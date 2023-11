Embaixador chileno na China: Iniciativa do Cinturão e Rota impulsiona o comércio e melhora a vida dos produtores de frutas

PEQUIM, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A seguir, uma reportagem da China.org.cn:

Ao comentar sobre o impacto positivo da cooperação econômica e comercial entre a China e o Chile sobre os produtores de frutas de seu país, Mauricio Hurtado, o embaixador chileno na China disse: "As cerejas melhoraram significativamente a vida de nossos produtores de frutas. Isso não é apenas vital para nosso crescimento econômico, mas também é crucial para nosso avanço social".

Há cinco anos, a China e o Chile assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota. Essa manobra estratégica simplificou o comércio, estabelecendo um vínculo mais estreito entre os dois países. "Esta iniciativa não só transportou nossas cerejas até a China, mas também abriu novos mercados para os outros produtos agrícolas do Chile", observou o Embaixador Hurtado. Para atender à crescente demanda do mercado chinês, muitas regiões do Chile investiram mais fortemente no cultivo de cerejas, disse ele.

No âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota, a China aprofundou ainda mais suas colaborações com o Chile, abrangendo setores como infraestrutura, energia e tecnologia da informação, juntamente com a agricultura. O Embaixador Hurtado destacou que as empresas chinesas estão investindo na construção de uma nova rodovia em sua cidade natal. Essa nova rota está programada para ligá-la às principais vias, catalisando o crescimento nas cidades mais isoladas da região.

"A Iniciativa do Cinturão e Rota reforçou a cooperação entre os países da América do Sul e a região da Ásia-Pacífico, acelerando o processo de integração. Isso se alinha com a política externa tradicional do Chile e solidifica seu papel como uma ponte entre a América do Sul e a China e a região mais ampla da Ásia-Pacífico", explicou oEmbaixador Hurtado. Ele elogiou muito as mudanças positivas que a iniciativa trouxe ao Chile.

O Embaixador Hurtado enfatizou ainda que, apesar da distância geográfica entre a China e o Chile, a Iniciativa do Cinturão e Rota oferece uma plataforma valiosa para aprofundar o entendimento mútuo e facilitar as conexões interpessoais por meio do comércio e dos intercâmbios culturais.

Este ano marca o 10º aniversário de lançamento da Iniciativa do Cinturão e Rota. Na última década, a iniciativa se tornou uma plataforma significativa para a cooperação internacional. O terceiro Fórumdo Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional foi realizado em Pequim de 17 a 18 de outubro.

