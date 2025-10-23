Émerveillement technologique à la foire de Canton : l'eDisplay Marvel de PHOMI déclenche une frénésie de commandes à l'échelle mondiale

CANTON, Chine, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la 138e foire de Canton, le rideau d'affichage électronique révolutionnaire eDisplay Curtain de PHOMI a attiré sur lui tous les regards en remportant les prix d'or et d'argent de la conception innovante pour 2025. Cette innovation transforme ingénieusement les déchets de construction en finition de bâtiment sans émission de carbone, intégrant un écran d'information dynamique. Elle change la donne dans le domaine de la construction et ouvre une voie durable vers des villes intelligentes et sobres en carbone dans le monde entier.

Le produit de PHOMI provient du recyclage de matériaux tels que la poudre de résidus et les chutes issues de la taille de pierre. Sa caractéristique phare est l'affichage d'informations numériques sur la face du matériau, en remplacement des panneaux d'affichage traditionnels. Le contrôle précis de la microstructure permet une conduction efficace de la lumière grâce à des canaux optiques microscopiques qui la guident pour obtenir une sortie vidéo nette.

Un juge des prix de la conception innovante de la foire de Canton a déclaré : « L'intégration de la communication d'informations dans les façades pour remplacer les écrans est une idée brillante. L'eDisplay Curtain de PHOMI redéfinit notre compréhension des bâtiments, de l'interaction humaine avec ces bâtiments et des espaces urbains dans leur ensemble. »

Depuis ses premiers pas, cette technologie accumule les honneurs au niveau international, avec notamment des médailles d'or en France et à Nuremberg, ainsi que d'autres distinctions à Genève. Elle fait désormais partie intégrante de plusieurs initiatives de promotion d'une approche à bas carbone au Moyen-Orient, telles que la nouvelle ville numérique saoudienne et la communauté zéro carbone d'Oman.

Au pavillon des matériaux de construction écologiques de la foire, situé dans le hall 13.2, un modèle grandeur nature de mur-rideau dynamique zéro carbone étonne les visiteurs, qui peuvent en consulter en direct le contenu via une application mobile. L'exposition de PHOMI présente également des produits dérivés d'econiclay tels que la série eCovering Marble, ignifuge de classe A, qui offre des solutions pour les façades incurvées.

« Au-delà des améliorations matérielles, cette innovation redéfinit l'interaction entre le bâtiment et les informations », a fait remarquer un responsable des achats de la foire de Canton. « Elle fait entrer les infrastructures urbaines dans la cocréation, ce qui est vital pour la progression rapide des pays en développement. »

PHOMI a en outre annoncé que certains constructeurs européens et du Moyen-Orient avaient signé des lettres de coopération le jour de l'ouverture. L'équipe a pour ambition d'octroyer progressivement des licences pour cette technologie, afin de favoriser l'émergence d'une norme mondiale pour les matériaux de construction à zéro émission de carbone.

À propos de PHOMI

Depuis 2008, PHOMI se consacre à la R & D, à la fabrication et à la vente de matériaux neutres en carbone à la pointe de la technologie. L'équipe de PHOMI s'appuie sur les technologies modernes de l'ère numérique et les combine avec les savoir-faire de l'artisanat traditionnel afin de créer des matériaux durables, respectueux de l'environnement et inspirants pour les humains qui vivent en leur sein.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803634/processed_6AC85653_1687_41E1_B485_5A0BDCB9C307.jpg