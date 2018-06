Mundial 2018 : l'Empire State Building se met à la fête aux couleurs des équipes en lice

Groupe A : Russie, Uruguay, Égypte, Arabie saoudite Groupe E : Brésil, Suisse, Costa Rica, Serbie Groupe B : Portugal, Espagne, Iran, Maroc Groupe F : Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud Groupe C : France, Pérou, Danemark, Australie Groupe G : Belgique, Angleterre, Tunisie, Panama Groupe D : Argentine, Croatie, Islande, Nigéria Groupe H : Pologne, Colombie, Sénégal, Japon

Découvrez le communiqué de presse interactif multicanal ici : https://www.multivu.com/players/English/8247151-empire-state-building-world-cup-2018/

« L'Empire State Building se réjouit de pouvoir offrir ce nouveau spectacle lumineux à la veille de l'un des plus grands événements sportifs au monde », a déclaré Anthony E. Malkin, président et chef de la direction de l'Empire State Realty Trust. « Nous souhaitons la meilleure des chances à toutes les équipes en lice et sommes impatients d'illuminer la silhouette de New York aux couleurs de chaque pays. »

Les fans du monde entier sont encouragés à partager des photos et des vidéos du spectacle ou encore à les diffuser sur les médias sociaux, à l'aide du mot-dièse #ESBWorldCup, alors que les équipes entament le tournoi, montrant ainsi le soutien massif que réservent les fans au Mundial 2018.

L'édifice s'illuminera également le 14 juillet, en l'honneur des deux finalistes, et le 15 juillet 2018 pour saluer le champion. Des photos et des vidéos sont disponibles sur demande.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres au-dessus de Midtown Manhattan (depuis la base à l'antenne), l'Empire State Building, que détient la Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble au monde ». Avec de nouveaux investissements dans l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les espaces publics et les équipements, l'Empire State Building a su attirer des locataires de premier ordre représentatifs d'un large éventail de secteurs dans le monde entier. Par ailleurs, le gratte-ciel est doté d'une solide technologie de radiotélévision qui prend en charge les grandes stations de radio FM et de télévision sur le marché métropolitain de New York. Selon un sondage réalisé par l'American Institute of Architects, l'Empire State Building est le bâtiment favori aux États-Unis, et l'observatoire de l'Empire State Building, la destination touristique de prédilection de la région, est l'une des attractions les plus aimées au monde. Pour en savoir plus sur l'Empire State Building, rendez-vous sur www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de la Empire State Realty Trust

La Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), importante fiducie de placement immobilier (FPI), possède, gère, exploite, acquiert et réaffecte des immeubles de bureaux et de commerce de détail à Manhattan et dans la zone métropolitaine de New York, où se trouve notamment l'Empire State Building Building, le plus célèbre immeuble de bureaux du monde. La société, établie à New York, dans l'État de New York, détient au 31 mars 2018 un portefeuille immobilier locatif couvrant 938 000 mètres carrés, soit 873 000 mètres carrés dans 14 immeubles à bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, de l'État de New York, et environ 65 000 mètres carrés dans le commerce de détail.

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.

Related Links

http://www.esbnyc.com