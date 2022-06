Skorzystaj z indywidualnych możliwości wyszukiwania dzięki Petal Search

Wyszukiwarka Petal Search zdobywa nagrodę iF Award 2022

W uznaniu wysiłków Petal Search zmierzających do zapewnienia wszystkim użytkownikom możliwości korzystania z funkcji wyszukiwania Petal Search otrzymała niedawno nagrodę iF Award 2022 w kategorii wrażeń użytkownika (UX).

Utworzona w 1953 roku organizacja iF Design stała się od tego czasu międzynarodowym symbolem doskonałego wzornictwa. Coroczna nagroda iF DESIGN AWARD jest obecnie jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa na świecie. Będąc laureatem tej nagrody, Petal Search konsekwentnie dąży do poprawy wrażeń użytkowników poprzez podnoszenie jakości swoich usług, tak aby każdy mógł cieszyć się wygodą wyszukiwania dostosowanego do jego potrzeb.

W dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej informacji jest generowanych i wykorzystywanych w ramach poszczególnych aplikacji, powstają odrębne wyspy informacyjne. Jak mówi znane powiedzenie, żaden człowiek nie jest samotną wyspą, a dzięki Petal Search nie jest nią również żadna aplikacja. To osiągnięcie podkreśla jej zaangażowanie w proces budowania skuteczniejszych połączeń między użytkownikami a rozproszonymi wyspami informacji w ich telefonach. Petal Search zamierza stale zabierać użytkowników w inspirującą podróż w poszukiwaniu informacji poprzez inteligentne rekomendacje i wizualizacje, dostarczając im jednocześnie wszystkich informacji, których szukali.

Petal Search oferuje uniwersalne usługi wyszukiwania, zawsze i wszędzie

Przy tak dużej różnorodności aplikacji używanych obecnie przez konsumentów przełączanie się pomiędzy poszczególnymi programami i próba znalezienia tego, co jest akurat potrzebne w całym wachlarzu funkcji w telefonie może być kłopotliwe. Badania wykazały wzrost liczby wyszukiwań Zero-Click o 15% (Źródło: SparkToro) w ciągu ostatniego roku, co podkreśla fakt, że użytkownicy zaczynają oczekiwać wyników bez konieczności odsyłania ich na strony internetowe zewnętrznych firm. Identyfikując ten problem, wyszukiwarka Huawei Petal Search została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić wszechstronne i wygodne możliwości wyszukiwania.

Petal Search umożliwia konsumentom wyszukiwanie wyników na urządzeniach lokalnych, jak również online. Współpracując z ponad 3000 partnerów biznesowych z różnych branż, Petal Search potrafi znaleźć odpowiedź na wszystko. Przedstawiając wyniki w jednym miejscu, wyszukiwarka oszczędza użytkownikowi kłopotliwego przełączania się pomiędzy wieloma stronami.

Dzięki natychmiastowym odpowiedziom na każdą wpisaną literę Petal Search zaczyna przewidywać i oferować możliwe wyniki wyszukiwania. Na podstawie preferencji użytkownika w zakresie wyszukiwania zebranych za pomocą trybu inteligentnego program dysponuje lepszą orientacją, aby zrozumieć, czego oczekują użytkownicy, czego szukają w Internecie i jakie strony zwykle odwiedzają. Dzięki temu może dostosować się do potrzeb klientów i dostarczać im wyniki jeszcze zanim je wyszukają.

Co więcej, jeśli użytkownicy chcieliby wyszukać jakąś usługę – zarezerwować wycieczkę, zamówić jedzenie i tym podobne – nie muszą w tym celu otwierać poszczególnych aplikacji. Wystarczy, że wszystko co niezbędne, będzie można wykonać w jednej aplikacji.

Dodatkowo w ramach jednego programu użytkownicy mogą skorzystać z usług różnych podmiotów. W Petal Search można porównywać ceny licznych usługodawców. Otrzymuj powiadomienia o prognozach pogody w czasie rzeczywistym i szereg innych wyników bezpośrednio z głównej strony wyszukiwania.

Wyszukiwarka Petal Search oferuje spersonalizowane rekomendacje na wyciągnięcie ręki

Przy nieograniczonej ilości informacji i produktów dostępnych w Internecie użytkownicy mogą niejednokrotnie czuć się przytłoczeni ilością treści, które znajdują w sieci. Jednak za pomocą technologii wyszukiwarki udostępniono im metodę, która pozwala osiągnąć pożądane rezultaty w krótszym czasie.

Każdy z nas jest inny. A Petal Search zdaje sobie z tego sprawę. Niepowtarzalne cechy użytkowników odróżniają ich od siebie, toteż Petal Search stara się dopasować wyszukiwanie do ich potrzeb.

Przed rozpoczęciem wyszukiwania Petal Search pozyskuje informacje o konsumentach, od ich nawyków, zainteresowań po uwarunkowania życia codziennego, aby na tej podstawie przewidzieć wyszukiwane hasła i udzielić rekomendacji, począwszy od często używanych aplikacji i stron internetowych, zadań, które zamierzają wykonać, po artykuły, które mogą im się spodobać.

Interaktywne, wizualizowane treści Petal Search pozwalają pomysłom użytkowników rozkwitać

To nie cel jest zawsze najważniejszy, ale sama podróż. Petal Search, dostarczając spersonalizowane, dokładne wyniki, zabiera użytkownika w podróż, zachęcając go do odkrywania i uwalniania swoich myśli.

Poprzez sugerowanie informacji związanych z zapytaniem użytkownika, np., pokazując powiązane produkty, gdy klient próbuje wyszukać obraz, lub proponując filmy na tematy podobne do tego, co właśnie obejrzał, Petal Search może inspirować do poszukiwań.

Wyszukiwarka Petal Search wyświetla interaktywne, zwizualizowane treści, które pozwalają na swobodny przepływ kreatywności. Mnogość wyników wyszukiwania może być trudna do przebrnięcia, gdy próbuje się znaleźć to, czego akurat potrzeba, tymczasem dzięki zwizualizowanym treściom można błyskawicznie uzyskać pożądany efekt.

Aby pobrać i wypróbować wyszukiwarkę Petal Search, należy odwiedzić stronę internetową: https://bit.ly/3rpGYGY

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1849284/1.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei