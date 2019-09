eMerge Americas amplia o concurso anual de startups a outras cidades de LATAM para catalizar o investimento de capital de risco na região

MIAMI, 30 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O eMerge Americas, plataforma que promove a inovação e serve como catalisador para investimentos nas Américas, anunciou o início formal da turnê anual por várias cidades para sediar competições de lançamento de startups em toda América Latina. As cidades confirmadas para as paradas iniciais são São Paulo, no Brasil, e a Cidade do México, no México. Paradas adicionais foram programadas posteriormente para Bogotá, na Colômbia, Santiago, no Chile, e San Juan, em Porto Rico.

Os dois principais vencedores de cada competição de lançamento terão participações garantidas no eMerge Americas 2020 Startup Showcase, um programa de várias semanas com alto potencial, sem nenhum custo, que culminará com uma grande competição de lançamento final perante os principais investidores de risco, empresas corporativas, oficiais do governo e meios de comunicação globais, na conferência anual do eMerge Americas que acontecerá em 30 e 31 de março de 2020, em Miami Beach, na Flórida. Além disso, todas as startups participantes receberão um espaço privilegiado no salão de exposições da conferência de 2020 como expositores de destaque da agenda de encontros entre investidores e startups. Até hoje, as mais de 70 startups que participaram do eMerge Americas Startup Showcase desde o início do programa em 2014 arrecadaram um total de US$ 500 milhões em financiamento.

"Acreditamos que as oportunidades de investimento mais atraentes surgirão de todas as Américas", disse Felice Gorordo, CEO da eMerge Americas. "Este tem sido um ano recorde para o investimento em capital de risco na América Latina. O eMerge Americas deseja ser um catalisador na construção de ecossistemas sustentáveis de startups através de parcerias com os empreendedores, investidores, grandes corporações, universidades e governos de cada mercado."

A turnê de várias cidades do eMerge Americas será realizada em parceria com o a Universidade de Miami, através de uma iniciativa apoiada pelo Hemispheric University Consortium, uma plataforma para colaboração em tecnologia, inovação e empreendedorismo em associação com as principais universidades de toda América Latina.

"O Startup Showcase é o coração e a alma do eMerge Americas, é a pedra angular da nossa programação durante o ano todo e a âncora da nossa conferência anual", asseverou Melissa Medina, presidente do eMerge Americas. "Criamos detalhadamente a programação para não apenas promover a exposição de redes de empresas de capital de risco e grupos de capitais privados, mas também conectar as partes interessadas, para nutrir e escalar as tecnologias nascentes criadas por essas startups inovadoras."

A primeira parada do eMerge Americas na América Latina anunciada é:

Cidade do México, México

14 de outubro de 2019: Competição de lançamento de startups em parceria com o ScotiaBank

14 de outubro de 2019: Competição de lançamento de startups na Universidade das Américas, Puebla

15 de outubro de 2019: Competição de lançamento de startups em parceria com o Endeavor Mexico

15 de outubro de 2019: Competição de lançamento de startups com Tec de Monterrey

São Paulo, Brasil

17 de outubro de 2019: Competição de lançamento de startups na Universidade de São Paulo

Para obter mais informações ou para se inscrever no eMerge Americas 2020 Startup Showcase, acesse www.emergeamericas.com.

Sobre eMerge Americas

eMerge Americas é o principal evento tecnológico que conecta às Américas, realizado anualmente no Miami Beach Convention Center. Ao conectar líderes e investidores globais da indústria com executivos de empresas, líderes governamentais e empreendedores, o eMerge Americas está transformando Miami no centro de tecnologia das Américas. Em 2019, eMerge Americas atraiu mais de 16 mil participantes e mais de 400 empresas participantes de mais de 40 países. eMerge Americas serve de catalisador para promover a inovação e o investimento no sul da Florida e na América Latina. Os parceiros fundadores do eMerge Americas incluem: Medina Capital, A Rod Corporation, Greenberg Traurig, Knight Foundation, Miami-Dade County e Miami Herald. A próxima conferência do eMerge Americas está agendada para os dias 30 e 31 de março de 2020. Para mais informações sobre o eMerge Americas, acesse www.emergeamericas.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/357556/eMERGE_2016_Logo.jpg

FONTE eMerge Americas

Related Links

https://www.emergeamericas.com



SOURCE eMerge Americas