Emirates GBR holt sich den zweiten Sieg in der SailGP Impact League der Saison 2025

Nach einem Jahr voller Action auf und neben dem Wasser belegte Mubadala Brazil den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Impact League, während Northstar Canada den dritten Platz belegte.

LONDON, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SailGP hat heute die Gewinner der Impact League für die Saison 2025 - das Emirates Great Britain SailGP Team - für das zweite Jahr in Folge bekannt gegeben. Die Impact League, eine Meisterschaft, bei der die positiven Aktionen der Teams auf und abseits des Wassers verfolgt und gewürdigt werden, bestand aus 48 eingereichten Projekten, 20 Juroren und 114 Bewertungsstunden.

Das Emirates Great Britain SailGP Team gewinnt die 2025 Season Impact League zum zweiten Mal in Folge.

Zu den Ergebnissen der Bemühungen des Teams gehörte die Ausweitung des Nachwuchsförderprogramms, die es dem Athleten Kai Hockley ermöglichte, eine Vollzeitstelle bei Emirates GBR zu erhalten. Das Team sorgte für Abfallvermeidung durch Umbenennung und Wiederverwendung vorhandener Ausrüstungsgegenstände, engagierte 250 000 Jugendliche in Zusammenarbeit mit Goodwall in der Klimabildung und versorgte die SailGP-Veranstaltungen mit sauberer Energie in Zusammenarbeit mit dem Zweckpartner Low Carbon und einer tragbaren Solaranlage.

Der CEO und Miteigentümer von Emirates GBR, Sir Ben Ainslie, sagte: "Ich bin sehr stolz auf das Team, das zum zweiten Mal in Folge die Impact League gewonnen hat. Wir haben unsere Partnerschaft mit der Greig City Academy im Norden Londons ausgeweitet, um mehr junge Menschen für die Schifffahrtsbranche zu begeistern, wir haben Foiling Academies in Weymouth veranstaltet und sind eine Partnerschaft mit Goodwall und dem 1851 Trust eingegangen, um MINT- und Klimabildung anzubieten."

Mubadala Brazil, , mit der ersten weiblichen Fahrerin der Rolex SailGP Championship , Martine Grael, landete auf dem zweiten Platz. Die brasilianischen Bemühungen trugen dazu bei, die Insel Pombeba in der Guanabara-Bucht wiederherzustellen und das Bewusstsein für Klimaanpassung in den Favelas der Stadt zu stärken. Mubadala Brasilien erhielt den Preis für Breaking Boundaries - ein zu 50 % von Frauen geführtes Offshore-Führungsteam und die Einrichtung einer Klinik für weibliche Seglerinnen, um den Weg für brasilianische Seglerinnen zu ebnen.

NorthStar Canada beeindruckte ebenfalls während der gesamten Saison, indem es in drei von vier Focus Areas auf das Podium kam und die Climate Action gewann, bei der das Team zusammen mit lokalen Seglern und Wissenschaftlern 2.000 Seegras-Sprossen südlich von Halifax pflanzte.

Fiona Morgan, SailGP Chief Purpose Officer sagte: "Was für ein Erfolg für das Emirates Great Britain Team, das zum zweiten Mal in Folge die Impact League gewonnen hat - ein herausragendes Beispiel für das langfristige Engagement und die Leidenschaft des gesamten Teams, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben."

Vor dem Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix 2025 Season Grand Final presented by Abu Dhabi Sports Council (29./30. November) an diesem Wochenende steht Emirates GBR in der Pole Position. Der Sieger des Events wird gekrönt und die Saisonpunkte werden zusammengezählt, um die drei besten Teams zu ermitteln, die ins große Finale einziehen - ein einziger Showdown, bei dem der Sieger um den höchsten Preis des Sports, 2 Millionen US-Dollar, kämpft. Weitere Informationen finden Sie unter SailGP.com/AbuDhabi .

