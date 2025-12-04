Emirates GBR remporte deux victoires consécutives dans le championnat SailGP 2025 Season Impact League

Après une année d'action sur l'eau et hors de l'eau, Mubadala Brazil a terminé deuxième au classement général de la saison de l'Impact League, tandis que Northstar Canada a terminé troisième.

LONDRES, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- SailGP a annoncé aujourd'hui les gagnants de l'Impact League pour la saison 2025 - l'équipe Emirates Great Britain SailGP - pour la deuxième année consécutive. L'Impact League, un championnat qui suit et célèbre les actions positives des équipes sur l'eau et en dehors, a compté 48 projets soumis, 20 juges et 114 heures d'évaluation.

L'équipe Emirates Great Britain SailGP Team remporte la 2025 Season Impact League pour la deuxième année consécutive.

Les résultats des efforts de l'équipe comprennent l'expansion de leur programme de développement des jeunes, qui a permis à l'athlète, Kai Hockley, d'obtenir un poste à plein temps avec Emirates GBR. L'équipe a réduit les déchets en changeant de marque et en réutilisant le matériel existant. Elle a également sensibilisé 250 000 jeunes au climat en collaboration avec Goodwall et a alimenté les événements de la SailGP en énergie propre grâce à l'installation solaire portable de son partenaire Low Carbon.

Le PDG et copropriétaire d'Emirates GBR, Sir Ben Ainslie, a déclaré : « Je suis très fier de l'équipe qui a remporté l'Impact League pour la deuxième année consécutive. Nous avons élargi notre partenariat avec la Greig City Academy, dans le nord de Londres, afin d'attirer davantage de jeunes dans l'industrie maritime, nous avons organisé des académies de foils à Weymouth et nous nous sommes associés à Goodwall et au 1851 Trust pour dispenser des cours sur les STEM et le climat. »

Mubadala Brazil, avec la première femme pilote du championnat Rolex SailGP , Martine Grael, s'est hissée à la deuxième place. Les efforts du Brésil ont permis de restaurer l'île de Pombeba dans la baie de Guanabara et de sensibiliser les habitants des favelas de la ville à l'adaptation au climat. Mubadala Brazil a remporté le prix Breaking Boundaries - en établissant une équipe de direction off-shore composée à 50 % de femmes et en lançant une clinique de foiling pour femmes afin d'accélérer les parcours des navigatrices brésiliennes.

NorthStar Canada a également impressionné tout au long de la saison, en montant sur le podium dans trois des quatre domaines d'action et en remportant l'action climatique, dans le cadre de laquelle l'équipe a planté 2 000 pousses de zostères au sud d'Halifax avec des marins et des scientifiques locaux.

Fiona Morgan, Chief Purpose Officer de SailGP , a déclaré : « Quelle réussite pour l'Emirates Great Britain Team qui remporte l'Impact League pour la deuxième année consécutive ! "Quelle réussite pour l'équipe Emirates Great Britain qui remporte l'Impact League pour la deuxième année consécutive - un exemple frappant de leur engagement à long terme et de la passion de toute l'équipe pour conduire des changements significatifs. »

Avant la grande finale de la saison 2025 du Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix, présentée par le Conseil des sports d'Abu Dhabi (29-30 novembre), Emirates GBR est en pole position. Le vainqueur de l'épreuve sera couronné et les points de la saison seront comptabilisés afin de déterminer les trois meilleures équipes qui se qualifieront pour la grande finale - un affrontement entre vainqueurs et vaincus pour le prix le plus élevé du sport, soit 2 millions de dollars américains. Pour en savoir plus, consultez le site SailGP.com/AbuDhabi .

ACTIFS MÉDIA :

GRAPHIQUES SOCIAUX

IMAGES D'ÉQUIPE

FICHIERS VIDÉO VNR

A PROPOS DE SAILGP | Le championnat Rolex SailGP est la course la plus passionnante sur l'eau. Des équipes nationales s'affrontent à bord de catamarans à foils de 50 pieds, identiques et ultra-rapides, sur des sites emblématiques du monde entier. Le SailGP est piloté par les meilleurs athlètes du sport, avec pour enjeu la fierté nationale, la gloire personnelle et un prix total de 12 millions de dollars. Visitez le site SailGP.com pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832733/SailGP_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2777203/5643688/SailGP_Logo.jpg