Emmes et MedGenome lancent un partenariat stratégique en génomique axé sur l'avancement de la recherche sur les maladies rares

ROCKVILLE, Maryland, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Emmes, une organisation de recherche clinique (CRO) mondiale à service complet qui se consacre au soutien de l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec MedGenome visant à accélérer les traitements révolutionnaires, alimentés par la génomique humaine, pour les patients atteints de maladies rares.

« C'est une occasion passionnante de s'associer au principal laboratoire de tests génétiques d'Inde et d'Asie du Sud afin d'utiliser notre expertise collective pour aider à apporter des traitements plus rapides et plus innovants aux patients du monde entier qui souffrent de maladies rares et attendent désespérément de nouvelles thérapies », a déclaré le Dr Christine Dingivan, PDG d'Emmes.

« Le potentiel inégalé de création de cohortes complètes et adaptées à des maladies spécifiques permettra d'exploiter la puissance des grands ensembles de données pour concevoir des protocoles de recherche plus intelligents et réduire le temps nécessaire à l'identification des patients atteints de maladies rares pour les essais cliniques. En fin de compte, nous espérons que cela se traduira par des résultats de traitement plus satisfaisants. »

Lors de sa reconnaissance de la Journée des maladies rares, le 5 mars 2021, la Food and Drug Administration américaine a fait remarquer que « les patients atteints de maladies rares ont souvent peu ou pas d'options de traitement. En 2020, nous avons continué à constater des progrès significatifs dans le développement de traitements pour les maladies rares, également connus sous le nom de produits orphelins. » En 2020, la FDA a approuvé 32 nouveaux médicaments et produits biologiques qui avaient une désignation de médicament orphelin.

Traci Clemons, Ph.D., directrice de la recherche chez Emmes, a expliqué que les deux sociétés collaboreraient pour combiner les données épidémiologiques, phénotypiques et génomiques des patients dans des registres de maladies personnalisés afin d'améliorer la conception des études, de soutenir le recrutement des patients et de créer des bras de contrôle standard pour les modèles statistiques avancés de l'effet des traitements.

« Il y a tellement de maladies rares et, en même temps, un très petit groupe mondial de patients potentiels pour ces essais cliniques » a-t-elle déclaré. « La création de ces registres de maladies dans des régions à forte population nous donnera encore plus de chances d'identifier et de recruter des patients atteints de ces maladies très rares pour des essais cliniques. Ces cohortes offriront, en quelque sorte, une ressource de données personnalisée aux potentiels commanditaires de la recherche, des entreprises de biotechnologie aux grandes sociétés pharmaceutiques et aux institutions de recherche gouvernementales. »

Au début du mois, Emmes a lancé un nouveau centre pour les maladies rares, combinant son expertise en biostatistique, en gestion des données et en recherche clinique avec l'expérience d'Orphan Reach en matière de patients atteints de maladies rares et d'essais cliniques. Emmes a acquis la société britannique Orphan Reach en mai.

Selon un article récent paru dans Scientific American, « Seuls 5 % des 7 000 maladies rares connues disposent d'un traitement approuvé, ce qui fait des patients atteints de maladies rares, collectivement, l'une des communautés les plus mal desservies de la médecine actuelle. »

Parmi les premières maladies rares sur lesquelles portera le partenariat Emmes/MedGenome figurent l'hémophilie, la dystrophie musculaire de Duchenne, les atrophies musculaires et la rétinite pigmentaire.

Le Dr Vedam Ramprasad, PDG de MedGenome Services, a déclaré : « Peu de gens savent que l'Inde et l'Asie du Sud comptent la plus grande population au monde de personnes atteintes de maladies rares et héréditaires. Compte tenu de l'importance des besoins non satisfaits de ces patients et de leurs familles, nous nous engageons à développer le soutien et les opportunités permettant à la communauté des maladies rares d'Asie du Sud de contribuer aux progrès considérables réalisés dans le domaine des maladies rares au niveau mondial et d'en bénéficier. »

Il a ajouté : « Les essais cliniques sur les maladies rares sont confrontés à d'importants problèmes de recrutement et de réglementation dans le monde entier. Notre alliance avec Emmes dans le domaine des maladies rares est positionnée pour atténuer directement ces défis et constitue une extension naturelle de l'investissement substantiel de MedGenome pour soutenir les patients et les cliniciens atteints de maladies rares en Asie du Sud. »

Le Dr Christine Dingivan a conclu : « Il n'y a pas de leader clair du marché des organisations de recherche clinique dans ce domaine. L'acquisition d'Orphan Reach, la création de notre nouveau centre pour les maladies rares, et maintenant ce partenariat stratégique avec MedGenome, renforcent notre position de leader dans le développement de médicaments pour les maladies rares. »

À propos de MedGenome

MedGenome est une société de recherche et de diagnostic axée sur la génomique dont la mission est d'élargir l'accès à la médecine personnalisée en Asie du Sud et sur d'autres marchés émergents, et de contribuer à améliorer la santé mondiale. Son accès unique aux données génomiques, associées à des données cliniques et phénotypiques, permet de mieux comprendre les maladies rares et complexes au niveau génétique et moléculaire, afin de faciliter les progrès de la recherche et les soins de santé personnalisés. MedGenome est le leader du marché des tests de diagnostic génétique en Inde. Pour plus d'informations, consultez le site : https://research.medgenome.com/

À propos d'Emmes

Fondée en 1977, Emmes est une organisation mondiale de recherche clinique à service complet qui se consacre à l'excellence en soutenant l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique. La société compte parmi ses clients de nombreux organismes et instituts du gouvernement fédéral américain ainsi qu'un large éventail d'entreprises de biotechnologie, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux dans le monde entier. Pour en savoir plus sur l'impact positif de nos recherches sur la santé humaine, consultez le site Web d'Emmes à l'adresse www.emmes.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/220594/Emmes_Logo.jpg

Related Links

www.emmes.com



SOURCE Emmes