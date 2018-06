Empire State Building celebra a Copa do Mundo de 2018 com as cores das seleções participantes

Grupo A: Rússia, Uruguai, Egito, Arábia Saudita Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica, Sérvia Grupo B: Portugal, Espanha, Irã, Marrocos Grupo F: Alemanha, México, Suécia, Coréia do Sul Grupo C: França, Peru, Dinamarca, Austrália Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Tunísia, Panamá Grupo D: Argentina, Croácia, Islândia, Nigéria Grupo H: Polônia, Colômbia, Senegal, Japão

Veja o comunicado à imprensa interativo em multicanais em: https://www.multivu.com/players/English/8247151-empire-state-building-world-cup-2018/

"A direção do Empire State Building está satisfeita por poder compartilhar esse novo espetáculo de luzes às vésperas do início de um dos maiores eventos esportivos do mundo", disse o presidente do conselho e presidente-executivo da Empire State Realty Trust, Anthony E. Malkin. "Desejamos muita sorte a todos os times participantes e estamos ansiosos para iluminar a silhueta da Cidade de Nova York com as cores do mundo".

Os torcedores são encorajados a compartilhar fotos e vídeos da iluminação e a postá-los nos canais da mídia social, usando a hashtag #ESBWorldCup, para mostrar o enorme apoio dos fãs do futebol de todo o mundo, momentos antes do pontapé inicial do torneio.

O edifício também irá homenagear com iluminação os dois finalistas em 14 de julho, bem como o campeão em 15 de julho de 2018. Fotos e vídeos serão disponibilizados a pedido.

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

