Emmes recrute Ching Tian à un nouveau poste de leadership pour accélérer l'innovation

ROCKVILLE, Maryland, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Emmes, une organisation de recherche clinique (ORC) mondiale offrant une gamme complète de services et dont l'objectif est de soutenir l'avancement de la santé publique et de l'innovation biopharmaceutique, a annoncé aujourd'hui que Ching Tian se joint à l'entreprise en tant que directrice de l'innovation.

Christine Dingivan, présidente-directrice générale d'Emmes, a déclaré : « Ching apporte une mine de données et d'expérience numérique, qui sera immédiatement utile alors que nous accélérons notre transition vers les essais décentralisés. Son rôle consistera à travailler à l'échelle de l'entreprise pour intégrer la technologie et les processus qui renforcent la façon dont nous aborderons les essais cliniques dans l'avenir. »

Mme Tian a déclaré : « Étant biostatisticienne de formation, j'ai passé de nombreuses années à diriger des opérations fonctionnelles et à optimiser les processus d'essais cliniques grâce à la technologie axée sur les données. Ce qui m'a attiré à Emmes, c'est la vision qu'à Mme Dingivan de l'entreprise en tant qu'ORC axée sur la technologie, les racines de l'entreprise dans le domaine de la biostatistique, ses 45 ans d'histoire et sa grande réputation de recherche clinique scientifique.

« Je suis très fière d'avoir contribué à la décentralisation des essais cliniques et l'évolution numérique de l'industrie au cours des cinq dernières années, a-t-elle noté. La rapidité d'adoption est sans précédent. Cependant, les solutions sont encore en cours de développement, en particulier en ce qui concerne la complexité globale et l'expérience utilisateur.

« C'est pourquoi cette période est si excitante pour l'industrie et pour Emmes. Notre expertise en matière de données et notre riche expérience de la conception à la soumission, ainsi que notre position sur le marché, seront un terreau fertile pour l'innovation et l'évolutivité rapides. Je suis très impressionnée par ce que l'équipe d'Emmes a accompli, et je suis ravie de contribuer à la prochaine phase de l'innovation », a ajouté Mme Tian.

Avant de se joindre Emmes, Mme Tian était vice-présidente principale de la stratégie et des solutions chez Medable, où elle a créé et géré la stratégie des essais cliniques décentralisés. Dans le cadre de ses fonctions antérieures chez Novartis, où elle était directrice générale des données et du numérique dans le domaine du développement de médicaments à l'échelle mondiale, elle était également responsable de la stratégie, des programmes et des plateformes liés aux essais cliniques décentralisés.

En outre, Mme Tian a occupé des postes de direction chez PPD et à AstraZeneca & MedImmune, où elle a assumé des responsabilités croissantes dans des domaines tels que les systèmes mondiaux de pharmacovigilance, les services de développement clinique précoce, l'informatique clinique globale, la gestion des données, la programmation statistique et les opérations de technologie clinique.

Mme Tian possède une maîtrise en biostatistique de l'Université du Minnesota et une licence en génie industriel de l'Université Dianzi de Hangzhou en Chine.

« Ching connaît cette industrie et sait ce que veulent nos clients et ce qu'ils attendent d'une ORC, a souligné Mme Dingivan. Son expérience chez Medable, où elle a travaillé pour s'assurer que la technologie n'était pas construite dans le vide, mais intégrée à l'entreprise, sera précieuse dans son nouveau poste chez Emmes. Son expérience au sein d'entreprises de technologie, d'ORC et d'entreprises de biopharmacie est un atout unique pour diriger nos activités de développement et de commercialisation de la plateforme Advantage eClinical. »

Elle a ajouté : « Ching est une dirigeante visionnaire dotée d'un dynamisme inégalé en matière d'innovation, ce qui fait d'elle une candidate idéale pour Emmes dans le cadre de sa stratégie de croissance mondiale accélérée. »

