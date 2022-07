NOVA YORK, 29 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Todo mundo adora sorvete (ainda mais se for alcoólico)! O Empire State Building anunciou hoje que a Tipsy Scoop, uma empresa de sorvetes artesanais com infusão de bebidas alcoólicas, servirá suas delícias para adultos no observatório no 86º andar de quarta a domingo, de 3 de agosto a 5 de setembro, das 13h às 21h.

Empire State Building fecha parceria com Tipsy Scoop para servir sorvete artesanal com infusão de bebidas alcoólicas para visitantes do observatório (PRNewsfoto/Empire State Realty Trust, Inc.)

"Nosso programa pop-up de sucesso trouxe os sabores locais autênticos de Nova York para o centro da cidade e ofereceu uma doce surpresa para nossos visitantes", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Empire State Building Observatory. "Temos o prazer de fazer essa parceria com a Tipsy Scoop para transformar o Observatório do 86º andar do Empire State Building em uma "barteria" temporária, com uma bela vista, em agosto deste ano."

A Tipsy Scoop venderá três de seus sabores pré-embalados em seu carrinho pop-up no prédio, que incluem sorvete de chocolate amargo com caramelo salgado e uísque, sorvete de margarita de manga e sorvete de framboesa com limoncello por US$ 8. O carrinho também oferecerá um sundae exclusivo do Empire State Building que traz sorvete de pina colada à base de plantas – com infusão de rum e rum de abacaxi – coberto com chantilly, granulado, ursinhos de goma e doces com tema de Nova York por US$ 12. Sabores não alcoólicos, como baunilha, chocolate e cereja, também estarão disponíveis por US$ 4,50.

"Estamos muito entusiasmados com nosso pop-up no Empire State Building em agosto", disse Melissa Tavss, fundadora e CEO da Tipsy Scoops. "Nosso sundae exclusivo do Empire State Building não é apenas delicioso, mas também o complemento perfeito para suas fotos no Observatório."

Os visitantes são incentivados a degustar suas guloseimas em meio a famosa vista e a marcar suas fotos com #PopUpTop para ter a chance de aparecer nos canais sociais do Empire State Building. Mais pop-ups mensais no Observatório do Empire State Building serão anunciados no futuro.

Fotos relevantes em alta resolução podem ser baixadas aqui. Mais informações sobre o Empire State Building podem ser encontradas on-line.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building , "o edifício mais famoso do mundo", de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), tem altura de 443 metros da base à antena e fica no centro de Manhattan. A reformulação da Observatory Experience do Empire State Building, no valor de 165 milhões de dólares, oferece uma experiência totalmente nova, com uma entrada dedicada aos visitantes, um museu interativo com nove galerias e o Observatório no 102º andar, reprojetado com janelas do chão ao teto. A jornada até o mundialmente famoso Floor Observatory no 86o andar, o único observatório a céu aberto de 360 graus com vistas para Nova York e além, orienta os visitantes para toda sua experiência em Nova York, incluindo tudo, desde a história icônica do edifício até seu lugar atual na cultura pop. Saiba mais em www.esbnyc.com. Declarado o "Edifício Favorito da América" pelo American Institute of Architects, bem como o destino de viagem mais popular do mundo pela Uber e a atração nº 1 nos Estados Unidos no prêmio Best of the Best da Travelers' Choice 2022 do Tripadvisor e a atração nº 1 da cidade de Nova York pela Lonely Planet, anualmente, ele recebe mais de quatro milhões de visitantes do mundo todo.

Desde 2011, o edifício é totalmente alimentado por energia eólica renovável, e seus muitos andares abrigam uma variedade diversificada de locatários empresariais, como LinkedIn e Shutterstock, além de opções de varejo como STATE Grill and Bar, Tacombi e Starbucks. Para mais informações e ingressos para a Observatory Experience, acesse esbnyc.com ou siga o Empire State Building no Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube ou TikTok.

Sobre a Tipsy Scoop

Inspirada em uma tradição familiar de seis gerações, a fundadora Melissa Tavss criou a Tipsy Scoop, a fim de unir coquetéis artesanais e as boas lembranças que acompanham sorvetes, sundaes e doces. O resultado foi uma marca festeira que adoça qualquer celebração de adultos. Desde 2013, a Tipsy Scoop rapidamente se destacou com suas sobremesas alcoólicas super na moda e criações de sorvete altamente instagramáveis. Para mais informações, acesse www.tipsyscoop.com ou siga-nos no Instagram, Facebook ou TikTok.

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

