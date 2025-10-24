Technisches Wunder auf der Canton Fair: PHOMIs eDisplay-Wunder löst weltweite Bestellwut aus

GUANGZHOU, China, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Auf der 138. Canton Fair stand der bahnbrechende eDisplay Curtain von PHOMI im Rampenlicht und sicherte sich sowohl den Gold- als auch den Silber-Innovationsdesignpreis für 2025. Diese Innovation nutzt Bauabfälle auf geniale Weise für eine CO2-neutrale Gebäudeoberfläche und integriert dabei ein dynamisches Informationsdisplay. Sie ist ein Meilenstein für die Baubranche und bietet einen nachhaltigen Weg zu intelligenten, CO2-armen Städten weltweit.

Das Produkt von PHOMI recycelt Materialien wie Steinabfälle und Abraumstaub. Sein herausragendes Merkmal ist das digitale Informationsdisplay auf der Materialoberfläche, das herkömmliche Werbetafeln ersetzt. Die präzise Steuerung der Mikrostruktur ermöglicht eine effiziente Lichtleitung, wobei mikroskopisch kleine optische Kanäle das Licht leiten und eine gestochen scharfe Videoausgabe ermöglichen.

Ein Jurymitglied der Canton Fair Innovative Design CF Awards lobte: „Die Integration der Informationsübertragung in Fassaden anstelle des Anbringens von Bildschirmen ist brillant. Der eDisplay Curtain von PHOMI verändert unser Verständnis von Gebäuden, der Interaktion des Menschen mit diesen Gebäuden und städtischen Räumen insgesamt."

Seit ihrer Einführung hat die Technologie internationale Anerkennung gefunden, darunter Goldmedaillen in Frankreich und Nürnberg sowie weitere Auszeichnungen in Genf. Sie ist nun Teil verschiedener kohlenstoffarmer Initiativen im Nahen Osten, wie beispielsweise der Digital New City in Saudi-Arabien und der Zero-Carbon Community in Oman.

Im Green Building Materials Pavilion der Messe in Halle 13.2 begeistert ein dynamisches Modell einer CO2-neutralen Vorhangfassade in Originalgröße die Besucher. Über eine mobile App können sie die Steuerung der Fassadeninhalte live mitverfolgen. Die PHOMI-Ausstellung zeigt auch Produkte aus Ökoklay wie die feuerfeste eCovering Marble Series der Klasse A, die Lösungen für geschwungene Fassaden bietet.

„Dies geht über Materialverbesserungen hinaus und definiert die Interaktion zwischen Gebäude und Information neu", bemerkte ein Einkaufsvertreter der Canton Fair. „Es stärkt die städtische Infrastruktur durch gemeinsame Gestaltung, was für den raschen Fortschritt der Entwicklungsländer von entscheidender Bedeutung ist."

PHOMI gab außerdem bekannt, dass einige europäische und nahöstliche Bauunternehmen am Eröffnungstag Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet haben. Das Team strebt an, die Technologie schrittweise zu lizenzieren und einen globalen Standard für CO2-neutrale Baumaterialien zu fördern.

Informationen zu PHOMI

PHOMI beschäftigt sich seit 2008 mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von innovativen, klimaneutralen Materialien. Das PHOMI-Team nutzt moderne Technologien des digitalen Zeitalters und kombiniert sie mit dem Wissen traditioneller Handwerkskunst, um nachhaltige, umweltfreundliche und inspirierende Materialien zu schaffen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803634/processed_6AC85653_1687_41E1_B485_5A0BDCB9C307.jpg