L'EMA approuve la nouvelle unité de production de Biocon Biologics en Inde et renouvelle les certifications BPF pour les sites d'Inde et de Malaisie

BENGALURU, Inde, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Biocon Biologics Ltd (BBL), une société mondiale de biosimilaires totalement intégrée et filiale de Biocon Ltd (code BSE : 532523, NSE : BIOCON), a reçu l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour fabriquer un biosimilaire du bévacizumab dans son nouveau centre de production d'anticorps monoclonaux multi-produits de classe mondiale à Bengaluru. Cette autorisation offrira une capacité supplémentaire importante pour répondre aux besoins des patients sur les marchés européens. L'unité de production a déjà été approuvée pour la fabrication de trastuzumab biosimilaire en septembre 2022.

La société annonce que l'EMA a renouvelé ses certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour son site de production de biosimilaires à Bengaluru et son site de production d'insuline en Malaisie, à la suite d'inspections systématiques dans le cadre des BPF. Ces certificats ont été délivrés par la Health Products Regulatory Authority (HPRA), Irlande, au nom de l'EMA.

« Ces certifications BPF dans nos unités de production en Inde et en Malaisie reflètent le respect constant des normes de qualité les plus élevées et la volonté inébranlable de Biocon Biologics de répondre aux besoins des patients dans le monde entier. » - Porte-parole de l'entreprise

Pour plus d'informations : www.bioconbiologics.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143906/Biocon_Biologics_Logo.jpg