Emaar Hospitality Group atteint la barre historique des 50 projets d'hôtels opérationnels et en cours

« Depuis 2007, nous développons une nouvelle identité et une nouvelle présence sur le marché de l'hôtellerie, et nous avons franchi une nouvelle étape sur notre itinéraire de croissance avec un portefeuille contenant 50 projets hôteliers - opérationnels et à venir - totalisant plus de 25 000 chambres et résidences. Alors que nos racines primaires se trouvent aux ÉAU, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, nous sommes ravis des retours des propriétaires et développeurs sur nos concepts hôteliers. Ainsi, nous nous développons dans de nouvelles régions », a déclaré M. Harnisch.

Les futurs projets internationaux d'Emaar Hospitality Group sont situés en Arabie saoudite, à Bahreïn, en Égypte, en Turquie et aux Maldives. D'autres destinations suivront bientôt. « Notre ambition est de devenir l'une des entreprises hôtelières les plus admirées et les plus appréciées au monde, et avec l'évolution de Dubaï en tant que pôle de tourisme et professionnel mondiale, nous avons acquis une reconnaissance remarquable pour notre marque sur les marchés internationaux. »

En s'axant sur la différenciation des marques afin de développer la personnalisation pour les clients, Emaar Hospitality Group a lancé trois marques - les hôtels et complexes hôteliers de luxe haut de gamme Address, les hôtels et complexes hôteliers chics Vida et les hôtels contemporains de milieu de gamme Rove, ces derniers étant développés dans le cadre d'une coentreprise entre Emaar Properties et Meraas Holding.

M. Harnisch a déclaré que chacune de ces marques gagne en popularité et se développe rapidement afin de répondre aux attentes rapides d'une démographie touristique connaissant une mutation rapide, notamment les voyageurs de la « génération du millénaire ». L'expansion d'Emaar Hospitality Group est alliée à une grande efficacité opérationnelle et à une approche axée davantage sur le client, mise en lumière par une stratégie de transformation numérique dans l'ensemble de l'organisation.

Emaar Hospitality Group compte 12 hôtels opérationnels à Dubaï, donc cinq sous les marques Address et Rove et deux Vida. La filière de développement aux ÉAU inclut 12 établissements Address, neuf Vida et quatre hôtels Rove. À l'échelle internationale, sept hôtels Address ont été développés en plus de trois résidences Vida et un hôtel Rove.http://www.emaarhospitality.com

