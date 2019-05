Em Nova York, LIDE Brazilian Investment Forum debate oportunidades de capital estrangeiro e retomada do crescimento

SÃO PAULO, 15 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- "Oportunidades de investimentos no Brasil e retomada do crescimento". Com este tema principal e presença de cerca de 200 investidores, banqueiros e empresários estrangeiros e brasileiros, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais promoveu em Nova York, nesta quarta-feira, 15 de maio, o LIDE Brazilian Investment Forum. Em sua quinta edição, o evento reuniu alguns dos principais protagonistas da República, como os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM/AC), da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), e do Supremo Tribunal Federal (STF), José Dias Toffoli, além dos governadores de São Paulo, João Doria (PSDB), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o secretário de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles.