EMnify annonce l'itinérance mondiale LTE-M pour les applications IoT à faible coût et à faible puissance

- EMnify, dont le siège est à Berlin, propose désormais un accès LTE-M multi-réseaux dans 45 pays, ce qui permet aux entreprises de l'IoT de déployer des appareils compatibles LPWAN sur les marchés mondiaux.

BERLIN, 14 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le principal fournisseur de plateforme de communication cloud pour l'IoT, EMnify, annonce aujourd'hui l'itinérance mondiale de LTE-M - une norme 3GPP pour les réseaux étendus à faible puissance (LPWAN) construite sur les réseaux 4G et compatible à terme avec la 5G. Avec ce lancement, EMnify ajoute la prise en charge de LTE-M à son accès actuel aux réseaux 2G, 3G et 4G, offrant ainsi une option de connectivité à l'épreuve du temps pour l'IoT cellulaire en réponse à l'abandon progressif du GSM et de l'UMTS dans le monde entier.

Le LTE-M présente des avantages uniques pour les déploiements IoT mondiaux, notamment :

Longue durée de vie de la batterie grâce aux fonctions de mode d'économie d'énergie (PSM) et de réception discontinue étendue (eDRX)

de la batterie grâce aux fonctions de mode d'économie d'énergie (PSM) et de réception discontinue étendue (eDRX) Portée étendue pour améliorer les connexions intérieures et souterraines.

pour améliorer les connexions intérieures et souterraines. Des modules à faible coût qui ne représentent que 30 % du prix des modules 4G.

Par rapport au NB-IoT - l'autre variante du LPWAN cellulaire - le LTE-M offre une plus grande disponibilité d'itinérance nationale et internationale. La technologie est également dotée d'une excellente prise en charge de la mobilité et de débits de données plus élevés pour permettre un plus large éventail de systèmes connectés tels que le suivi des actifs et la gestion de flotte. Un débit de données plus rapide réduit encore la consommation d'énergie lors des transmissions à bande passante moyenne, comme les mises à jour de firmware à distance, car les appareils restent connectés beaucoup moins longtemps.

Alexander Schebler, Vice-président chargé des relations avec les opérateurs et cofondateur d'EMnify, explique : « Nous reconnaissons que le LTE-M est la connectivité de prédilection pour de nombreuses applications IoT, car il propose des fonctionnalités innovantes qui n'étaient pas disponibles avec les générations cellulaires précédentes, tout en résolvant le problème de l'extinction de la 2G/3G dans des régions comme l'Amérique du Nord. Pour offrir ces avantages aux clients, nous travaillons de manière proactive avec nos partenaires réseaux pour permettre l'itinérance LTE-M dès qu'elle sera techniquement disponible dans leurs réseaux. »

À ce jour, EMnify propose un accès LTE-M dans 45 pays, avec des niveaux d'assistance variables en fonction du lieu de déploiement du client, notamment :

Couverture attendue là où l'accès LTE-M est techniquement disponible par défaut en fonction de la mise en place de la 4G standard des partenaires réseau d'EMnify.

là où l'accès LTE-M est techniquement disponible par défaut en fonction de la mise en place de la 4G standard des partenaires réseau d'EMnify. Une couverture validée où la disponibilité du LTE-M est fréquemment testée et confirmée par les tests internes d'EMnify.

où la disponibilité du LTE-M est fréquemment testée et confirmée par les tests internes d'EMnify. Une couverture garantie où le service LTE-M est assuré par des accords d'itinérance officiels avec les partenaires réseau d'EMnify.

EMnify permet aux entreprises IoT de disposer d'une seule carte SIM pour une connectivité cellulaire et LPWAN mondiale dans 180 pays, ainsi que d'un modèle d'abonnement à la carte pouvant inclure moins de 1 Mo. Outre le nouveau lancement du LTE-M, l'entreprise travaille également sur l'itinérance NB-IoT et 5G avec des premiers accords déjà signés, afin de garantir aux clients le meilleur accès aux dernières technologies radio.

Pour plus d'informations sur la couverture LTE-M d'EMnify, consultez le site : https://www.emnify.com/lte-m-coverage

