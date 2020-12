Emmes acquiert Neox s.r.o., un organisme de recherche clinique dont le siège se situe en République tchèque

La transaction accroît l'effort biopharmaceutique et la présence européenne d'Emmes

ROCKVILLE, Maryland, 30 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Emmes, une organisation de recherche clinique (CRO) mondiale offrant une gamme complète de services et dont l'objectif est de soutenir l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de Neox s.r.o., une CRO basée en Europe. Neox ajoutera plus de 150 employés qui soutiennent les entreprises de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux.

« C'est une étape importante et passionnante pour Emmes, qui démontre une progression significative de nos plans stratégiques pour développer notre activité biopharmaceutique », a déclaré le Dr Christine Dingivan, directrice générale d'Emmes. « Neox ajoute à Emmes une importante entreprise de services de recherche biopharmaceutique bien établie et étend considérablement notre présence internationale. »

Basé à Prague, Neox est principalement actif en Europe centrale et orientale, avec une présence directe en République tchèque, en Bulgarie, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie. La société est présente dans onze autres pays européens, dont une entité récemment créée au Royaume-Uni. Fondée en 2004 par les frères Pavel Marek et Petr Marek, la société Neox a apporté son soutien à la recherche clinique dans le cadre de plus de 1 000 études et a acquis une expérience approfondie dans de nombreux domaines thérapeutiques. Pavel et Petr Marek resteront tous deux chez Neox et continueront à assumer leurs fonctions de direction.

« Pavel et son équipe ont construit une CRO avec une excellente réputation », a noté le Dr Dingivan. « Nos entreprises partagent un dévouement à la science, des partenariats à long terme avec les clients et une culture d'entreprise axée sur l'intégrité, l'agilité et la passion de l'excellence. »

Selon le Dr Marek, « Neox et Emmes seront une combinaison puissante. Nous nous réjouissons de continuer à servir nos clients grâce aux ressources élargies de l'organisation Emmes, ainsi que d'aider Emmes à soutenir le recrutement rapide de patients dans les essais cliniques mondiaux. Nos contacts réglementaires à travers l'Europe, qui comprennent les exigences spécifiques à chaque pays, seront un atout pour aider les clients biopharmaceutiques actuels et futurs d'Emmes dans leur planification stratégique de développement de médicaments et leurs opérations cliniques au niveau mondial. »

Emmes mène ses activités à partir de ses deux groupes commerciaux stratégiques et s'attache à les développer : Emmes Biopharma et Emmes Secteur Public. Neox fera partie d'Emmes Biopharma, qui comprend également les équipes expérimentées et bien établies d'Emmes aux États-Unis, en Inde et au Canada.

« Neox élargira notre plate-forme biopharmaceutique en élargissant notre clientèle et nos capacités à mener des essais mondiaux sur des sites situés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, dans l'UE et en Inde », a noté le Dr Dingivan. « L'acquisition permettra de tirer parti des investissements dans les systèmes et les technologies réalisés par Emmes pour soutenir la croissance future. »

Cette acquisition portera le nombre total d'employés d'Emmes à plus de 1 000 dans le monde entier.

À propos d'Emmes

Fondée en 1977, Emmes est une organisation mondiale de recherche clinique complète qui se consacre à l'excellence en soutenant l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique. La société compte parmi ses clients de nombreux organismes et instituts du gouvernement fédéral américain et un large éventail d'entreprises de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux dans le monde entier. Pour en savoir plus sur l'impact positif de notre recherche sur la santé humaine, consultez le site web des programmes à l'adresse suivante www.emmes.com .

