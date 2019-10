Emerald Kalama Chemical inaugura novo escritório na Europa Central, em Roterdã

ROTERDÃ, Países Baixos, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Emerald Kalama Chemical, grupo comercial da Emerald Performance Materials, comemorou a grande inauguração de uma nova filial na cidade de Roterdã, quer servirá como a central da empresa para as operações europeias. Entre outras funções, o escritório será a sede para a crescente equipe de execução de pedidos e serviços técnicos, voltada ao atendimento de clientes em todo o mundo para os produtos fabricados pelas operações da Emerald na Europa.

"Em nossa constante busca por nos tornarmos uma empresa global, percebemos a necessidade de uma central na EMEA para gerar alinhamento com a nossa sede mundial em Vancouver. Nossa nova filial na Europa Central nos ajudará a manter a continuidade e o excelente serviço prestado aos nossos clientes, bem como nos oferecerá o espaço físico para o crescimento de nossa equipe", comentou Ed Gotch, CEO da empresa.

A Emerald já tem uma grande participação na região de Roterdã, com a planta fabril instalada em Rotterdam Botlek. Por isso, a nova filial em Roterdã é uma localização estratégica também muito conveniente para as principais operações fabris da Emerald.

A planta de Rotterdam Botlek é uma das maiores e mais eficientes instalações do tipo e a Emerald fez uma série de expansões em suas capacidades e linhas de produtos no local nos últimos dez anos. A Emerald também tem uma operação europeia em Widnes, no Reino Unido, onde a empresa fez recentes ampliações visando o aumento da produção e a adição de novos produtos químicos. O novo ECO atenderá aos consumidores dos produtos fabricados nas duas plantas.

A Emerald Kalama Chemical é líder mundial na produção de benzoatos e fornecedor confiável de materiais especializados, voltados para ingredientes de saborização e aromas, plastificantes não ftalatos, antimicrobianos e intermediários de síntese. A Emerald atende a clientes de todo o mundo com instalações nos EUA e na Europa. As duas operações da Emerald em Rotterdam Botlek e em Widnes contam com certificações ISO 9001:2015 de qualidade, ISO 14001:2015 de gestão ambiental e ISO 45001 de segurança e saúde operacional.

Para informações sobre a Emerald® ou seus produtos, disponíveis em todo o mundo, acesse www.emeraldkalama.com. Também é possível entrar em contato com a Emerald Kalama Chemical pelo e-mail kalama@emeraldmaterials.com, na Europa pelo número +31.88.888.0500, ou nos EUA pelo número +1.360.954.7100.

FONTE Emerald Kalama Chemical

http://www.emeraldkalama.com



