EMA genehmigt die neue mAbs-Anlage von Biocon Biologics in Indien und erneuert die GMP-Zertifizierungen für die Standorte in Indien und Malaysia

BENGALURU, Indien, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Biocon Biologics Ltd (BBL), ein globales, voll integriertes Biosimilars-Unternehmen und eine Tochtergesellschaft von Biocon Ltd (BSE-Code: 532523, NSE: BIOCON) hat von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) die Genehmigung erhalten, in seiner neuen, erstklassigen Mehrproduktanlage für monoklonale Antikörper (mAbs) in Bengaluru Bevacizumab-Biosimilars herzustellen. Diese Zulassung wird erhebliche zusätzliche Kapazitäten schaffen, um den Bedürfnissen der Patienten auf den europäischen Märkten gerecht zu werden. Die Anlage wurde bereits für die Herstellung von Trastuzumab-Biosimilars im September 2022 zugelassen.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass die EMA nach routinemäßigen GMP-Inspektionen die Konformitätszertifikate für die Biosimilars-Produktionsanlage in Bengaluru und die Insulinanlage in Malaysia erneuert hat. Diese Zertifikate wurden von der irischen Health Products Regulatory Authority (HPRA) im Auftrag der EMA ausgestellt.

„Diese GMP-Zertifizierungen für unsere Produktionsstandorte in Indien und Malaysia spiegeln die kontinuierliche Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards durch Biocon Biologics und unser unermüdliches Engagement für die Bedürfnisse der Patienten weltweit wider." - Unternehmenssprecher

