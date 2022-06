Embarque em uma jornada de pesquisa personalizada com o Petal Search

Petal Search ganha o iF Award 2022

Em reconhecimento aos esforços do Petal Search para proporcionar uma experiência de pesquisa totalmente conectada que seja diferenciada para todos, o mecanismo de pesquisa recentemente ganhou o prêmio iF Award 2022 na categoria Experiência do Usuário (UX).

Desde sua fundação em 1953, o iF Design se tornou um símbolo mundial de excelência em design. Atualmente, o iF DESIGN AWARD, realizado todos os anos, é uma das premiações de design de maior prestígio do mundo. Como ganhador do prêmio, o Petal Search se empenha constantemente para aprimorar a experiência do usuário, elevando seus serviços de forma contínua, para que cada pessoa possa usufruir da conveniência de uma experiência de busca personalizada.

Hoje em dia, mais informações são geradas e consumidas em aplicativos individuais, criando ilhas isoladas de informações. Como diz o ditado, ninguém é uma ilha, e com o Petal Search, um aplicativo também não é. Esta conquista destaca o compromisso do Petal Search de formar melhores conexões entre os usuários e as ilhas dispersas de informações em seus celulares. O Petal Search continuará a oferecer aos usuários uma experiência de pesquisa inspiradora por meio de recomendações e visualizações inteligentes, fornecendo todas as informações que eles estavam procurando ao mesmo tempo.

O Petal Search oferece serviços universais de busca a qualquer hora e em qualquer lugar

Com a variedade de aplicativos utilizados pelos consumidores nos dias de hoje, mudar entre vários aplicativos e tentar encontrar o que o usuário precisa em toda a diversidade de aplicativos de seu celular pode ser um transtorno. Estudos mostram um aumento de 15% nas pesquisas com zero clique (fonte: SparkToro) no ano passado, destacando o fato de que os usuários começarão a esperar resultados sem terem que ser redirecionados para um site de terceiro. Tendo identificado este ponto problemático, o Petal Search da Huawei foi desenvolvido de forma a oferecer uma experiência de busca completa, proporcionando conveniência.

O Petal Search permite que os consumidores busquem resultados em dispositivos locais, bem como on-line. Trabalhando com mais de três mil parceiros comerciais de vários setores, o Petal Search tem a resposta para tudo. Oferecendo resultados de pesquisa em um só lugar, o Petal Search poupa o usuário do transtorno de alternar entre várias páginas para localizar aquela informação específica que está procurando.

Com respostas instantâneas para cada tipo de letra dos usuários, o Petal Search começa a prever e oferecer possíveis resultados de pesquisa. Com base nos hábitos de pesquisa do usuário, coletados pelo modo inteligente, o Petal Search tem uma melhor ideia para entender o que os usuários querem, o que procuram on-line e os sites que normalmente acessam. Com isso, o Petal Search consegue se personalizar e fornecer resultados aos usuários antes mesmo de eles buscá-los.

Além disso, se você quiser procurar um serviço - para reservar um passeio, pedir comida e muito mais - você não precisa abrir aplicativos individuais para isso. Em vez disso, realize tudo que você precisa fazer dentro de um único aplicativo graças ao Petal Search.

Os usuários também podem até obter serviços de diferentes fornecedores dentro de um único aplicativo. Dentro do Petal Search, o usuário pode comparar preços entre vários provedores de serviços. Seja notificado sobre as condições climáticas em tempo real e muitos outros resultados diretamente da página de pesquisa principal do Petal Search.

O Petal Search tem recomendações personalizadas prontas na ponta dos dedos

Com a quantidade ilimitada de informações e produtos disponíveis na Internet, os usuários muitas vezes podem se sentir sobrecarregados com o volume de conteúdo que encontram on-line. No entanto, com a ajuda da tecnologia do mecanismo de pesquisa, os usuários conseguiram um método para filtrar os conteúdos e obter os resultados desejados.

Somos todos diferentes. E o Petal Search reconhece isso. Suas características exclusivas diferenciam você, e o Petal Search se empenha para personalizar a experiência de busca para os usuários.

Antes de pesquisar, o Petal Search conhece os consumidores, desde seus hábitos e interesses até o contexto de sua vida cotidiana, a fim de prever os termos de busca com base no exposto acima e dar recomendações, a partir de aplicativos e sites utilizados com frequência, tarefas que eles estão prestes a realizar e artigos de que possam gostar.

O conteúdo interativo e visualizado do Petal Search permite que os pensamentos dos usuários floresçam

Nem sempre é o destino que importa, mas a viagem. Além de oferecer resultados personalizados e precisos, o Petal Search proporciona ao usuário uma experiência de pesquisa que o incentiva a explorar e liberar seus pensamentos.

Sugerindo informações relacionadas às consultas de pesquisa do usuário. Por exemplo, mostrando produtos relacionados quando ele tenta procurar uma imagem ou oferecendo vídeos sobre assuntos semelhantes aos que ele acabou de assistir, o Petal Search espera inspirar a exploração.

O Petal Search exibe conteúdos visualizados interativos que permitem que sua criatividade flua livremente. Uma infinidade de resultados de pesquisa pode ser difícil de selecionar quando se está tentando encontrar o que precisa, mas com conteúdos visualizados, o usuário poderá ampliar o que está procurando para fazer uma visualização rápida.

Para baixar e conhecer o Petal Search, acesse: https://bit.ly/3rpGYGY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1849284/1.jpg

FONTE Petal Search, Huawei

