Em homenagem ao Dia da Terra, SodaStream se compromete a salvar um milhão de tartarugas marinhas durante o mês de abril

Como parte da missão de longa data da SodaStream de reduzir os resíduos plásticos de uso único e impedir que eles acabem no mar, a SodaStream fez parceria com a SEE Turtles, uma ONG que trabalha para proteger as tartarugas marinhas em todo o mundo. As tartarugas marinhas são espécies essenciais nos oceanos e, sem elas, a ordem natural no oceano pode ser interrompida. Por meio dessa iniciativa, a SodaStream se compromete* a salvar um filhote de tartaruga marinha para cada máquina de água com gás SodaStream vendida no mundo durante o mês de abril.

"Como parte da responsabilidade ambiental e compromisso da SodaStream com o planeta, sempre buscamos maneiras de fazer melhor", comentou Karin Schifter-Maor, diretora de marketing global da SodaStream. "Este ano, demos mais um passo nessa direção com nossa maior campanha do Dia da Terra até hoje, que se estenderá durante todo o mês de abril; então, na SodaStream, estamos comemorando, na verdade, o 'Mês da Terra'." Com essa campanha de 360°, estamos envolvendo as pessoas não só para manter os oceanos limpos de resíduos plásticos de uso único, mas também para lhes oferecer a oportunidade de salvar filhotes de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção em todo o mundo."

"Tenho a honra de trabalhar com a SodaStream em seu compromisso de proteger o meio ambiente, chamando a atenção para a ameaça às tartarugas marinhas e a nossas praias. Essa é uma causa em que acredito profundamente. Espero que chamemos a atenção mundial sobre essa questão urgente. Estou muito feliz por fazer parte dessa iniciativa maravilhosa. A SodaStream arrasa!", disse David Hasselhoff. "A campanha do Dia da Terra da SodaStream será crucial para ajudar a chamar a atenção mundial sobre a importância de garantir a sobrevivência do planeta. Cada um de nós precisa fazer nossa parte na contribuição para um mundo sustentável. Nossas contribuições individuais ajudarão a agregar coletivamente para a construção de uma base sólida para reverter a ameaça iminente. O silêncio não é uma opção."

"A SEE Turtles está muito feliz por trabalhar com a SodaStream para salvar filhotes de tartarugas marinhas no mundo todo e incentivar a redução dos resíduos plásticos", declarou Brad Nahill, CEO da SEE Turtle. "Por meio de nosso programa Billion Baby Turtles, esses fundos ajudarão os programas de conservação comunitários em mais de 20 importantes praias de desova em 16 países."

*Por meio da doação para a SEE Turtles dos lucros de cada máquina de água com gás vendida no mundo

Outras ações da empresa para o Dia da Terra deste ano:

A SodaStream está cumprindo seu compromisso, assumido no último Dia da Terra, de economizar 78 bilhões de garrafas plásticas de uso único até 2025.

Para dar mais apoio a essa ampla campanha, a SodaStream lança uma experiência incrível de RA, na qual todos podem salvar seu próprio filhote personalizado de tartaruga marinha virtual e ajudá-lo a chegar ao oceano com segurança. David Hasselhoff foi o primeiro a participar desse encontro único.

Por fim, a SodaStream está incentivando seus funcionários no mundo todo a promover seu compromisso pessoal com o planeta, oferecendo oportunidades de voluntariado, educação e promoção de valores sustentáveis para as gerações mais jovens.

Sobre a SodaStream

A SodaStream, parte da PepsiCo, é a marca líder mundial em máquinas de água com gás. A SodaStream permite que os consumidores desfrutem de ótimas bolhas infinitas em casa, sem complicações, e ajudem a salvar o planeta. As bolhas da SodaStream são melhores para o consumidor - saudáveis, fáceis de fazer, leves para transportar - e melhores para o planeta - substituindo até milhares de garrafas plásticas de uso único por uma garrafa reutilizável da SodaStream. Para saber mais sobre a SodaStream, acesse corp.sodastream.com e siga a SodaStream no Facebook, Instagram e YouTube.

Sobre a SEE Turtles:

A SEE Turtles é uma organização sem fins lucrativos sediada nos EUA que protege as tartarugas marinhas por meio de expedições de conservação e passeios de voluntariado e por meio de programas educacionais, como o Billion Baby Turtles e o Too Rare to Wear, além de promover a inclusão na comunidade de tartarugas marinhas. Seus programas premiados ajudam a salvar os filhotes de tartarugas marinhas em importantes praias de desova em todo o mundo. A SEE Turtles trabalha com o setor de turismo para acabar com o comércio de cascos de tartaruga e conscientizar estudantes e viajantes sobre a maneira de ajudar a salvar as tartarugas marinhas.

