique avancée

CHARJAH, EAU, 27 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le comité supérieur du gouvernement de Charjah au GITEX Global 2022 a rendu hommage aux participants, aux entités de soutien, aux départements et aux médias pour leur contribution au succès de la participation de Charjah à cet événement mondial.

Cheikh Saoud ben Sultan al-Qasimi, président du comité supérieur du gouvernement de Charjah à la GITEX Technology Week 2022 et directeur du bureau numérique de Charjah, a offert aux entités de soutien des tokens non fongibles (NFT) sous la forme de trophées numériques dotés de tokens Soulbound (SBT), qui remplacent les plaques de remerciement physiques et marquant une première mondiale pour l'émirat. Ces trophées seront conservés dans un grand livre numérique dont l'identité pourra être vérifiée via le système blockchain.

Les SBT sont des tokens d'identité numérique représentant les traits, les caractéristiques et les réalisations d'une personne ou d'une entité. Les SBT sont émis par des « âmes » qui représentent des comptes ou des portefeuilles blockchain, et ne peuvent être ni transférés ni vendus.

Cheikh Saoud ben Sultan al-Qasimi a déclaré : « Conformément à la vision de Son Altesse Cheikh Sultan ben Mohammed al-Qasimi, membre du Conseil suprême et dirigeant de Charjah, nos efforts demeurent axés sur le développement d'une croissance durable dans tous les secteurs. Conformément à l'évolution technologique à laquelle nous assistons, nous avons remplacé les traditionnelles plaques de remerciement par des actifs numériques durables pour rendre hommage à nos partenaires, une première dans le monde. »

À propos de la participation du gouvernement de Charjah à la GITEX Technology Week 2022, Cheikh Saoud a ajouté : « Nous avons accueilli des hauts fonctionnaires des Émirats arabes unis et du monde entier, en organisant 12 ateliers pour discuter de l'adoption des dernières technologies et de notre engagement envers la numérisation et les tendances technologiques mondiales. »

