Em homenagem ao Dia da Terra, a SodaStream anuncia metas sustentáveis ambiciosas por meio da campanha ambiental "Don't Just Share, Care" com a especialista em mídias sociais, Randi Zuckerberg

As garrafas reutilizáveis da SodaStream oferecem uma alternativa às garrafas plásticas de uso único. A marca líder em água com gás espera evitar o uso de quase 78 bilhões de garrafas até 2025, um aumento de 11 bilhões comparado ao objetivo anunciado no ano passado.

A SodaStream também mudará as embalagens de produto aromatizado para metal a partir do final deste ano, evitando, assim, o uso de mais 200 milhões de garrafas plásticas.

A SodaStream anunciou que está desenvolvendo aparelhos para gaseificação de água a partir de material reciclado ou à base de plantas pela primeira vez, aplicando seu compromisso com o planeta também em seus principais produtos e, assim, tornando todo o seu portfólio mais verde.

"Nossos aparelhos para gaseificação de água são essencialmente sustentáveis; cada usuário da SodaStream evita que milhares de garrafas plásticas de uso único acabem se tornando resíduos. Estamos levando nosso compromisso ainda mais longe, introduzindo os aparelhos de gaseificação de água feitos com material sustentável", comentou Eyal Shohat, CEO da SodaStream Global.

De fato, uma pesquisa recente* conduzida pela empresa mostrou que 84% dos usuários da SodaStream reconheceram o impacto positivo no planeta e reduziram seu consumo de garrafas de uso único. Quase 80% admitiram se tornar mais conscientes ambientalmente.

Redução da pegada de carbono

A SodaStream planeja que a energia solar represente 10% dos requisitos globais de energia de sua fábrica até 2022, um aumento de cinco vezes comparado aos 2% em 2020.

Por meio desses investimentos, a SodaStream contribui para o objetivo da PepsiCo de transição para 100% de energia renovável para as operações de propriedade da empresa em todo o mundo até 2030. Além disso, a PepsiCo se comprometeu a atingir emissões líquidas zero até 2040, uma década antes do que é especificado pelo Acordo de Paris.

O Kit Iniciante Fizzi e o Kit Iniciante Duo Starte da SodaStream foram certificados como redutores de carbono pelo The Carbon Trust. Esta certificação demonstra o compromisso contínuo da SoadStream com o meio ambiente e a sustentabilidade. A certificação permitiu que a SodaStream identificasse áreas-chave na cadeia de valor de seus produtos, nas quais ela pode agir e reduzir sua pegada geral de carbono.

Outras ações da empresa

Por fim, a SodaStream anuncia o fechamento de seus escritórios no Dia da Terra e convida os funcionários para participar de atividades de limpeza em todo o mundo (sempre que possível, de acordo com as restrições da Covid-19).

A SodaStream também está fazendo parceria com a PangeaSeed Foundation, uma organização sem fins lucrativos para conservação dos oceanos com uma doação para os esforços de conscientização e educação ambiental da fundação.

*pesquisa da Opeepl realizada com 600 usuários para a SodaStream nos EUA (jan 2021)

Sobre a SodaStream

A SodaStream, parte da PepsiCo, é a marca líder mundial em água com gás. A SodaStream permite que os consumidores desfrutem de ótimas bolhas infinitas em casa, sem complicações, e ajudem a salvar o planeta. As bolhas da SodaStream são melhores para o consumidor - saudáveis, fáceis de fazer, leves para transportar - e melhores para o planeta - substituindo até milhares de garrafas plásticas de uso único por uma garrafa reutilizável SodaStream. Para saber mais sobre a SodaStream, acesse www.SodaStream.com e siga a SodaStream no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

